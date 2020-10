Calvo tacha de "vergüenza enorme" que Casado vaya a Europa "solo para hacer antiEspaña" y le acusa de "inquietar"

Publicada el 18/10/2020 a las 12:44 Actualizada el 18/10/2020 a las 13:19

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "una vergüenza enorme" que el líder del PP, Pablo Casado, viaje a Europa "solo para hacer antiEspaña y antipatria", y le ha reprochado que no se le escuche nada "favor de su país", al tiempo que ha acusado al PP de "confundir, mentir e inquietar" a los ciudadanos con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su intervención en un Desayuno Progresista que organiza el PSOE de Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, ha calificado de "absolutamente inaceptable" la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando "nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas". "Tenemos el sistema mas riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar", ha sentenciado Calvo.

Por ello, ha reprochado al PP que se dedique "a desinformar, a inquietar" con este órgano para "confundir en Europa". "No hay derecho a que el PP haga esto a España. No hay derecho cuando es una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al PP un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano esté constituido con arreglo a criterios de la Constitución? ¿Este es el partido que va defender el pacto constitucional?", se ha preguntado Calvo.