Directo | El Grupo Covid-19 entre Gobierno y Comunidad de Madrid se reúne este martes por primera vez tras decretar el estado de alarma

Este martes el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comunidad de Madrid se encontrarán de nuevo en una reunión del denominado Grupo Covid-19, para trazar las estrategias en la lucha contra el virus. A nivel estatal, el coronavirus ha dejado desde el viernes 27.856 nuevos contagios y 195 fallecidos más. En total, según los últimos datos, han fallecido en España 33.124 personas por coronavirus y se han diagnosticado 888.968 casos positivos.

11.10. Rusia bate su récord de casos y muertos en un día con 13.868 casos nuevos y 244 decesos por coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 13.868 casos nuevos y 244 muertos, lo que supone su nuevo récord en el balance diario de contagios y de decesos y eleva el balance a más de 1,32 millones de personas contagiadas y más de 22.900 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 13.868 nuevos casos de la infección por covid-19 en 85 regiones, incluidos 3.892 asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

11.10. La OMS rechaza la inmunidad colectiva en el covid-19 porque es "poco ético" y genera muertes "innecesarias". El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha rechazado la inmunidad colectiva en el covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, porque es "poco ético" ya que genera sufrimiento y muertes "innecesarias". En rueda de prensa, Tedros ha recordado que la inmunidad colectiva es efectiva es un concepto utilizado en la vacunación, cuando una población puede protegerse de un determinado virus si se alcanza un umbral óptimo de vacunación. Por ejemplo, la inmunidad colectiva contra el sarampión requiere que alrededor del 95% de la población esté vacunada, por lo que el 5% restante estará protegido por el hecho de que el sarampión no se contagiará entre los vacunados.

11.04. La presidenta del Parlamento andaluz da positivo en covid-19: "Me encuentro bien y sin síntomas". La presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, ha informado este martes de que al tener conocimiento de un posible contacto con una persona contagiada por covid-19, por precaución, se ha hecho una prueba PCR y ha dado positivo. Así lo ha explicado la parlamentaria por la provincia de Almería en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde ha explicado que se encuentra bien y que no tiene síntomas, "por lo que voy a seguir trabajando desde casa".

Al tener conocimiento de un posible contacto con #Covid19, por precaución me he hecho la prueba PCR y ha dado positivo. Me encuentro bien y sin síntomas, por lo que voy a seguir trabajando desde casa. Mantengamos la responsabilidad y la precaución para superarlo cuanto antes. — Marta Bosquet (@martabosquet) October 13, 2020

11.02. Cataluña registra 1.280 casos y 14 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este martes 187.574 casos confirmados acumulados de coronavirus —161.150 con una prueba PCR—, 1.280 más que en el recuento del lunes, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.513, 14 más que los registrados el lunes: 8.222 en hospital o centro sociosanitario, 4.193 en residencia, 846 en domicilio y 252 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 984 —172 en la UCI—, lo que supone un aumento de 40 respecto al último recuento.

10.57. La Fiscalía recurre la decisión del TSJM sobre Madrid y pide que el Supremo fije doctrina sobre confinamientos. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha presentado un recurso de reposición ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que insta a dictar una nueva resolución sobre la ratificación de medidas restrictivas al ser permitidas por las leyes sanitarias vigentes y que se emplace al Tribunal Supremo a establecer criterios de las facultades que a las autoridades autonómicas atribuye la vigente legislación sanitaria. En el recurso, subraya que es "preciso" realizar el "pertinente" juicio valorativo de "proporcionalidad" y "necesidad" respecto de la norma de la Consejería de Sanidad 1273/2020, de 1 de octubre, dictada en ejecución de la Orden del Ministerio de Sanidad de 30 de septiembre.

10.54. Madrid pedirá el levantamiento del estado de alarma tras haber reducido la incidencia acumulada a 446 casos. La Comunidad de Madrid pedirá al Ministerio de Sanidad este martes el levantamiento del estado de alarma tras haber reducido la incidencia acumulada de casos de coronavirus en los últimos 14 días a 446,5, según el informe de la situación epidemiológica correspondiente a la semana finalizada el domingo. Así lo han avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 del Gobierno regional, Antonio Zapatero, en sendas entrevistas en 'Tele 5' y 'Onda Madrid' recogidas por Europa Press, antes de la reunión del Grupo Covid 19.

10.53. La Junta de Castilla y León aplica medidas de restricción del movimiento en San Pedro de Latarce (Valladolid) durante 14 días. La Consejería de Sanidad publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este martes, 13 de octubre, una nueva Orden por la que aplicará medidas de restricción del movimiento en la localidad vallisoletana de San Pedro de Latarce durante 14 días a contar desde hoy, "eficacia que podrá prorrogarse si así lo requiriese la evolución de la situación epidemiológica de mantenerse las circunstancias que motivan su adopción".

