Rita Maestre: "Almeida es, ahora mismo, el alcalde de los cayetanos"

Publicada el 19/10/2020 a las 06:00

Como todos los madrileños, Rita Maestre (Madrid, 1988) ha vivido las últimas semanas con la sensación de que "cualquier rueda de prensa" podía trastocar por completo, y sin ofrecer "certezas", su día a día. Sin embargo, la declaración del estado de alarma no ha añadido calma a su frenética actividad política como portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Recibe a infoLibre una semana después del inicio de las restricciones y tras una intensa mañana de viernes. Es el único hueco que tiene en la agenda. Por la tarde, visita un mercado y acude a una exposición. Habla tranquila y sin retirarse ni un segundo la mascarilla. A lo largo de la entrevista, en la que no tiene inconveniente en abordar la posición de Ciudadanos en el Gobierno regional, se muestra preocupada por la situación sanitaria. De hecho, cree que una vez que decaiga el estado de alarma será necesario seguir manteniendo las restricciones. Y lamenta el papel que está teniendo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la pandemia.

Primero, una reunión de la que lo único que salió fue una intención de coordinarse. Luego, confinamientos selectivos, puentes rotos, vuelta al diálogo, principio de acuerdo que saltó por los aires, orden sanitaria, tribunales, estado de alarma… ¿Cómo ha vivido la Rita Maestre ciudadana estas semanas tan frenéticas?

Con la misma incertidumbre que los madrileños, en general, y que las empresas y quienes tienen cualquier tipo de comercio, en particular. Con mucha incertidumbre y con esa sensación de que cualquier rueda de prensa podía cambiar tu rutina, actividades o movilidad sin ofrecerte certezas.

En pocos días decae el estado de alarma en la región. Por los últimos datos conocidos, la incidencia acumulada todavía se sitúa en la Comunidad de Madrid por encima de 400, un dato preocupante si tenemos en cuenta que organismos como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades colocan la alerta en los 150 casos de incidencia acumulada. ¿Deberían mantenerse las restricciones a la movilidad y los cierres perimetrales?

Los confinamientos perimetrales, en cualquiera de sus fórmulas, no son medidas de Salud Pública. Sin un refuerzo del sistema de rastreo y de prueba, así como de la atención primaria, los cierres pueden contener temporalmente el virus hasta que se ponga de nuevo en circulación y estemos en las mismas. Cuando se levante el estado de alarma en Madrid, ¿estamos mejor como ciudad, como región? ¿Estamos más preparados para contener, controlar o gestionar? Yo creo que no. Durante seis meses en Madrid, los gobiernos no se han ocupado de reforzar los recursos que necesitaríamos para hacerlo. Por tanto, ¿tienen que mantenerse las medidas de restricción? Probablemente haya que hacerlo.

¿Y cuál sería la fórmula más adecuada? El Gobierno regional seguía apostando la semana pasada por las zonas básicas de salud, aunque rebajando las exigencias a una incidencia acumulada de 750 casos por cada 100.000 habitantes a dos semanas. ¿Es suficiente ese límite para hacer frente al coronavirus?

Creo que es un error que, desde la política, se pretendan definir esos índices y esos márgenes. Hay que confiar en las instituciones internacionales médicas y expertas. Y, en ese sentido, creo que Madrid está, tanto a nivel general como dentro de las propias zonas básicas de salud, con una incidencia muy por encima que cualquier otra ciudad europea. Por lo tanto, yo creo que sí, las medidas de restricción tienen que mantenerse.

Dicho esto, si se aplican limitaciones a la movilidad, tiene que hacerse en toda la ciudad en su conjunto. La línea de semiconfinar zonas básicas de salud es extraordinariamente regresiva en términos políticos porque implica una culpabilización y estigmatización de los barrios y municipios del sur. Por lo tanto, es rechazable políticamente y éticamente. Y, además, creemos que tiene una capacidad limitada de controlar el virus en una ciudad como Madrid, donde la gente se mueve de un lado a otro para trabajar, para su ocio o para vivir.

