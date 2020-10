Directo | Técnicos de Sanidad y de la Comunidad de Madrid están reunidos para trabajar en la orden tras el estado de alarma

Publicada el 19/10/2020 a las 10:30 Actualizada el 19/10/2020 a las 13:55

La pandemia de coronavirus avanza en nuestro país, que antes del fin de semana reportaba 15.186 nuevos casos de covid-19. Este lunes hemos conocido nuevas medidas de restricción perimetrales en dos municipios de Castilla y León, mientras que, desde Madrid, un grupo técnico estudia el protocolo sanitario que se llevará a cabo en la región al finalizar el estado de alarma.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada:

13.52. Andalucía anuncia "medidas especiales" en Almería por la subida de la tasa de incidencia en pueblos. El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha anunciado este lunes que el Ejecutivo autonómico va a "tomar unas medidas más especiales" para controlar el avance del coronavirus en el Levante almeriense, cuyo hospital comarcal acumula cerca de un tercio de los ingresos de la provincia. "Estamos teniendo un problema en el Levante", ha reconocido Aguirre en declaraciones a los medios, ante los que ha apuntado que existen "muchos pueblos" con unas tasas de incidencia que rondan e incluso superan los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Urkullu afirma que "lo peor" de la pandemia de coronavirus "puede estar por llegar". El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado este lunes que "lo peor" de la pandemia de coronavirus "puede estar por llegar", y ha subrayado la necesidad de "adoptar todas las medidas que sean necesarias en cada momento", ya que "tenemos muchos meses de pandemia por delante". Tras presidir el pasado sábado el Consejo asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), en el que las instituciones vascas acordaron nuevas medidas restrictivas para Euskadi ante la expansión de la covid-19, el Lehendakari ha afirmado que "lo peor" de la pandemia "puede estar por llegar". "Nos corresponde, por lo tanto, adoptar todas las medidas que sean necesarias en cada momento, conscientes de que tenemos muchos meses de pandemia por delante", ha defendido.

13.48. Gabilondo lamenta que el Gobierno de Madrid "se apropiara" del homenaje a víctimas sin invitar a la oposición. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha lamentado este lunes que el Gobierno regional "se apropiara" ayer del acto homenaje a víctimas del covid-19 sin invitar a los portavoces de los grupos de la oposición. En declaraciones remitidas a los medios, Gabilondo ha reconocido que un acto homenaje a la víctimas está bien que se celebre pero ha asegurado que todos sienten "ese dolor" y piensa que no se deben hacer "actos de apropiación".

13.38. Castilla y León pide al Gobierno que cese "el espectáculo deplorable" de la disparidad de criterios en las medidas. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha reclamado que cese "el espectáculo lamentable" de la disparidad de criterios en la aplicación de las medidas contra el covid en las diferentes comunidades autónomas. En su visita a la Diputación de Zamora, el responsable de Ciudadanos ha insistido en que "no se puede continuar así". Igea ha pedido que el comité interterritorial fije ya un criterio uniforme: "Hemos sido leales, pero debemos decir que esto no puede ser", ha remarcado el presidente de la Junta, que ha calificado la situación actual de "carrera de ocurrencias". "Nosotros nunca hemos eludido nuestra responsabilidad, pero ya es hora de que haya medidas idénticas para todos", ha apuntado el vicepresidente autonómico.

13.34. Aguado insiste en tomar "medidas drásticas" antes de Navidades: "Si la curva no baja, la economía cae". El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha insistido en que es necesario tomar "medidas drásticas" para frenar el coronavirus durante 14 o 21 días para frenar el coronavirus. "Si la curva no baja, la economía cae", ha remarcado durante una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press. Para el vicepresidente, si se llega a las fechas navideñas en condiciones para poder reducir las restricciones estas podrán evitar "la ruina para miles de comercio" y serán positivas también desde el punto de vista "emocional" de las familias.