10.36. Médicos de Atención Primaria rechazan el Decreto para contratar médicos sin especialidad. El Foro de Médicos de Atención Primaria ha rechazado "en su totalidad" el contenido del Real Decreto-Ley 29/2020 sobre teletrabajo, homologación de títulos extracomunitarios y contratación de médicos sin especialidad para la realización de tareas propias de médicos especialistas en Atención Primaria. El Foro considera que "esto es, de nuevo, una forma de menosprecio a la Atención Primaria".

10.32. La pandemia suma más de 326.000 casos nuevos y supera los 37,8 millones de personas contagiadas. La pandemia de coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 326.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 37,8 millones de personas contagiadas con 1,06 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este martes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 37.811.011 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.080.840. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 26,28 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.20. Johnson & Johnson suspende las pruebas de su vacuna por la "enfermedad inexplicable" de un voluntario. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado este lunes la suspensión "temporal" de las pruebas de la fase 3 de su vacuna contra el nuevo coronavirus después de que uno de los participantes voluntarios presentase "una enfermedad inexplicable". La empresa ha emitido un comunicado explicando que este tipo de "eventos adversos" forman parte de cualquier estudio clínico, "especialmente en aquellas pruebas a gran escala", y que siguiendo los protocolos de actuación, "la enfermedad del participante está siendo revisada y evaluada".

10.07. Detectado un brote de covid con siete miembros de una familia infectados en Friol (Lugo). El alcalde de Friol, José Ángel Santos, ha destacado este martes que impera la "normalidad" en el municipio pese a un brote de covid-19 que afecta a siete miembros de una misma familia y por el que la Xunta ha decretado alerta amarilla. Santos ha asegurado que en el municipio hacen "vida normal, sin ningún tipo de restricciones". "Más allá de las que veníamos tomando ya con anterioridad", ha abundado.

9.54. González Laya cree que Madrid ha "pasado la pelota" al Gobierno central para no tomar decisiones que no le gustan. La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, considera que lo sucedido en Madrid con las medidas para frenar el covid no es distinto a lo que ha pasado en otros países de Europa, donde "ciudades y regiones tienen que tomar decisiones clave" que "no les gustan y le pasan la pelota a los gobiernos centrales". "Lo que estamos viendo en España no es distinto de lo que estamos viendo en otros lugares de España, donde las ciudades y regiones tienen que tomar decisiones clave para limitar la movilidad de los ciudadanos para protegerlos del covid y a veces no les gustan y pasan la pelota al Gobierno central", ha afirmado.

9.38. Italia prohíbe fiestas privadas y restringe horarios de bares para frenar la segunda ola de coronavirus. El primer ministro de Italia, Guiseppe Conte, ha aprobado un decreto por el que el Gobierno prohíbe las fiestas privadas, limita la asistencia a bodas, bautizos y otras ceremonias, restringe el horario de los bares y recomienda el uso de mascarilla incluso dentro de la propia vivienda cuando se esté con personas que no vivan en ese inmueble, todo ello en el marco de los esfuerzos para frenar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Según informa la agencia de noticias italiana Adnkronos, el decreto del premier itlaiano establece que los bares y restaurantes deberán cerrar sus puertas a medianoche y se prohíbe que sirvan comidas y bebidas en terrazas a partir de las 21.00 horas y también el consumo en el exterior desde esa hora.

9.31. Illa descarta levantar el estado de alarma en Madrid y confía en retomar la "colaboración" con Díaz Ayuso. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha descartado este martes levantar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid al no haber descendido la incidencia acumulada, el porcentaje de positividad ni el número de pacientes de coronavirus ingresados en las UCI. En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, Illa ha asegurado que el Gobierno retirará el estado de alarma lo antes posible, "pero hay que ver cómo evoluciona la pandemia".

9.18. Alemania supera los 4.100 casos en el balance diario. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 4.122 casos nuevos y trece muertos, frente a los 2.467 contagios y los seis muertos de la jornada anterior, con lo que eleva el total a más 329.000 personas contagiadas y 9.634 víctimas mortales, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas.

9.07. El médico de Trump asegura que ha dado negativo en coronavirus "varios días consecutivos". Sean Conley, el médico del presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que el mandatario ha dado negativo en coronavirus "varios días consecutivos". En un comunicado, Conley ha explicado que el presidente ha sido sometido a varios test de antígenos, los cuales habrían dado negativo. "Todos los datos indican que ya no hay carga viral", ha dicho.

9.00. Este martes tiene lugar la reunión del Grupo Covid-19. El Gobierno y la Comunidad de Madrid se reunirán de nuevo este martes en el denominado Grupo Covid-19 para hacer un seguimiento y coordinación de las últimas medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.