El principal argumento que esgrime la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para rechazar estos cierres perimetrales es el impacto económico. Desde la primera ola, estamos viendo cómo se destruyen puestos de trabajo, cómo se cierran comercios… Y las previsiones que se hacen a medio y largo plazo no son nada esperanzadoras. ¿Cómo podemos compaginar salud y economía?

"La responsable directa de la pérdida de empleos y del cierre de empresas se llama Isabel Díaz Ayuso"

La responsable directa de la pérdida de empleos y del cierre de empresas en Madrid durante la segunda ola se llama Isabel Díaz Ayuso. La única forma de generar la confianza necesaria para que la economía remonte es controlar el virus. Los bares, los locales de ocio, las tiendas, los comercios, todos aquellos lugares que requieren confianza para entrar, se ven directamente afectados por las políticas de un Gobierno autonómico que desde hace seis meses no ha hecho ninguna de las cosas que había que hacer para controlar el virus. Te lo dicen los empresarios, te lo dicen los hosteleros. No quieren no pagar impuestos, quieren que alguien se siente en sus mesas.

Por tanto, ¿ha llegado tarde la Comunidad de Madrid a la hora de actuar para frenar la expansión?

No ha hecho nada durante meses. En mayo, provocó una salida temeraria de la fase 1. Temeraria y mentirosa, porque hay que recordar que afirmaron que Madrid estaba preparada porque tenía los rastreadores, porque tenía un sistema de pruebas y porque tenía el sistema sanitario preparado para salir. Las tres cosas eran falsas. Y se fueron demostrando con los meses.

Sin un sistema de rastreo que permita seguir la trazabilidad de los contactos, aislar a los positivos y contener los brotes, es imposible frenar la pandemia. Estamos en octubre, ha habido miles de millones de euros del Estado para hacer lo que había que hacer y no se ha hecho. No sólo se ha llegado tarde, sino que aún no tenemos lo que necesitamos para contener próximas olas.

¿Y el Ejecutivo central ha actuado correctamente o también ha llegado tarde? A Madrid se le permitió cambiar de fase sin cumplir con las exigencias mínimas de rastreo, como hemos visto. Además, ha tardado cinco meses en elaborar un plan con criterios a nivel nacional, y con rangos de incidencia bien definidos, para marcar las actuaciones de las comunidades autónomas de cara a nuevos repuntes.

Sí, de forma clara. En lo que respecta a Madrid, el Gobierno yo creo que ha sido ingenuo. Entiendo que lo que tenía enfrente era una oposición desatada, sectaria, fanática. Soy consciente del nivel de crispación, de polarización, que desde el PP y desde Vox, con la connivencia, silenciosa a veces y muy activa otras, de Ciudadanos, estaban haciendo en el estado de alarma.

Una por fanatismo y otros por ingenuidad o tibieza, por no querer entrar en esa pelea política radical con la Comunidad de Madrid, al final se ha llegado tarde. Y llegar tarde son puestos de empleo y vidas que se pierden. No hay que hacer populismo de muertes, pero de lo que estamos hablando es de eso. Y esa es la responsabilidad principal no solo de la comunidad, también del Ministerio de Sanidad.

Ha deslizado antes la "connivencia de Ciudadanos". Desde que comenzó la pandemia, al Gobierno regional se le han visto de forma constante las costuras. Diferencias entre socios que se han puesto todavía más de manifiesto en las últimas semanas. En un momento en el que la legislatura ni siquiera ha alcanzado el ecuador, ¿qué esperanza de vida le ve al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso?

"Aguado tiene una presidenta que le humilla de forma constante"

Ciudadanos está cada vez más incómodo. Se ve en las ruedas de prensa, en las declaraciones, en el estado de ánimo. Aguado tiene una presidenta, una jefa, que le humilla de forma constante. Pero yo creo que se va imponiendo una especie de sensatez. Son conscientes de que la situación en Madrid es muy mala y de que tienen a su cabeza, y a la de todos los madrileños, a una persona que no está demostrando tener capacidad para gestionar, que le queda grande el cargo. Su situación es cada vez más complicada y es posible que vayan buscando una vía de salida.

