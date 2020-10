Directo | Illa defiende ante el Congreso la aplicación del estado de alarma en Madrid

Publicada el 15/10/2020 a las 09:11 Actualizada el 15/10/2020 a las 11:08

Este jueves, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en el Congreso de los Diputados para defender la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid la pasada semana. Las cifras del coronavirus en España ascendieron este miércoels en 11.970 casos y 209 fallecimientos más, según los datos actualizados de Sanidad.

Sigue en infoLibre el minuto a minuto de este jueves:

11.07. La pandemia de coronavirus supera los 38,5 millones de casos con más de 1,09 millones de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 312.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 38,5 millones de personas contagiadas con 1,09 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En total, 38.520.717 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.092.296. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 26,68 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

11.04. Nueve de cada diez españoles quieren poder elegir entre trabajo a distancia y presencial, según Cisco. Nueve de cada diez españoles demandan flexibilidad para poder elegir entre trabajar a distancia o hacerlo de manera presencial y para poder gestionar su jornada laboral, incluso cuando las oficinas se encuentren a pleno rendimiento, según un estudio del grupo tecnológico Cisco. Antes del confinamiento por la pandemia del coronavirus, sólo el 4% de los trabajadores españoles realizaban sus tareas a distancia la mayor parte del tiempo. El estudio, para el que se ha consultado a más de 10.000 trabajadores de oficinas de 12 países de la región EMEAR, refleja que, a nivel global, la demanda de flexibilidad y autonomía para elegir la modalidad laboral alcanza el 87% de media, dato muy similar al de España.

10.53. Registrada la vivienda del ministro de Sanidad francés por la investigación sobre la gestión de la pandemia. Autoridades francesas han iniciado una batería de registros en viviendas en el marco de la investigación judicial abierta por la posible mala gestión de la pandemia de coronavirus, lo que se ha traducido en pesquisas en las casas de altos cargos como el actual ministro de Salud, Olivier Véran, su predecesora, Agnès Buzyn, y el ex primer ministro, Edouard Philippe. El Tribunal de Justicia de la República (CJR, por sus siglas en francés) anunció a principios de julio la apertura de una investigación para determinar si pudo haber una "abstención de combatir un daño" —castigada con hasta dos años de cárcel—, después de constatar que había base para avanzar con al menos nueve de las denuncias presentadas contra miembros del Ejecutivo en estos últimos meses.

10.53. Galicia registra otros 233 positivos, 61 de ellos en Ourense y 54 en Vigo. Galicia ha registrado otros 233 positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas. Así consta en la información actualizada en la web de la Consellería de Sanidade en la mañana de este jueves con datos recogidos hasta las 18,00 horas del miércoles, en la que se indica que los casos activos se sitúan en Galicia en los 4.569, lo que supone 32 menos que la jornada anterior. En cuanto a las personas curadas hasta la fecha en la Comunidad gallega, ascienden a 22.550, lo que supone 273 más que las 22.277 contabilizadas hasta este miércoles. Por su parte, han fallecido con coronavirus en Galicia 803 personas hasta el momento, las últimas seis víctimas han sido notificadas este miércoles por la tarde, cuatro de ellas vinculadas con residencias de mayores.

10.49. PP afea la "mezquindad absoluta" del Gobierno de Sánchez al poner en duda los datos sanitarios de Madrid. El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este jueves contra la "mezquindad absoluta" del Gobierno de la Nación por "poner en cuestión por segunda vez" las cifras de contagios y hospitalizaciones por el covid-19 en la Comunidad de Madrid. "Es la segunda vez que la izquierda pone en cuestión las cifras de la Comunidad de Madrid, y ya se han explicado por activa y por pasiva estos datos", ha expresado ante los medios de comunicación a su llegada al parlamento regional con motivo del Pleno.

Comienza el Pleno de la Asamblea https://t.co/WHI7B1yREZ — Asamblea de Madrid (@asambleamadrid) October 15, 2020

10.48. Gabilondo alerta de "problemas con los datos" en Madrid y pide acabar con la "permanente descalifición". El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha alertado este jueves de "problemas con los datos" de coronavirus en la Comunidad de Madrid, algo que ha calificado de "bastante inquietante", y ha pedido acabar con la "permanente confrontación y descalificación" que existe en la clase política. A su entrada en el Pleno de la Asamblea, ha advertido del "alto índice de positividad" que existe en la región en relación a las pruebas realizadas, así como del descenso en el número de test que se están realizando. "Pedimos que los datos sean mesurables, recientes, consolidados y que nos permitan valorar la situación", ha indicado Gabilondo.

