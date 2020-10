Publicada el 16/10/2020 a las 16:36 Actualizada el 16/10/2020 a las 16:58

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, ha anunciado que su grupo no participará "a partir de hoy" en ninguna votación sobre memoria histórica, "hartos" de "populismos" y "minorías extremistas que quieren imponer su modelo de Estado de bandos", informa Europa Press.

Por lo tanto, esta decisión no afecta a la retirada de los homenajes a Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto, que sigue adelante tras el apoyo de Ciudadanos y PP a la moción de Vox.

Esa no participación se traducirá en un voto en contra dado que así, numéricamente, ninguna proposición en este sentido, proceda del partido que proceda, no saldrá adelante por los diez escaños de la formación.

Villacís ha asegurado que este manifiesto, apoyado por todos los concejales de Ciudadanos, presentes en la rueda de prensa, es un "compromiso desligado" de la retirada de la placa de Largo Caballero, "no es una consecuencia". Fuentes del partido han asegurado después de la rueda de prensa que esta convocatoria ya estaba agendada desde hace días.

Sobre la retirada de homenajes: "No nos arrepentimos"

Después de reivindicar el centro político, la vicealcaldesa ha justificado el apoyo a la moción de Vox porque llevan votado "a favor de estas iniciativas" sobre memoria histórica "cuatro años", tanto las presentadas por la derecha como por la izquierda, y porque no son "herederos de ningún bando". "No nos arrepentimos (de ese apoyo) porque nos tendríamos que arrepentir de cuatro años. Estamos hartos, basta ya", ha insistido.

Villacís ha comenzado la rueda de prensa recordando que ayer fueron notificadas en el país 140 muertes por covid para apuntar que ninguna de esas personas se hubiera salvado "por quitar o poner una placa o una calle".

"Es inexplicable que hoy no se dediquen todos los esfuerzos para luchar contra la muerte y la ruina. No entiendo que haya grupos políticos interesados en cavar su trinchera y no en solucionar los problemas de todos", ha afeado la vicealcaldesa, que ha apostillado mientras "los populismos cumplen con su objetivo de polarizar y eludir hablar de muertes, contagios, cierres de negocios".

Reivindicación del centro político

La portavoz de Cs ha reivindicado "el centro político en España" porque no se sienten "herederos de ningún bando". "Estamos más representados por el consenso, la democracia, la Transición y la Constitución. Estamos hartos de perder un tiempo valioso", ha sostenido la edil.

"Que no cuenten con nosotros, ni unos ni otros. No dedicaremos ni un minuto más a la política de exaltación de bandos", ha insistido la vicealcadesa. En este punto ha recordado que Cs cuenta con once concejales, más que Vox y PSOE, de modo que ninguna de las proposiciones que estos grupos políticos a los que se ha referido directamente saldrían adelante a partir de ahora.

"Vamos a dedicar cada minuto a combatir esta pandemia, a dejar de ser el único país de nuestro entorno que no ha hecho causa común", ha declarado, después de aseverar que la ciudadanía está "harta de las broncas de diseño".

Begoña Villacís se ha desligado de "cualquiera de los dos bandos, que excluyen a la gran mayoría de las personas que no están en ninguno de esos bandos" para apuntar, a renglón seguido, que en el pacto PP y Cs no se incluía iniciativas sobre memoria histórica porque fue un acuerdo "suscrito entre el partido conservador y el liberal que mira hacia el futuro, no hacia el pasado".