En relación con esa "vía de salida". Esta semana, desde Más Madrid se tendió de nuevo la mano en la Asamblea al vicepresidente, Ignacio Aguado, recordándole que tiene "la llave" para sacar a Madrid de la "jaula" en la que la metió apoyando a Ayuso hace un año. ¿Ve factible que Ciudadanos vire para propiciar un cambio de Ejecutivo en estos momentos, con las encuestas en su contra?

Lo veo cada vez más posible, sin que el final de esa frase sea que vaya a suceder finalmente. Creo que está más cerca la posibilidad de ruptura de ese Gobierno, también porque en términos electorales y de partido, Ciudadanos sabe que se está dejando arrastrar con Díaz Ayuso y con Vox. O, al menos, que se encuentre alguna fórmula, que habrá que ver cuál es, para que Díaz Ayuso y sus políticas dejen de presidir la Comunidad de Madrid.

Hace unas semanas, el secretario general del PSOE de Madrid deslizó que se podría estudiar, llegado el caso, proponer a Ciudadanos la Presidencia regional si esta formación apostara por el cambio de Ejecutivo. ¿Estaría Más Madrid dispuesto a llevar con sus apoyos a la Puerta del Sol a un candidato naranja para sacar a Ayuso o sería una línea roja?

"Estamos abiertos a discutir y a hablarlo todo, sin líneas rojas"

Hay que recordar que, de los tres partidos de la oposición en la Asamblea, el único que ha dado un paso para empezar a cambiar esta situación es Más Madrid, que a través de Mónica García convocó una mesa de emergencia regional con el resto de formaciones para ver cuáles eran esos pasos. Ya en la constitución del Gobierno, nosotros ofrecimos a Ciudadanos y al PSOE cualquier opción, les dijimos que estábamos abiertos a todo, también a una opción que no nos incluyera a nosotros en el Ejecutivo, para sacar al PP corrupto que lleva 25 años gobernando la la Comunidad de Madrid. Y si lo hicimos entonces, cómo no lo vamos a hacer ahora, cuando la región tiene las peores cifras y la peor situación sanitaria, no solo de España, sino probablemente de Europa.

Estamos, en definitiva, abiertos a discutir y a hablarlo todo, sin líneas rojas, en esa mesa de diálogo que hemos convocado y en la que la única persona que falta por sentarse es el señor Aguado.

¿Y cree que desde Podemos se pondría algún tipo de línea roja?

Lo desconozco, y es una pregunta por la que yo no puedo responder. Tienen que ser ellos los que contesten.

A nivel regional, la tensión que se percibe diariamente en la Asamblea es importante. ¿Cómo es el clima que se vive en el Ayuntamiento de Madrid?

Diría que también va empeorando. Es algo que se ve en algunas divergencias y cambios de tono entre el PP y Ciudadanos mayores que los que veíamos al principio. Hay que recordar que Ciudadanos se plegó, con un auténtico entusiasmo también, a la propuesta de gobierno del PP. Y que, en ese sentido, no le ha dicho nunca ni mu al alcalde, o al hasta ahora alcalde. La situación es menos mala que en la Comunidad, pero creo que la portavocía del PP de José Luis Martínez-Almeida tiene consecuencias también en la gestión con sus socios.

¿Cree que el hecho de haber empezado como portavoz nacional del partido, teniendo en cuenta la defensa a ultranza que la propia dirección nacional hace de Díaz Ayuso, está dañando la imagen de diálogo y moderación que tenía en abril?

Ahora mismo es el alcalde de los cayetanos, el portavoz de los cayetanos, el representante de una visión, una línea política y un bloque social fanatizado, extraordinariamente conflictivo, polarizado, indignado con tener que acatar restricciones que se aplican en el resto de Europa sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Ahora mismo, Almeida es el mejor portavoz de ese bloque social. Portavoz que acompaña gustoso a Díaz Ayuso y al que nunca jamás hemos oído hacerle ninguna crítica a una presidenta que no ha cumplido con sus competencias en materia sanitaria, en materia educativa... Eso le convierte en un portavoz más que en un alcalde.

