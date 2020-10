Publicada el 09/10/2020 a las 19:05 Actualizada el 09/10/2020 a las 20:48

Los líderes de los partidos políticos afines a Podemos en Europa han manifestado este viernes su rechazo a la posible imputación de Pablo Iglesias en la pieza Dina que se investiga en el marco del caso Villarejo. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, elevó el miércoles al Tribunal Supremo un escrito para que este decida si imputa al vicepresidente segundo del Gobierno por tres delitos relacionados con el caso. El líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha denunciado en un mensaje en Twitter que el "acoso judicial hacia nuestra familia política" es internacional y que las demandas interpuestas hacia Iglesias son "falsedades sacadas de un teléfono robado por... la policía"

Partout dans le monde harcèlement judiciaire contre notre famille politique. Soutien à @PabloIglesias poursuivi sur des faux tirés d'un téléphone volé par... la police. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 9, 2020

También la copresidenta de Francia Insumisa, Manon Aubry, ha compartido que Iglesias está siendo víctima de "un acoso judicial inaceptable" y ha expresado su "apoyo y solidaridad". "Las disputas políticas se resuelven a través del debate democrático, ¡no instrumentalizando la justicia", ha escrito en su cuenta personal.

Tout mon soutien et toute ma solidarité à @PabloIglesias, victime d'un harcèlement judiciaire inacceptable. Les différends politiques se règlent par le débat démocratique, pas en instrumentalisant la justice !



¡ Todo nuestro apoyo !https://t.co/gZfRDRXQn4 October 9, 2020

La copresidenta de Los Verdes alemanes, Ska Keller ha confiado en que "debe prevalecer la democracia". "Pablo Iglesias está siendo atacado por quienes quieren desestabilizar la coalición progresista en España", ha compartido.

I want to express my full solidarity with Vicepresident @pabloiglesias who is being attacked by those who want to destabilise the progressive coalition on Spain. Democracy must prevail. October 9, 2020

Por su parte, el presidente del mismo grupo, Martin Schirdewan, ha suscrito las palabras de su compañera y ha denunciado que los ataques hacia Iglesias y hacia Podemos son "a todos los que luchamos por alternativas progresistas de izquierda y cambios democráticos, sociales, feministas y ecológicos".

I stand in full solidarity with @PabloIglesias.



The attacks on him and on @PODEMOS

are attacks on all of us who fight for progressive leftwing alternatives and democratic, social, feminist, and ecological change. @GUENGL https://t.co/gy0Vkl76Bx — Martin Schirdewan (@schirdewan) October 9, 2020

El actual vicepresidente del Parlamento Europeo, Dimitrios Papadimoulis (Syriza), también ha expresado su apoyo a través de la red social. "Son ataques a todos nosotros, quienes luchamos por soluciones democráticas y alternativas progresistas", ha sentenciado el político griego.