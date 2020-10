Villarejo dice en un audio incluido en el sumario 'Kitchen' que apuñaló a la doctora Pinto

Publicada el 09/10/2020 a las 13:21 Actualizada el 09/10/2020 a las 13:35

El comisario jubilado que permanece en prisión preventiva por la macrocausa Tándem, José Manuel Villarejo, señala en uno de los audios requisados en el registro de su domicilio que él apuñaló a dermatóloga Elisa Pinto. Ésta denunció al empresario Javier López Madrid por acoso sexual y posteriormente reconoció a Villarejo como la persona que le apuñaló en 2014 en plena calle.

En una conversación que data de enero de 2017, el comisario departe distendidamente con el empresario Adrián de la Joya, con Alberto Pedraza, con el que fuera jefe de la UDEF José Luis Olivera y con el abogado próximo a dirigentes del PP Javier Iglesias. En un momento dado, los comensales hablan de una periodista y surge el asunto del apuñalamiento de la doctora Pinto.

"Esa [periodista] es tronca del Gordillo, el soplapollas ese, que es compañero nuestro, bueno, ahora ya es abogado. Que era además el abogado de la mujer del médico, esa que yo apuñalé", afirma en un momento dado el comisario.

Tras esto, otro de los comensales le responde que no entiende por qué falló ("lo que no entiendo es por qué fallaste") a lo que Villarejo, tras reír, responde que el motivo fue porque "estaba nervioso". "Eso, los dos centímetros", dice uno de ellos, a lo que añade otro que fue "un inciso de dos centímetros". Tras este breve comentario, el comisario, al que apenas se le entiende señala: "...dos puñaladas, le pego una hostia que termina en Móstoles, será tontapolla".

El acoso y el apuñalamiento

Cabe recordar que la médico denunció a López Madrid asegurando que, tras una visita a su consulta, el empresario "comenzó un flirteo que ella trató de parar pero no pudo", según consta en la denuncia. Tras estos episodios, según denunciaba Pinto, comenzó a padecer "acoso sexual" que "no pudo controlar" y que "no denunció en un principio por ser la persona que era" y "por pánico".

La dermatóloga interpuso también denuncias por amenazas recibidas en su teléfono móvil y a través de sus hijos y en 2014 fue apuñalada en plena calle, hecho sobre el que responsabilizó al comisario Villarejo, a quien ella vincula con López Madrid.

Pinto acusó López Madrid de seguirle y mandarle fotografías de los lugares en los que había estado, así como de presentarse en un hotel de París al que ella había acudido por motivos profesionales y acudir a su consulta sin cita previa, en una ocasión acompañado de un hombre que, según la denunciante, se trataría de Villarejo, y según el denunciado, su abogado Rafael Redondo -socio del comisario-.

López Madrid negó el acoso y aseguró que fue Pinto quien le acosó a él y a su familia, y que tanto él como sus amigos recibieron llamadas de contenido sexual, así como mensajes amenazantes, hechos por los que denunció a Pinto.

La jueza propone juzgar a Lopez Madrid y Villarejo

El pasado mes de septiembre, la jueza de Instrucción número 39 de Madrid, Belén Sánchez, dio por finalizadas las pesquisas sobre la denuncia por agresión que presentó la doctora Pinto y concluyó la existencia de delitos cometidos por el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado en prisión José Manuel Villarejo, a los que propone juzgar.

Así, atribuye al empresario delitos de acoso y amenazas, mientras que a Villarejo las "lesiones con instrumento peligroso" sufridas por la dermatóloga en abril de 2014.