¿Ha echado en falta un posicionamiento más firme de Almeida en defensa de la ciudad y sus habitantes en medio del enfrentamiento abierto entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad?

Por no hablar de gente de otros partidos, yo creo que [Alberto] Ruiz-Gallardón no hubiera permitido como alcalde de Madrid, la capital de España con 5.000 millones de euros de presupuesto, tener centros de salud sin médicos o ver cómo se acerca la segunda ola sin tener un mínimo sistema de control de los brotes. No lo hubiera permitido en el silencio ominoso y cómplice en el que lo ha permitido el señor Almeida. Con Aguirre como presidenta, apuesto a que hubiera peleado por tierra, mar y aire.

¿Cree que el Ayuntamiento está sabiendo gestionar bien la pandemia?

No ha hecho nada más que lo que se le ha exigido muy directamente por parte de la presidenta Ayuso. No ha añadido ni un solo recurso más. No ha utilizado, por ejemplo, Madrid Salud para poner en marcha un sistema de rastreo propio complementario o que poder ofrecerle a la Comunidad. Además, con su inacción, ha permitido que Madrid sea el centro de la pandemia. Y esto provoca que las consecuencias sobre la economía no las remonte una bajada del 5% del IBI o no cobrarle las tasas de terraza a los locales.

¿Tienen sentido bajadas impositivas en la situación en la que estamos?

Entiendo las bajadas impositivas como medidas de estímulo temporales que pueden tener sentido. Ahora, la principal medida de estímulo que espera un comerciante es vender, es intercambiar, es poner cañas. Si se les baja los impuestos pero no hay nadie sentado en la mesa... Lo que es evidente que falta es dinamismo y actividad económica. Y eso solo se consigue cuando se controla el virus. Es una ecuación muy sencilla.

El pasado mes de julio, el entendimiento de todos los grupos derivó en los Pactos de la Villa, más de 300 medidas para reactivar Madrid tras la pandemia. ¿Cuál es, a día de hoy, el grado de cumplimiento de esos acuerdos?

"A día de hoy se han dado cero 'tarjetas familia"

El Gobierno local es por ahora bastante opaco en los pasos que está dando para el cumplimiento de esos acuerdos. Almeida se comprometió a convocar las mesas de seguimiento, algo que no se ha hecho de momento a pesar de que se lo hemos pedido en varias ocasiones. Además, algunos de los pasos que se han dado son exactamente contrarios a lo que se aprobó. Por ejemplo, se ha puesto en marcha una tarjeta familia, propuesta por Más Madrid y aprobada por el resto de los grupos, para facilitar la compra de comida a las familias vulnerables de Madrid, pero de la que se ha eliminado formalmente a las personas que perciben las RMI [Rentas Mínimas de Inserción] o a las que perciben, o son potenciales perceptoras, del Ingreso Mínimo Vital. A día de hoy, se han dado un total de cero tarjetas familia.

Por otro lado, ha suspendido temporalmente las peatonalizaciones que se hacían los fines de semana, a pesar de que en los Pactos de la Villa nosotros incluimos como propuesta no solo que se mantuvieran, sino que se ampliaran. Es decir, que el Ayuntamiento hiciera algo parecido a lo que todas las demás ciudades de nuestro entorno están haciendo. Desde Nueva York hasta París o Berlín pasando por Roma o Lisboa. Las grandes capitales europeas se han volcado en facilitar las actividades al aire libre y en aprovechar para transformar la movilidad de la ciudad. En Madrid, se dan pasos atrás.

“Queréis hacer lo mejor por vuestra ciudad y, en ese sentido, confiamos en vosotros”, le dijo a Almeida el pasado 17 de abril en el consistorio. A pesar de todo lo dicho anteriormente, ¿sigue manteniendo esas palabras? ¿Sigue existiendo esa confianza por parte de Más Madrid en el equipo de gobierno local?

Cuando hablaba de confianza, y lo decía en serio, era porque creía que en un momento excepcional como en el que estábamos yo, como ciudadana, necesitaba también sentir que los gobiernos, sean del partido que sean, trabajan para lo único que me cabe en la cabeza que podrían trabajar: para acabar con esto. Es un sentimiento, no sé si transversal, pero era algo que sentíamos un poco todos cuando estábamos metidos en casa muertos de miedo.

