El PSOE pide la comparecencia de Ayuso, Aguirre, González y Cifuentes en la comisión de Avalmadrid

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión. PP y Cs tienen mayoría de bloqueo en la Mesa de la Asamblea

Publicada el 11/10/2020 a las 13:52

El PSOE pedirá este martes la comparecencia de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de todos los presidentes de la región desde 2003 en la comisión que investiga el supuesto trato de favor y las irregularidades cometidas en Avalmadrid, la sociedad semipública que concedió un aval a la empresa de la que eran socios los padres de la actual mandataria pero no actuó con la debida diligencia para recuperarlo cuando no le fue devuelto su importe. Entre esas comparecencias se encuentran Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán -que fue presidente en funciones en 2019-, según informan a infoLibre fuentes socialistas.

No es la primera vez que la oposición intenta que Ayuso y los expresidentes de la Comunidad desde 2003 comparezcan en esta comisión sobre Avalmadrid. Sin embargo, en las ocasiones anteriores, no lograron sacarlas adelante por la mayoría de la derecha en la Mesa de la Asamblea de Madrid con el argumento de que Avalmadrid no dependía del Gobierno autonómico. PP y Ciudadanos, que gobiernan en coalición, suman cuatro de los siete puestos del órgano, por lo que tienen mayoría de bloqueo. El PSOE, por su parte, tiene dos y Vox uno.

Los socialistas vuelven a pedir su comparecencia tras las declaraciones de Eva Piera, viceconsejera de Economía y persona clave en el equipo económico de Aguirre, a finales de septiembre. Era la segunda ocasión que acudía a esta comisión. En la primera, el 17 de diciembre, tal y como demostró documentalmente infoLibre, mintió en varias de sus afirmaciones. Así que la comisión decidió volver a citarla para que explicase las contradicciones entre su testimonio y lo que desvelaban los correos publicados por este periódico.

En esta segunda comparecencia, Piera se presentó con una intervención escrita, que leyó siempre que tuvo oportunidad y que se resumió en dos ideas básicas: sus palabras de diciembre fueron "sacadas de contexto" –no explicó cómo se podía sacar de contexto una afirmación que repitió hasta en nueve ocasiones de forma rotunda tal y como consta en el diario de sesiones– y lo que pedía en los correos desvelados por infoLibre eran meras "notas informativas previas" para reuniones que tenía con empresas que querían información sobre las líneas de ayuda de Avalmadrid. Durante las preguntas de la diputada socialista Sánchez-Acera aprovechó que Piera había insistido en que toda su actividad respecto a Avalmadrid debía "enmarcarse en su actividad ordinaria" como viceconsejera de Economía de la Comunidad, para anunciar que pediría de nuevo la comparecencia de los presidentes madrileños en la comisión.

La Asamblea madrileña creó en 2019 una comisión sobre Avalmadrid, una sociedad de garantías donde la Comunidad de Madrid es el accionista mayoritario con más del 25% del capital, porcentaje similar al que tiene Bankia. Esta comisión tenía que acabar en diciembre y tener 13 sesiones, pero, debido al parón parlamentario por la pandemia del covid, sólo ha tenido diez.

Entre los capítulos más escandalosos de Avalmadrid está, según desveló infoLibre, lo ocurrido con una operación de aval de 400.000 euros concedido en 2011 a MC Infortécnica SL, compañía propiedad de cuatro matrimonios, entre los que estaban los padres de la actual presidenta madrileña. MC Infortécnica no devolvió ni un euro, pero Avalmadrid no actuó contra los socios de la empresa, a pesar de que habían afianzado con todo su patrimonio personal la operación. No sólo eso, sino que Avalmadrid permitió que los avalistas se deshicieran de todos sus bienes sin responder de los 400.000 euros.