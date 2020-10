Publicada el 12/10/2020 a las 12:06 Actualizada el 12/10/2020 a las 12:19

Los reyes presiden este lunes el acto del Día de la Fiesta Nacional, el primero en décadas sin desfile militar como consecuencia de la pandemia. También será el estreno del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en un 12 de Octubre, ha informado Europa Press.

Con Madrid en estado de alarma, el Ejecutivo y la Casa Real han decidido reducir la celebración de este 12 de Octubre a un austero acto militar en el Patio de la Armería del Palacio Real, la misma ubicación donde se celebró el homenaje a de Estado a las víctimas de coronavirus el pasado mes de julio.

El acto estará presidido por los reyes Felipe y Letizia, acompañados por la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, y contará también con la presencia del Gobierno en pleno, incluido el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y todos los ministros de Unidas Podemos.

Será la primera vez que Iglesias participe en los actos del Día de la Fiesta Nacional, ya que en anteriores ediciones —como líder de Podemos— había declinado la invitación y había delegado en otros dirigentes la representación del partido morado.

"El esfuerzo que nos une"

También asistirán las más altas autoridades del Estado y de las Fuerzas Armadas y los presidentes de las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Solo faltarán los de País Vasco y Cataluña como es habitual; el de Aragón, Javier Lambán, por enfermedad; y la de Baleares, Francina Armengol, por el covid-19.

"El esfuerzo que nos une" ha sido el lema escogido este 2020 para esta celebración, en referencia a la lucha contra la pandemia y en reconocimiento a todos aquellos que han actuado y continúan actuando en su combate.

En este nuevo formato y para garantizar las medidas sanitarias y evitar aglomeraciones, el acto consistirá únicamente en un izado de bandera, un homenaje a los que dieron su vida por España, una imposición de condecoraciones y un pequeño desfile terrestre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido a los españoles que recuerden que España es "solidaria, abierta y plural", un país que progresa "sin dejar a nadie atrás", por lo que ha reivindicado la necesidad de "avanzar unidos por el bien común". "Avancemos unidos por el bien común, con ilusión para ganar nuestro futuro", ha sentenciado el presidente del Gobierno, que comparte un vídeo que también ha sido difundido por diferentes miembros del Ejecutivo nacional. En él, aparecen diferentes personas de todo el país explicando qué significa España e invita a los españoles a utilizar el hashtag #ParaMíEspañaEs en sus redes sociales.

Este #12deOctubre, diferente por la pandemia, recordemos más que nunca lo que somos. Una España solidaria, abierta, plural, que progresa sin dejar a nadie atrás. Avancemos unidos por el bien común, con ilusión para ganar nuestro futuro. Feliz Fiesta Nacional .#ParaMíEspañaEs pic.twitter.com/86IKRUwx8d — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 12, 2020

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, ha deseado feliz Día de la Hispanidad, "uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad". En un vídeo, el PP defiende que la bandera de España es símbolo de "unidad y entendimiento, en contra del uso partidista e interesado que hacen otros al convertirla en un elemento de división, polarización y enfrentamiento".

Feliz Día de la Hispanidad, uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad.

Feliz Fiesta de la Nación más antigua de Europa y una de las más relevantes del mundo.

Qué orgullo poder decir viva España y, este año más que nunca, viva el Rey.#12o_LaBanderaQueNosUne pic.twitter.com/x5B8msP8le — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) October 12, 2020

La formación conservadora quiere que todo español "se pueda identificar con la bandera española". Por ello, a lo largo del vídeo se muestran diferentes imágenes de la bandera acompañada por una frase que define lo que representa y lo que no representa, como por ejemplo: "No pisa a nadie, no se deja pisar" o "es de todos, no pertenece a nadie".