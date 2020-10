Directo | Cataluña pide a empresas y universidades teletrabajar durante 15 días por el aumento de casos

Publicada el 11/10/2020 a las 11:00 Actualizada el 11/10/2020 a las 14:19

Madrid y otros ocho municipios de la región viven este fin de semana sus primeros días con el estado de alarma de nuevo en vigor. Los controles de Policía se vieron en varios puntos de salida de la capital a lo largo del sábado, mientras que el aeropuesto y las estaciones de tren y autobuses volvieron a estar semivacías. A partir del lunes, otras siete zonas básicas de salud también tendrán restringida la movilidad. Se trata de Villa del Prado, Humanes de Madrid y Reyes Católicos (en San Sebastián de los Reyes), que estaban en vigor se mantienen, y a ellas se suman las zonas básicas de Arganda del Rey (Arganda del Rey), Sierra de Guadarrama (Collado Villalba), Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo), y Valleaguado (Coslada).

Sigue en infoLibre el minuto a minuto este domingo de la actualidad sobre el coronavirus:

13.45. Lastra justifica la actuación del Gobierno en Madrid por la inactividad de Ayuso y Casado: "Eligieron no hacer nada". La vicesecretaria general y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha defendido que el Gobierno, al decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid, "ha tenido que hacer lo que no ha sido capaz de hacer" el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. "Cruzarse de brazos fue la opción que eligieron Ayuso y Casado. Eligieron lo único que no se puede hacer contra la pandemia, no hacer nada", ha señalado Lastra. Así lo ha manifestado este domingo la portavoz socialista en un encuentro por videoconferencia desde Ferraz con alcaldes y alcaldesas socialistas de varios municipios de la Comunidad de Madrid.

@Adrilastra "El Gobierno de España ha tenido que hacer lo que ha sido incapaz de hacer el Gobierno de Ayuso".



Resumen de la reunión telemática que ha mantenido hoy nuestra vicesecretaria general con los portavoces, alcaldes y alcaldesas de #Madrid.#NadieSeQuedaAtrás pic.twitter.com/HIRAWYTMw3 — PSOE (@PSOE) October 11, 2020

13.30. La Policía Muncipal de Madrid interviene en casi un centenar de fiestas privadas, una de ellas con más de 80 personas. La Policía Municipal de Madrid ha intervenido esta madrugada en casi un centenar de fiestas privadas con concentraciones de personas superiores a las permitidas, han informado fuentes municipales. La acción más importante ha sido en la calle Coloreros, del distrito Centro, donde a las dos de la madrugada se desalojó una fiesta clandestina con unas 80 personas en el interior de un domicilio, incluyendo personal de servicio.

13.15. La Región de Murcia suma 2 nuevos fallecidos y 318 nuevos casos en las últimas 24 horas. La Región de Murcia ha sumado dos nuevos fallecimientos por Covid en las últimas 24 horas, una mujer y un hombre de 86 y 90 años respectivamente del municipio de Murcia, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la comunidad asciende a 235. El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis del covid-19 se sitúa en 25.153 casos, de los que 23.447 han sido acreditados mediante PCR (318 más que el día anterior), según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas.

13.00. La Generalitat de Cataluña avisa de nuevas medidas esta semana: "Lo estamos estudiando todo". El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha avisado este domingo de que esta semana habrá nuevas medidas para hacer frente al coronavirus en Cataluña: "Lo estamos estudiando todo". En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha informado de que se priorizará reducir la movilidad y las interacciones sociales, pero que "no todo necesariamente tendrá que cerrarse, ni cerrarse al 100%". "Tendremos que ver cuáles serán las medidas, que anunciaremos pronto. No estaremos 15 días mareando la perdiz", y ha dicho que algunas serán de obligado cumplimiento.

12.50. Los positivos en Euskadi descienden ligeramente a 564, pero se mantiene la tasa de positividad en el 5,6%. Los nuevos positivos contabilizados en Euskadi durante las últimas horas han descendido a 564, lo que supone 20 menos que los dados a conocer el día anterior. Esta cifra de contagios suponen el 5,6% de las pruebas realizadas, -la misma que 24 horas antes-, según ha informado el Departamento vasco de Salud. En total, a lo largo del día de ayer se hicieron 9.922 pruebas PCR, -frente a las 10.261 del día anterior- de las que 564 fueron positivas. Por Territorios, 244 casos se han detectado en Bizkaia, frente a los 260 del día anterior, 263 en Gipukcoa (20 más) y 55 en Álava, 25 menos. A ellos se suman dos de residentes de fuera de la comunidad.

12.30. Aguado cree que "el sistema jurídico no sirve para una pandemia" ante "la disparidad" de las resoluciones de los TSJ. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que "el sistema jurídico no sirve para una pandemia" ante la "disparidad de las decisiones adoptadas por los Tribunales Superiores de Justicia en relación a las resoluciones sobre las ratificación de las restricciones impuestas por el Gobierno central. "La disparidad de decisiones adoptadas por los TSJ pone de manifiesto 3 cosas: 1) Nuestro sistema jurídico no sirve para una pandemia. 2) Cuando el TS quiera sentar jurisprudencia, ya tendremos vacuna. 3) Toca hacer política. Es decir, hablar y acordar", señala en sus redes sociales.

