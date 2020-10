Directo | Sánchez mantiene su acto en Barcelona junto al rey y deja a Calvo a cargo del Consejo de Ministros

Publicada el 09/10/2020 a las 09:03 Actualizada el 09/10/2020 a las 11:35

Tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) relativa a la anulación de las restricciones en la comunidad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó a última hora del jueves un Consejo de Ministros extraordinario que sopesará la conveniencia de decretar el estado de alarma en Madrid durante al menos quince días. En esta última jornada, el Ministerio de Sanidad ha notificado 12.423 casos de covid-19, de los que 5.585 han sido diagnosticados en las últimas 24 horas.

11.34. Almeida se ausenta de la reunión para acudir a un acto de la Fiesta Nacional y Villacís continúa en Sol. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha ausentado de la reunión en la Real Casa de Correos con la presidenta de la Comunidad, Isabel Ayuso, y el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, mientras que en ella continúa la vicealcaldesa, Begoña Villacís, en representación del Ayuntamiento, han informado fuentes municipales. En el encuentro también están el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el consejero de Justicia, Víctimas e Interior, Enrique López.

11.09. Ayuso hablará con Sánchez cuando termine de perfilar junto a su equipo la propuesta de la Comunidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hablará con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando termine de perfilar junto a su equipo la propuesta del Ejecutivo autonómico para hacer frente al coronavirus en la región. Según han informado fuentes del Gobierno autonómico a Europa Press, Ayuso continúa reunida con su vicepresidente, Ignacio Aguado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, y los consejeros de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia, Enrique López, en la Real Casa de Correos.

11.02. Calvo reafirma que si Ayuso no restablece el confinamiento de Madrid, lo hará el Gobierno para contener la pandemia. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha reafirmado este viernes que si la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no recupera las restricciones de movilidad que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), lo hará el Ejecutivo central, "por el bien de contener la pandemia en Madrid". Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el homenaje a Concepción Arenal por el bicentenario de su nacimiento en Madrid, al ser preguntada sobre si el Gobierno confía en poder llegar a un acuerdo con la Comunidad antes de que venza el plazo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha dado a Ayuso.

10.57. La Comunidad pide a los madrileños "un pequeño sacrificio" para no salir de puente y "salvar vidas". El consejero de Justicia, Interior y Madrid, Enrique López, ha pedido a los madrileños hacer "un pequeño sacrificio" para no salir de Madrid durante el puente del Pilar con el objetivo de "salvar vidas" después de que la Justicia haya levantado las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno central para frenar el avance del covid-19. En sendas intervenciones en 'Telecinco' y en 'Antena 3', recogidas por Europa Press, en las que ha apelado a la responsabilidad individual. "Estamos hablando de salud pública y de salvar vidas. La incomodidad de no salir es un pequeño sacrificio que podemos hacer todos los madrileños, todos los valencianos y todos los catalanes para no movernos. Por eso, pase lo que pase, seamos responsables", ha reseñado.

10.46. Cataluña registra 2.529 casos y 26 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este viernes 179.620 casos confirmados acumulados de coronavirus —153.446 con una prueba PCR—, 2.529 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.463, 26 más que los registrados el jueves. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 857 —157 en la UCI—, lo que supone un aumento de 21 respecto al último recuento.

10.46. Arrimadas plantea que Madrid rehaga la orden del Ministerio y pide evitar el choque entre gobiernos. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este viernes que la mejor solución para frenar el contagio del coronavirus en la Comunidad de Madrid no es imponer el estado de alarma, sino que el Gobierno regional rehaga la orden del Ministerio de Sanidad, ajustándose a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para limitar la movilidad de los ciudadanos. Además, ha pedido que se evite el "choque" entre el Ejecutivo central y el autonómico.

10.40. El alcalde de Zaragoza dice tras sentencia TSJM que "no puede haber medidas unilaterales" del Gobierno de España. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha dicho que tras la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "se debe sacar la conclusión de que no puede haber medidas unilaterales, sino diálogo, y el Gobierno de España no debería tomar medidas sin pactar con las Comunidades Autónomas, como en este caso con la Comunidad de Madrid".

10.33. Monasterio llama a Ayuso a parar la "dictadura" del estado de alarma y le pide que si no lidera "devuelva competencias". La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha solicitado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que "tome las riendas", pare la "dictadura" del estado de alarma que pretende el Gobierno central y que, "si no puede liderar que devuelva sus competencias a Sanidad". Así lo ha trasladado Monasterio en una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press. "No tiene que ocurrir que Sánchez imponga la dictadura del estado de alarma. Tiene que desistir de su ataque a Madrid y Ayuso tomar las riendas de la Comunidad y gestionar porque tiene herramientas para tomar medidas. Tiene que establecer una estrategia, mantenerla y comunicarla bien", ha insistido.