"Almeida es rehén de su partido y, por tanto, incapaz de comportarse como un alcalde"

Yo no le presupongo a nadie, tampoco a Almeida, mala intención. Lo que pasa es que es rehén de su partido y, por tanto, incapaz de exigir lo que tendría que exigir y de comportarse como un alcalde. Lo que hace un alcalde es defender a sus vecinos, aunque eso implique pelearte con tu partido. Precisamente, la política municipal es, habitualmente, la que permite mayor flexibilidad y libertad en relación con las formaciones. Los alcaldes se plantan, exigen y piden, por encima de las servidumbres a su partido. En el peor momento, tenemos un alcalde que es mucho antes portavoz de su partido que alcalde de Madrid, y eso es un problema grave.

Esta semana, hemos visto cómo la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, tachaba de dictador al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La escalada de crispación a nivel político resulta preocupante. ¿Cómo hacemos para que se rebaje esa inflamación?

Desde la derecha, se intenta generar la idea de que todos somos iguales. Pero Madrid es un buen ejemplo para comprobar que no es verdad y que, en general, son los partidos conservadores, cuando no están en el gobierno, los que tienen un margen de generosidad muy pequeño. En abril, nosotros estábamos proponiéndoles en el Pleno de Cibeles a Almeida y a [Begoña] Villacís mano tendida, muy a pesar de las diferencias políticas y de que Almeida es una persona con unas ideas sobre el género, la economía o la memoria histórica extraordinariamente reaccionarias. Mientras tanto, mi equivalente en el Congreso de los Diputados estaba diciéndole al presidente del Gobierno que era un sepulturero y que todo lo que sucedía en España era culpa del 8M y, por tanto, de las progresistas y las feministas.

Es generalmente la derecha quien crispa, quien solo en la confrontación encuentra forma de hacer oposición. Y es la derecha la que tendría que hacer una reflexión sobre para qué sirve como oposición y si eso es efectivamente lealtad patriótica y amor a tu país. Yo creo que no.

Has hecho mención justo ahora a la memoria histórica. A comienzos de octubre, Vox, PP y Ciudadanos unieron fuerzas para aprobar la retirada de las calles con los nombres de Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto en Madrid, así como una placa en recuerdo del primero en el edificio de la Junta de Distrito de Chamberí. Hace pocas horas, dos operarios procedieron ya a retirar esta última. ¿Qué valoración hace de ello? ¿Esa retirada ha ido acompañada de un dictamen técnico que justifique la decisión?

Desde que conocimos la noticia de la retirada a martillazos de la placa de Largo Caballero, estamos exigiendo información al Ayuntamiento. Nadie ha enseñado un papel, no sabemos si hay un expediente, dónde se dio la orden, si se hizo por escrito. Queremos saber dónde está ese papel, porque en un Ayuntamiento como el de Madrid las cosas se tienen que poner por escrito, especialmente y de forma obligatoria en determinados casos. En el que nos ocupa, hablamos de una placa protegida y recogida en el Catálogo de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. Según su ficha de catálogo, no puede ser trasladada y cualquier modificación que le afecte tiene que pasar por la Comisión de Patrimonio, una comisión que, al menos que nosotros sepamos, no ha sido convocada.

"Si se confirman nuestras sospechas, iremos a los tribunales a defender el patrimonio y la memoria de Madrid"

No sabemos dónde está ese papel, no sabemos tampoco qué dice el Ayuntamiento, parece que el alcalde pretende echarle las culpas al concejal de Chamberí… Puede que haya sido su decisión, pero necesitamos, exigimos y perseguiremos ese papel y ese expediente. Y en el caso de no encontrarlo, o de que al encontrarlo se confirmen nuestras sospechas, iremos a los tribunales a defender el patrimonio histórico y la memoria de Madrid. Porque frente a lo que se ha afirmado, estas actuaciones, con las que Vox se cobra el hecho de que Almeida sea alcalde gracias a sus votos, no tienen nada que ver con la Ley de Memoria Histórica.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre