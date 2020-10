Las “excesivas” menciones a la 'caja b' del PP que el Supremo jamás criticó: el tribunal rectifica su comunicado

Publicada el 14/10/2020 a las 20:33 Actualizada el 14/10/2020 a las 21:14

El Tribunal Supremo acaba de enviar una nota de rectificación donde corrige una de las afirmaciones vertidas en su comunicado oficial sobre la sentencia firme del caso Gürtel, probablemente la que mayor resonancia han tenido a lo largo del día: que el alto tribunal "considera excesivas las menciones a la caja b del PP de la sentencia recurrida porque no puede haber responsabilidad penal sin acusación o defensa". Ahora, los portavoces del Supremo aclaran que en ningún momento de la sentencia que ha confirmado las condenas dictadas por la Audiencia y que certificó la existencia de la contabilidad paralela del PP se califica de exceso las referencias a la caja b.

"En realidad –dice la nota de rectificación difundida por sus portavoces, que incluye una petición de disculpas–, el fragmento extraído hace mención a la valoración que hace el voto particular sobre esas manifestaciones. En ningún caso la Sala incluye la palabra " excesivas" al valorar los párrafos sobre la caja b". El nuevo comunicado alude así a lo que hace dos años escribió el magistrado Ángel Hurtado, contrario a que el PP fuese condenado como partícipe a título lucrativo y que se quedó en minoría. Es más, la sentencia del Supremo reafirma que la caja b existió.

Lo que remarca la resolución que eleva a firme la sentencia de la Audiencia Nacional suavizando las penas impuestas a algunos condenados pero manteniendo la de carácter civil –partícipe a títul lucrativo– que recayo sobre el PP es esto: que "efectivamente no es dable afirmar que el PP delinquiera, cuando no ha sido enjuiciado por responsabilidad penal en este precoeso". En el momento de los hechos juzgados, la legislación española no permitía acusar ni sentar en el banquillo poor delitos penales a un partido político. El Supremo lo remarca y sostiene que ser partícipe a título lucrativo en absoluto implica estar al tanto de la existencia de un delito.

Pero es aquí donde añade unas líneas que demuestran que el alto tribunal no considera que la Audiencia cometiese excesos al hablar de la caja b: "En modo alguno resulta reprochable que para configurar el contexto en el que los hechos enjuiciados suceden, se mencionen el resultado de los diferentes medios de prueba practicados relacionados con el partido popular cuando precisamente es el nexo común que sirve de amalgama al conjunto de episodios y actuaciones recogidos en la declaración de hechos probados. Razonamiento este último que implica que la parcial estimación del motivo [uno de los aducidos por el PP en su recurso] carece de efectos prácticos al satisfacerse en los muy concretos términos que de la argumentación resulta y su intrascendencia en el fallo" .