10.31. Albiach (comuns) celebra la decisión del Gobierno sobre Madrid: "Era 155 sanitario o estado de alarma". La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha celebrado que el Gobierno haya decidido reunir al Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en Madrid, después de que la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, llevara a los tribunales las medidas de contención adoptadas por el Ejecutivo: "Estaba claro que el Gobierno central no podía dejar desamparados a los ciudadanos de Madrid, por lo tanto o era un 155 sanitario o era un estado de alarma".

10.30. Villacís, reunida también en Sol, ve "evitable el estado de alarma" y pide a Sánchez "lealtad y voluntad de acuerdo". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, se encuentra reunida en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, junto a la jefa del Ejecutivo, Isabel Díaz Ayuso; el vicepresidente, Ignacio Aguado y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, para plantear una alternativa al estado de alarma. A su llegada a Sol ha asegurado que esta medida es "evitable", para lo que ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "lealtad y voluntad de acuerdo". "Necesitamos de verdad cooperación, no pataletas", ha lanzado a continuación.

10.25. El Gobierno, preparado para decretar hoy el estado de alarma, a la espera de que venza el ultimátum y Ayuso decida. El Gobierno tiene preparado su plan para decretar el estado de alarma en un Consejo de Ministros extraordinario que daría comienzo a las 12.00 horas con el objetivo de restablecer en la Comunidad de Madrid las restricciones que fueron tumbadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), a la espera de que venza el plazo que le han dado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que decida si prefiere ser ella la que recupere esas medidas o solicite el estado de alarma, según informaron a Europa Press fuentes gubernamentales.

10.19. Alemania supera los 4.500 casos en el balance diario de coronavirus, la cifra más alta desde abril. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 4.516 casos nuevos y once muertos, frente a los 4.058 contagios y los 16 muertos de la jornada anterior, con lo que eleva el total a más 314.000 personas contagiadas y 9.589 víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por el Instituto Robert Koch (RKI). La cifra de contagios en el balance diario de coronavirus es la mayor registrada en Alemania desde el 11 de abril, el día en el que se contabilizaron 4.133 positivos, cuando la pandemia se encontraba en su fase más alta en territorio germano, tras haber fijado su récord en 6.294 casos nuevos el 28 de marzo.

10.10. La pandemia supera los 36,5 millones de contagios con 1,06 millones de víctimas mortales. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 288.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 36,5 millones de personas contagiadas con 1,06 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 36.524.055 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.062.031. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 25,46 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.03. Aguado asegura que la Comunidad intentará "evitar el estado de alarma por todos los medios". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado este viernes que el Gobierno autonómico intentará "evitar" que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decrete "el estado de alarma por todos los medios". En declaraciones a los medios de comunicación, a la entrada de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, el dirigente madrileño ha sostenido que trasladará esta misma mañana a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, "una alternativa".

9.50. El TSJ de Castilla y León ratifica las restricciones de movilidad en la región. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado las órdenes de la Junta de Castilla y León respecto a León, Palencia y San Andrés del Rabanedo de contención del virus, según han adelantado esta mañana fuentes del propio tribunal. De este modo, el tribunal considera que la declaración de actuaciones coordinadas aprobada por el Ministerio de Sanidad es de obligado cumplimiento por todas las partes incluidas y no se contempla el cese de la ejecutividad de las restricciones en estos territorios.

9.39. Almeida ve en "la imposición" del estado de alarma una "reacción chapucera" de Sánchez para "tapar bochorno ante TSJM". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que la "imposición" del estado de alarma en la Comunidad por parte del Gobierno de la Nación es una "reacción chapucera" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "fruto de la soberbia" cuyo objetivo es "tapar el bochorno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM)". En su cuenta personal de Twitter, Almeida ha aseverado que las cifras de contagios en la capital "han mejorado". "Los madrileños no podemos pagar el cabreo, ni la soberbia de Sánchez ante el varapalo judicial", ha denunciado.