13.32. Técnicos de Sanidad y de la Comunidad de Madrid están reunidos para trabajar en la orden tras el estado de alarma. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que técnicos del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid están reunidos este lunes para trabajar en la orden que recogerá las restricciones para frenar el coronavirus tras el estado de alarma. En una entrevista en Telemadrid, recogida por Europa Press, el dirigente madrileño ha asegurado que será una orden autonómica de la Consejería la que regulará "la forma de proceder en las próximas semanas", tras decaer el estado de alarma. Según el vicepresidente, esta nueva directriz tendrá que "conseguir, por un lado, seguir bajando la curva" y por otro conseguir que la sociedad sea consciente de que "vienen curvas, semanas difíciles", y que es importante que los ciudadanos sean "responsables".

13.26. España podría salvar más de 400.000 empleos hasta 2023 con políticas ecológicas contra el covid-19, según estudio. España podría salvar más de 400.000 puestos de trabajo se podrían salvar en España en los próximos tres años si se adoptan medidas ecológicas frente a unas medidas estándar de estímulo al consumo, según ha revelado un informe encargado por We Mean Business y Corporate Leaders Group de la Universidad de Cambridge y realizado por Cambridge Econometrics. La principal cuestión que el informe refleja es la comparación entre dos enfoques para la recuperación económica. Por un lado, el recorte del IVA para estimular el gasto de los consumidores frente a una reducción menor del IVA más cinco medidas verdes: eficiencia energética, mejora de las redes eléctricas, subvención de la energía eólica y solar, un plan de desguace de coches con subvenciones para vehículos eléctricos y un programa de plantación de árboles.

13.26. El alcalde Granada destaca el "comportamiento ejemplar" de los granadinos con las medidas. El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha destacado este lunes el "comportamiento mayoritariamente ejemplar" que están teniendo los ciudadanos desde que se adoptaran las primeras medidas para frenar las expansión del coronavirus en la ciudad. En declaraciones a los periodistas, Salvador ha destacado el descenso de las incidencias durante el fin de semana en lo relativo al cumplimiento de las medidas dictadas por las autoridades sanitarias y ha trasladado su reconocimiento al sector de la hostelería.

13.17. Aumenta la presión hospitalaria en La Rioja con 12 ingresados más en las últimas 24 horas, y suben los brotes. La Rioja ha subido en doce personas sus casos activos en las últimas 24 horas al pasar de los 1.192 a los 1.204 de este lunes mientras que ha aumentado la presión hospitalaria en 12 personas y, a día de hoy, hay 114 personas ingresadas en diferentes centros hospitalarios riojanos. Los brotes activos han subido en 5. Así se reflejan en los datos emitidos este lunes por el Gobierno de La Rioja que destacan que, de estas 114 personas ingresadas, un total de 77 están ingresadas en planta en Hospital San Pedro (cuatro personas más que ayer). Por su parte, hay 24 personas en la UCI del mismo centro hospitalario (cinco más que ayer).

13.25. El alcalde de Oviedo advierte de que cerrar la ciudad sería "la debacle total". El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli (PP) ha advertido este lunes que cerrar la ciudad para frenar la propagación del coronavirus sería "la debacle total", y ha apelado a la responsabilidad colectiva para evitar que el Principado tome medidas más restrictivas en la capital asturiana. En declaraciones a los medios, el primer edil ovetense ha defendido a la hostelería, asegurando que "no es culpa de los negocios" que la situación empeore.

13.13. Andalucía suma 1.695 positivos en 24 horas, mayor cifra un lunes en la segunda ola. Andalucía suma este lunes 19 de octubre 1.695 positivos de coronavirus (Covid-19) confirmados por PCR y test de antígenos, mayor cifra de contagios diarios un lunes en la segunda ola y unos 400 más que el anterior récord del lunes pasado (1.319), según datos consultados por Europa Press en el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que contabilizan nueve muertes en 24 horas. Así pues, los casos positivos superan a los 571 del lunes 5 de octubre, los 846 del 28 de septiembre, los 812 del día 21, los 645 del día 14, los 661 del día 7 y a los de agosto. Por otro lado, son menores que los 2.577 del domingo. Por su parte, los hospitales andaluces han aumentado este lunes 19 de octubre su presión asistencial con 1.398 pacientes ingresados por coronavirus (Covid-19), 99 más en 24 horas y 314 más que hace una semana, y de los que 188 se encuentran en una unidad de cuidados intensivos (UCI), siete más que la víspera y 26 más que hace siete días.

