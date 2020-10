Los sanitarios homenajean a las víctimas del covid-19 tras recoger el Princesa de Asturias: "Quizás la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca"

Publicada el 16/10/2020 a las 20:08 Actualizada el 16/10/2020 a las 21:01

La Fundación Princesa de Asturias ha otorgado este viernes el premio Princesa de la Concordia a los trabajadores sanitarios que han estado en primera línea en la lucha contra la pandemia, y que han perdido la vida combatiendo al coronavirus.

José Eugenio Guerrero, jefe de la UCI del Hospital Gregorio Marañón, ha acudido a la ceremonia para pronunciar un emotivo discurso en nombre de todos aquellos “hombres y mujeres que dedicaron su vida a cuidar de otras vidas, y que llevaron su generosidad y su compromiso hasta el extremo”.

“Quizás la historia no recuerde sus nombres, pero nosotros no los olvidaremos nunca. Y hoy, este premio es en su memoria”, ha homenajeado el doctor Guerrero a las víctimas de la pandemia. “Como sanitarios, nuestro trabajo ha sido luchar por la vida. Por aliviar, por devolver la esperanza en momentos inciertos. Hubo desaliento, cansancio infinito, lagrimas, miedo… Pero siempre volvimos a levantarnos, porque rendirse no era una opción”, ha remarcado. “Nunca fuimos héroes, pero hicimos nuestro trabajo lo mejor que supimos y pudimos. Conscientes de que compartíamos un destino común con toda la sociedad, y que en la lucha contra el virus no era posible esperar milagros”, ha agregado.

El doctor ha hecho alusión en su discurso al aplauso sanitario convocado todos los días a las 20.00 de la tarde en honor a los trabajadores que combatían la primera ola del coronavirus en los hospitales y las UCIs. “No fuimos héroes, o quizás lo fuimos todos. Porque frente a una pandemia que nos obligaba al distanciamiento, supimos romper la barrera y hallar un punto de encuentro. Y a las ocho de la tarde de cada día, salíamos a aplaudir la vida, a buscar en las miradas de otros la fuerza para salir adelante, porque sabíamos que no estábamos solos”.

Palabras de José Eugenio Guerrero Sanz, en representación de los sanitarios españoles en primera línea contra la COVID-19, Premio Princesa de Asturias de los Concordia 2020. #PremiosPrincesadeAsturias pic.twitter.com/rQkJ8eINMr — Fundación Princesa de Asturias (@fpa) October 16, 2020

Guerrero también ha remarcado la importancia de defender la sanidad pública, ya que en esta pandemia “hemos aprendido también que un buen sistema sanitario ofrece seguridad en tiempos de incertidumbre, y proporciona estabilidad y paz social, imprescindibles para hacer frente a una crisis como la que hemos afrontado, y seguimos afrontando. No podemos olvidar que el virus sigue ahí, y hoy es más importante que nunca cuidar de nuestra sanidad e intentar mejorarla entre todos día a día”.

El rey pide "un gran esfuerzo nacional de entendimiento y concordia"

El rey Felipe VI ha hecho por su parte un llamamiento a hacer un "un esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo nacional, de entendimiento y de concordia" para superar la crisis que ha causado la pandemia y, al mismo tiempo, ha advertido que la situación exige que todas las instituciones actúen "con la máxima integridad y rectitud, para que el interés nacional prevalezca". En su discurso en una ceremonia de los premios Princesa de Asturias marcada por la pandemia, ha remarcado que, ahora que "tantas personas se han enfrentado y se siguen enfrentando a situaciones tan graves y complejas" y "muchos ciudadanos sienten una gran incertidumbre y preocupación por su situación económica", es necesario poner todo el talento, la energía, la "capacidad del Estado" y una decidida voluntad de superación. Pero además, ha subrayado que, durante esta crisis, "la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza" y que esta actitud no puede ser "un esfuerzo estéril ni caer en el olvido" sino que "exige" a todas las instituciones estar, más que nunca, al servicio de los ciudadanos.

Durante esta crisis la inmensa mayoría del pueblo español está dando pruebas inequívocas de resistencia y entereza. Su ejemplo no puede ser un esfuerzo estéril ni caer en el olvido y nos exige a las Instituciones estar siempre -y ahora más que nunca- a su lado y a su servicio. pic.twitter.com/tVOAqgUD3V — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) October 16, 2020

"Requiere conducirnos con sentido del deber, con la mayor responsabilidad, y con la máxima integridad y rectitud, para que el interés nacional prevalezca y los intereses generales de los españoles sean nuestro norte y guía", ha afirmado, en primera persona añadiendo que así es como la sociedad y las instituciones "se justifican y se comprometen con el mejor porvenir" de la nación. En el 40 aniversario de la Fundación Princesa de Asturias, ha recalcado que ésta ha crecido gracias a la "permanente savia" que ha recibido, igual que la sociedad española, de la Constitución: "un compromiso histórico que garantiza día a día nuestra convivencia democrática, la dignidad del ser humano, y sus derechos y deberes como ciudadano en libertad".