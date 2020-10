Simón considera “beneficioso” reducir la movilidad y apela a la responsabilidad de los madrileños ante la resolución del TSJM

Publicada el 08/10/2020 a las 19:49 Actualizada el 08/10/2020 a las 21:30

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha valorado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que sería “beneficioso” reducir la movilidad en el municipio de Madrid, ante la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ratificar la orden ministerial al considerar que afectaba a derechos y libertades fundamentales.

“Nosotros consideramos que sería beneficioso para el conjunto del territorio el reducir la movilidad. La herramienta que se tiene que utilizar no nos compete decidir cuál sería la adecuada”, ha declarado Simón ante preguntas de la prensa sobre las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que ha asegurado que el Ejecutivo utilizará "todas las medidas sobre la mesa" para controlar la pandemia en la Comunidad de Madrid, sin descartar el estado de alarma.

“Una puede ser el estado de alarma. Pero hay otras opciones. A mí me consta que todavía hay opciones de trabajo con el TSJM, y entiendo que se utilizarán las más adecuadas”, ha deslizado el director del CCAES. En este sentido, Simón ha hecho “un paréntesis” en su intervención para apelar a la responsabilidad de los madrileños. “No me gustaría pensar que el hecho de que no se hayan ratificado estas medidas implique que de pronto la gente sienta que puede y sobre todo que debe moverse. Independientemente de todo el proceso judicial, creo que la población es suficientemente razonable para entender de los riesgos a los que puede exponer a otras personas de su alrededor”, ha argumentado. “Si la población no actúa bien, o si no se pueden aplicar las restricciones, pues podría haber un incremento en la transmisión que no deseamos ninguno”.

Respecto a la evolución de la pandemia en España, el director del CCAES ha informado de que se observa un avance más pausado del virus: “Parece que ese ascenso es más lento y que estamos entrando en una fase de estabilización”. El ministerio que dirige Salvador Illa ha registrado una incidencia en los 14 días de 256 por cien mil habitantes, si bien hay disparidades importantes entre territorios. 10 comunidades por debajo de la media nacional, y 11 presentan una evolución estable o a la baja, mientras que otras cuentan con una gran incidencia, como la Comunidad de Madrid, que representa el 31% de los casos totales.

La hospitalización desciende ligeramente hasta situarse en el 9%, un 18% en UCI. Sin embargo hay comunidades que alcanzan el 20% de ocupación hospitalaria (Madrid llega hasta el 21%), y hasta un 40% de ocupación en UCI. Las hospitalizaciones superan marginalmente a las altas, lo que refuerza esa idea de estabilización.

Sobre la realización de test antígenos en farmacias, el director del CCAES ha indicado que "no es tan fácil" garantizar una toma de muestra correcta que garantice la eficacia del mismo, ya que “incluso cuando lo hace un profesional entrenado a veces lo hace mal”. "Hay aspectos legales en los que intervienen muchos actores y no sólo las farmacias y el Estado. Hacer un test en un escenario de pandemia no es un acto individual, sino de responsabilidad de salud pública por lo que debe estar bien coordinado y establecido", ha incidido.