12.52. Los nuevos contagios bajan en Euskadi a 657 y la tasa de positividad sube al 8,3%, con menos pruebas. Euskadi ha registrado este pasado domingo 657 nuevos positivos en covid-19, lo que supone 86 menos que el sábado y una tasa de positividad del 8,3% sobre el total de 7.838 pruebas realizadas. Por su parte, las nuevas hospitalizaciones en planta han bajado a 33 y los pacientes que permanecen ingresados en las UCI con coronavirus son 55. Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, se han efectuado 7.838 pruebas PCR y de antígenos a lo largo de la jornada del domingo, por debajo de las 12.122 pruebas efectuadas el día antes. El porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha ascendido más de dos puntos entre estas dos jornadas, del 6,1% al 8,3%.

12.47. Palencia pide a la Junta de CyL nuevas medidas en la capital porque el confinamiento perimetral "no está funcionando". El alcalde de Palencia, Mario Simón, ha pedido a la Consejería de Sanidad que revise las medidas aplicadas en la capital ante el avance del covid porque el confinamiento perimetral "no está funcionando". Simón ha realizado esta declaración tras una rueda de prensa telemática al ser preguntado por los periodistas por los datos de incidencia de la enfermedad en la capital palentina después de casi 15 días de la última medida tomada por la Administración Regional para frenar la pandemia.

12.42. Villacís dice que no contribuirá a "cavar más trincheras" en Madrid y pide dejar atrás la "política bandista". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado este lunes que no contribuirá a "cavar más trincheras" en Madrid y ha pedido dejar atrás "la política bandista", después de que anunciara el viernes que su grupo, Ciudadanos, no participará en ninguna votación sobre memoria histórica. Villacís ha destacado que esto no es "una ruptura" con sus socios de Gobierno (PP), sino que son "partidos diferentes" y tienen "discrepancias sanas" pese a estar "muy unidos", durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Executive Forum.

12.34. Cáceres registra un repunte de casos debido a la movilidad en el Puente del Pilar. El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha señalado que la situación de la ciudad en cuanto a contagios de coronavirus es "mejor" que hace catorce días pero ha alertado de que, en los últimos siete días, han aumentado los casos y se están registrando cifras peores debido a la movilidad en el pasado Puente del Pilar, en el que la ciudad tuvo una importante afluencia de visitantes. "Las medidas han funcionado muy bien porque los datos han mejorado en las dos semanas, pero tampoco podemos lanzar un mensaje optimista", ha dicho el regidor, que ha recordado que las medidas excepcionales para Cáceres han decaído de forma automática a los catorce días, que era la fecha de caducidad que tenían.

12.32. Murcia pone fin al cierre perimetral en Jumilla y Lorca. La Consejería de Salud ha acordado levantar el cierre perimetral en los municipios de Jumilla y Lorca dada la buena evolución de la enfermedad y la "notable mejoría" de la tasa de incidencia acumulada en ambas localidades, aunque continuarán en vigor el resto de medidas restrictivas. Así lo ha hecho saber el portavoz del Comité de Seguimiento del covid en la Región, Jaime Pérez, quien ha ensalzado el esfuerzo realizado por los ciudadanos y por los ayuntamientos de los dos municipios. En concreto, en Lorca se registra una tasa de incidencia acumulada de 225 casos por 100.000 acumuladas, lo que demuestra que las medidas "funcionan", ha señalado.

12.26. Baleares notifica 372 nuevos contagios desde el viernes. El Servicio balear de Epidemiología ha notificado este lunes al Ministerio de Sanidad un total de 372 nuevos contagios por covid-19 y ningún nuevo fallecimiento desde el pasado viernes, según ha informado la Conselleria de Salud y Consumo. De esta forma, desde el inicio de la pandemia, la cifra de casos acumulados en Baleares es de 16.297 y los fallecimientos a causa del coronavirus ascienden a 334. Por otra parte, el Servicio de Salud ha diagnosticado 75 PCR positivas en las últimas 24 horas, 29 menos que el día anterior, y la tasa de positividad se sitúa en el 6,62%.