La disparidad de decisiones adoptadas por los TSJ pone de manifiesto 3 cosas:



1) Nuestro sistema jurídico no sirve para una pandemia.



2) Cuando el TS quiera sentar jurisprudencia, ya tendremos vacuna.



3) Toca hacer política. Es decir, hablar y acordar. https://t.co/S9Qeelgw0t — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) October 10, 2020

12.20. Chivite anuncia "un freno a las actividades no imprescindibles" los próximos 14 días en Navarra. "Estos últimos días asistimos a un crecimiento que no cabía esperar. Tenemos que dar un paso más. Observamos de manera reiterada que el ámbito privado y el ocio es el principal foco de contagios. El objetivo es establecer un freno notable a toda actividad no imprescindible los próximos 14 días. Si la población cumple, las medidas van a funcionar", asegura la presidenta de Navarra, Maria Chivite.

12.15. Galicia baja en casi un centenar los contagios diarios, a 313, pero suma cuatro nuevos fallecidos. Galicia ha detectado 313 contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que supone bajar en torno a un centenar con respecto a los últimos dos días. Esto es posible gracias a que los contagios diarios en el área sanitaria de Ourense caen a más de la mitad de los últimos días, hasta los 86, al tiempo que descienden en las de Santiago, Pontevedra y Lugo.

12.10. Cantabria suma 70 positivos y un fallecido de 78 años. Un hombre de 78 años con patologías previas ha elevado a 236 el número total de víctimas del coronavirus desde que comenzó la pandemia en Cantabria, que ha registrado en la jornada del sábado 70 nuevos positivos. De este modo, sigue aumentando el número de casos que suma la región a diario, ya que en la jornada del viernes fueron 65 y en la del viernes menos de la mitad, 30.

12.00. Cataluña pide teletrabajo y universidad online durante 15 días. El secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha pedido este domingo que las empresas hagan teletrabajo y que las universidades den clases online durante 15 días para hacer frente al coronavirus en Cataluña. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, Argimon ha reclamado que "las empresas y los agentes sociales empiecen de nuevo, pero de manera muy rápida, los planes de teletrabajo" para recuperar los niveles de esta modalidad de marzo y abril.

11.00. Cataluña registra 2.360 casos y 13 fallecidos en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este domingo 184.451 casos confirmados acumulados de coronavirus -158.078 con una prueba PCR-, 2.360 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.483, 13 más que los registrados el sábado: 8.197 en hospital o centro sociosanitario, 4.192 en residencia, 846 en domicilio y 248 que no son clasificables por falta de información.

10.20. Chivite anuncia este domingo nuevas medidas para frenar el repunte de contagios en Navarra. La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, comparecerá este domingo, a las 12.00 horas, para dar a conocer nuevas medidas para frenar la expansión del covid-19 en la Comunidad foral. Esta comparecencia se produce después de que ayer sábado Navarra registrará su máximo de contagios por coronavirus desde que comenzó la pandemia, con 463 casos positivos. El viernes, además, se informaba de 449 casos -entonces el máximo alcanzado hasta el momento en la Comunidad foral- y el jueves de 400 contagios.

10.00. Ayuso cree que Sánchez pretende cambiar el país "por la puerta de atrás" pero la Justicia, Madrid y el rey se lo impiden. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "cambiar el país por la puerta de atrás" pero la Justicia, Madrid y el Rey se lo impiden. "Estamos ante el Gobierno más autoritario de la historia de la democracia. La Justicia, la Comunidad, el rey o las leyes son impedimentos para que Pedro Sánchez cambie este país por la puerta de atrás, como pretende", ha lanzado. Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "si nadie hace nada auténticas barbaridades" van a parecer "normales". En una entrevista concedida a El Mundo, y recogida por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que el Ejecutivo central no tiene justificación para haber decretado el estado de alarma y ha insistido en que su plan de zonas básicas de salud estaba "funcionando".

"La Justicia, Madrid y el Rey son los que impiden que Sánchez cambie el país por la puerta de atrás"



Entrevista a Isabel Díaz Ayuso https://t.co/eXzTIM0uBc — EL MUNDO (@elmundoes) October 11, 2020

09.30. La pandemia supera los 37 millones de contagios y deja ya 1,07 millones de fallecidos en todo el mundo. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 230.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 37 millones de personas contagiadas con 1,07 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este domingo por la Universidad Johns Hopkins.

09.00.Trump recibe el alta al no haber riesgo "de que transmita el virus a otros". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido el alta médica este sábado tras su positivo por coronavirus, ya que, según su equipo médico, no se "considera que haya riesgo de que transmita el virus a otros". En un comunicado, el médico del presidente, Sean Conley, ha asegurado que Trump "reúne los criterios para terminar el aislamiento", por lo que el presidente estadounidense podrá estar el próximo lunes en un mitin en Florida, como tenía planeado. Conley ha afirmado que Trump reúne requisitos como "diez días desde el comienzo de los síntomas, más de 24 horas sin fiebre y una mejora general de los síntomas" para terminar con la cuarentena, sin embargo no hace mención a la existencia de ninguna prueba de detección en la que el presidente haya dado negativo por coronavirus.