9.38. Ortuzar (PNV) está "espantado" con lo que ocurre en Madrid con la gestión de la covid y no cree que pase en Euskadi. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este viernes que está "espantado" con lo que ocurre en Madrid con la gestión del covid-19 y no cree que pase en Euskadi, donde hay más "colaboración política e institucional". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar cree que, en torno a lo ocurrido en Madrid con la pandemia del coronavirus ha habido "poco fundamento y muy poca responsabilidad".

9.34. Ayuso y Aguado están reunidos en Sol desde primera hora trabajando en la alternativa que presentar al Gobierno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está reunida desde primera hora de la mañana con el vicepresidente, Ignacio Aguado, trabajando en la alternativa que presentarán al Gobierno central, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico. Por el momento, según ha detallado el consejero de Justicia, Enrique López, en una entrevista 'Onda Madrid', la Comunidad sigue apostando por sus limitaciones selectivas por zonas básicas de salud aunque se encuentra estudiando aún que postura trasladar al Gobierno.

9.30. Aguado pide evitar "otro estado de alarma" y aboga por "rehacer" la Orden del Ministerio según "la resolución del TSJM". El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha pedido evitar "otro estado de alarma" y ha abogado por "rehacer" la Orden del Ministerio de Sanidad según lo establecido en la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para evitar un "choque entre administraciones". "Existe una alternativa al choque entre administraciones y es rehacer la Orden según lo establecido en la resolución del TSJM", ha escrito en un mensaje de Twitter.

9.28. Villacís cree que el Gobierno va a "represaliar" a Madrid con el estado de alarma en lugar de "intentar ayudar". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha señalado este jueves que la amenaza de decretar el estado de alarma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez en la Comunidad de Madrid "suena más a represalia" que a "intentar ayudar" a la región, por lo que ha insistido en el "consenso" y "acuerdo entre las administraciones". "Pedimos consenso, acuerdo entre las administraciones, ofrecemos mano tendida lealtad y diálogo, y esta es la respuesta de Sánchez", ha valorado la dirigente de Ciudadanos después de que el jefe del Ejecutivo central haya convocado un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes.

9.23. Madrid sigue apostando por su modelo de restricciones selectivas en zonas de alta incidencia pero no tiene nada decidido. La Comunidad de Madrid sigue apostando por mantener sus medidas de identificaciones selectivas por zonas de alta incidencia del virus, según ha subrayado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López. "Ya advertimos de que la orden de Illa era Ilegal porque invadía nuestras competencias y había que ir por otra vía. Y que iba a generar un caos. Lo advertí y pedí disculpas por el caos que se iba a generar", ha recordado. "La última amenaza fue que si no se llega a un acuerdo se decretaría el estado de alarma", lo que a juicio de López "no es una buena forma de trabajar".

9.15. Casado cancela su agenda a la espera de la decisión del Gobierno sobre la Comunidad de Madrid. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha cancelado los actos fijados en su agenda para este viernes a la espera de la decisión que tome el Gobierno de Pedro Sánchez sobre la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes conservadoras. Casado tenía previsto visitar la Comunitat Valenciana coincidiendo con la celebración del día de la comunidad autónoma. El anuncio de un Consejo de Ministros extraordinario para este viernes ha forzado la cancelación del viaje así como el del secretario general, Teodoro García Egea, a Murcia.

9.05. Sánchez mantiene su acto en Barcelona junto al rey y deja a Calvo a cargo del Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene su viaje de este viernes a Barcelona para participar a las 10.30 horas, junto al rey Felipe VI, en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW), aunque haya convocado también un Consejo de Ministros extraordinario para abordar la situación en Madrid tras decaer las restricciones a la movilidad dictadas por el Ministerio de Sanidad para frenar el coronavirus. De hecho, el plan de Moncloa, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales, es que sea la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, la que presida ese Consejo extraordinario para declarar el estado de alarma, si finalmente se celebra a las 12.00 horas, en el caso de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, no acepte restablecer las restricciones tumbadas o solicitar el estado de alarma.

9.00. Nuevas medidas a partir del viernes noche en Navarra. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en contacto y colaboración con los ayuntamientos de Villafranca, Valtierra, Cadreita, Carcastillo, Castejón y Cintruénigo, aprobará mediante un orden foral un paquete de medidas extraordinarias para contener la expansión del covid-19 en estas localidades de la Ribera, que entrarán en vigor en la medianoche de este viernes 9 de octubre y que estarán vigentes durante 15 días naturales. Las medidas incluyen limitaciones de horarios, aforos y número de personas por grupo, pero no contemplan restricciones a la movilidad, ha explicado el Ejecutivo foral en un comunicado.