10.44. Errejón arremete contra el Gobierno de Ayuso y pide los votos de Cs para apoyar una moción de censura en su contra. El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha criticado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, al que ha acusado de poder por delante de los criterios sanitarios unos objetivos partidistas. Para Errejón, es necesario aplicar una moción de censura en la región y ha pedido a Ciudadanos, quienes, dice, se están replanteando su lugar político en la capital, su apoyo para sacarla adelante.

10.40. Cataluña registra 2.251 casos y 26 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este jueves 191.445 casos confirmados acumulados de coronavirus —164.739 con una prueba PCR—, 2.251 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.536, 26 más que los registrados el miércoles. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.062 —188 en la UCI—, lo que supone un aumento de 38 respecto al último recuento.

10.28. Madrid avisa de que si hay repunte habrá que tomar medidas y pide al Gobierno que deje de "manosear" autogobierno. La Comunidad de Madrid ha avisado de que si la tendencia a la baja se frena y se registra un repunte en la incidencia del coronavirus habrá que tomar medidas para frenar su expansión, solicitando al Gobierno que deje de "manosear" el autogobierno de Madrid al no ser "un distrito federal" sino una autonomía, algo que decidieron "los padres de la Constitución". En una entrevista en la 'Cope', recogida por Europa Press, el consejero madrileño ha reiterado que el estado de alarma está "injustificado" y es "un despropósito" para imponer unas medidas del Gobierno frente a las acordadas por la Consejería de Sanidad, similares a las que se han fijado en Nueva York, Brooklyn o Berlín.

10.23. Ciudadanos ve precipitadas las medidas sanitarias de Cataluña: "Se han tomado sin consultar". El líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, ha tachado de precipitadas las medidas sanitarias anunciadas este miércoles por el Govern para frenar los contagios de covid-19, como el cierre de bares y restaurantes, y ha criticado que "se han tomado sin consultar a nadie". En una entrevista este jueves en TV3 recogida por Europa Press, ha reprochado que ha habido una falta de diálogo y que las medidas afectarán "a 170.000 personas", sobre todo de pequeñas empresas y autónomos, y ha sostenido que más del 20% de los que cierren podrían no abrir de nuevo.

@CarlosCarrizosa portaveu @CiutadansCs : "Les noves mesures de restricció s'han pres sense consultar ningú. Ha mancat diàleg, afecta sobretot autònoms i microempreses".#ElsMatinsTV3 ▶️ https://t.co/VaZXzBcAKe pic.twitter.com/koU8QQI5Td — Els matins TV3 (@elsmatins) October 15, 2020

10.00. Aumentan los casos activos en Logroño, mientras bajan en Calahorra y Arnedo. Logroño ha aumentado en 35 personas sus casos activos hasta situarse en 502, mientras han bajado en Calahorra y Arnedo, en 11 casos en la primera localidad, hasta los 111, y 3 en la segunda, que se queda con 97, según los últimos datos actualizados por el Gobierno regional este jueves, 15 de octubre. También han bajado los casos en Pradejón, pasando de 22 a 21, mientras han aumentado en Lardero, en 3, hasta los 23, al igual que en Haro, que han pasado de 18 a 21.

9.58. Podemos critica que la situación en Madrid se debe a los recortes en Sanidad. El diputado de Unidas Podemos, Rafael Mayoral, ha criticado este jueves en el Congreso que la gestión de Ayuso en la Comunidad de Madrid es "el resultado de la implementación de los recortes en Sanidad" tras años de gobierno conservador que ha puesto "la salud en manos de las multinacionales, que han aterrizado como buitres en Madrid". Mayoral ha insistido, además, en que el gobierno regional ha protagonizado un "maltrato sistemático al personal sanitario".

9.38. Cuca Gamarra critica la ausencia de Sánchez en la defensa del estado de alarma en Madrid y exige a Illa informes que avalen la medida. La representante del Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha criticado este jueves que Pedro Sánchez haya delegado en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, para defender la declaración del estado de alarma en la Comunidad de Madrid, ya que es, a su juicio, una "falta de respeto a los ciudadanos". Gamarra ha dicho que las medidas adoptadas en la capital son "arbitrarias y discriminatorias, basados en unos indicadores improvisados sin ningún aval científico" y el resultado de "un Gobierno que ha decidido acabado con cualquier vestigio de normalidad democrática". En esa línea, ha pedido al ministro de Sanidad que entregue los "informes técnicos" que avalen las restricciones aplicadas por el Ejecutivo.

9.29. Illa defiende el estado de alarma de Madrid ante el Congreso. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece este jueves en el Congreso de los Diputados para defender la aplicación del estado de alarma en la Comunidad de Madrid. La situación epidemiológica de la capital es "muy grave y preocupante" para el ministro, que ha destacado que las recomendaciones de la Unión Europea sobre la incidencia acumulada del virus habla de tomar medidas cuando se alcance una incidencia superior a los 60 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. "No podemos normalizar cifras de incidencia que están muy por encima de las recomendadas por Europa", ha recordado Illa, que ha añadido que "el objetivo es bajar la incidencia, no por debajo de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, sino mucho más, porque solo entonces podremos hablar de doblegar la curva". "El enemigo es el virus, no es tiempo para disputas", ha rematado el ministro.

#EnDirecto El ministro de Sanidad informa al #Pleno de la declaración del estado de alarma en 9 municipios de Madrid y se debate la convalidación de cuatro reales decretos-leyes y el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la reforma del Código Penal. https://t.co/wdPuk1Eawy — Congreso (@Congreso_Es) October 15, 2020

9.25. World Vision recuerda la importancia del lavado de manos para prevenir enfermedades y salvar vidas. La ONG World Vision ha recordado, con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos que se celebra este 15 de octubre, la importancia que tiene este gesto para prevenir la aparición de enfermedades infecciosas, detener la propagación de los virus y, por ende, salvar vidas. De hecho, el tema de este año, 'Higiene de manos para todos', recuerda que hay que trabajar por el acceso universal y la práctica del lavado de manos con jabón, en un mundo en el que solo el 60 por ciento de la población tiene acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos. En los países menos desarrollados, la cifra es del 28 por ciento.

9.21. Aguado comparece en Pleno para dar cuenta sobre los trabajos del Grupo Covid-19 con el Gobierno central. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, comparecerá en el Pleno de la asamblea autonómica de este jueves para dar cuenta de los trabajos y acuerdos a los que están llegando en el Grupo Covid-19 con el Gobierno central. El Gobierno central y autonómico acordaron el pasado 21 de septiembre la creación de un "espacio de cooperación" para coordinar sus actuaciones contra la pandemia. Aunque estas reuniones comenzaran con "avances y buena sintonía", con el cierre de Madrid llegaron las desavenencias entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el de Díaz Ayuso.

9.15. Alemania bate su récord diario de coronavirus con más de 6.600 casos nuevos y suma 33 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 6.638 casos nuevos de coronavirus y 33 muertos, lo que supone un nuevo récord diario de contagios y eleva en más de 1.500 los contagios desde el día anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch (RKI), la agencia gubernamental encargada del control de las enfermedades infecciosas. La cifra de nuevos contagios supera claramente el récord de casos en un día que Alemania mantenía desde el 28 de marzo, en plena primera ola de la pandemia de coronavirus, cuando el país contabilizó 6.294 positivos en 24 horas.

9.00. La UME desinfecta una biblioteca en Vallecas y el Ejército un centro cultural en Fuenlabrada. Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han desinfectado el miércoles la biblioteca Miguel Hernández, en el distrito de Vallecas, mientras que soldados del Ejército de Tierra han colaborado en las labores de desinfección en el centro cultural Tomás y Valiente de Fuenlabrada. Según han informado fuentes del Ministerio de Defensa, los militares de la UME han prestado este servicio dentro de los apoyos que prestan las Fuerzas Armadas a las comunidades autónomas para combatir el coronavirus.