12.24. Villacís destaca la importancia de que Madrid "se siga moviendo" y pide "consenso" en las instituciones. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha destacado este lunes la importancia de que Madrid "se siga moviendo" y ha pedido "consenso y diálogo" en las instituciones para poder poner en marcha medidas contra la pandemia del coronavirus. Así, Villacís ha considerado que existen dos temas que van a marcar el Gobierno de Madrid en los próximos tres años como son la economía y el área social. "El área social va a estar muy preparada, pero que tenga claro todo el mundo que la prioridad de este Gobierno es hacer una sociedad de nóminas y no una sociedad de pagas", ha apuntado en un desayuno informativo organizado por Executive Forum.

12.23. El Gobierno de Ceuta advierte de que "no queda nada para el confinamiento total de la ciudad". El consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha advertido este lunes de que "no queda nada para volver al confinamiento total de la ciudad" y ha reprochado a la población local, 85.000 habitantes, su falta de respeto a las medidas de restricción de la movilidad y las aglomeraciones establecidas, que esta semana se prevé reforzar limitando a seis el número máximo de personas no convivientes que podrá reunirse en espacios públicos o privados y obligando a cerrar todos los establecimientos comerciales a las 22.00 y la hostelería a medianoche. "Estamos en el pico de la ola, pero van a seguir saliendo positivos porque no estamos haciendo las cosas bien: no podemos estar pendientes de que los jóvenes nos hagan caso porque les da igual, de que los padres no accedan a los parques infantiles clausurados, de que la mascarilla se lleve bien puesta", ha dicho.

12.17. Eslovenia decreta el estado de epidemia para contener el rebrote de covid-19. El Gobierno de Eslovenia ha decretado el estado de epidemia durante 30 días para permitir que las autoridades regionales y locales puedan adoptar nuevas restricciones para combatir el rebrote del covid-19, que acumula ya una incidencia a 14 días de 317 casos por cada 100.000 habitantes. Dicha medida excepcional ya se decretó el 12 de marzo y, entonces, permaneció vigente hasta el 30 de mayo. Pese a este paso, las autoridades no han anunciado aún nuevas restricciones, aunque sí han admitido que han perdido la capacidad de rastreo.

12.09. Aragón limita los aforos al 50% y la hostelería cerrará a las 23 horas. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha informado de que toda la comunidad autónoma entra desde este lunes, 19 de octubre, en un nivel de alerta 2, según lo previsto en el decreto ley aprobado este mismo día en Consejo de Gobierno, que supone la restricción de aforos al 50 por ciento, el cierre de la hostelería a las 23.00 horas y la limitación de las agrupaciones personas a un máximo de seis con el objetivo de frenar la expansión de la pandemia del coronavirus en este territorio. Repollés lo ha anunciado así en la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Gobierno extraordinario que ha aprobado esta norma, que este mismo lunes se llevará a las Cortes de Aragón para ser aprobada por proyecto de ley de lectura única.

12.07. El Secretario de Salud Pública de Cataluña da positivo. El Secretario de Salud Pública de la Generalitat, el doctor Josep Maria Argimon, ha dado positivo en coronavirus "por contacto estrecho con un conviviente", ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado este lunes. "Encontrándose en seguimiento estricto de la preceptiva cuarentena, pese a tener una PCR de contacto estrecho negativa, al quinto día empezó a tener síntomas. Después de una segunda PCR, el resultado confirmó el positivo", ha informado el departamento.

12.06. Logroño aumenta sus casos activos, mientras bajan en Arnedo y Calahorra. Logroño ha aumentado en 27 personas sus casos activos por coronavirus hasta situarse en 620 en las últimas 24 horas, según la última información actualizada este lunes por el Gobierno de La Rioja. Por su parte, Arnedo y Calahorra han descendido sus casos en 14 y 1 casos hasta situarse en los 127 y los 139, respectivamente. En el caso de Alfaro, ha subido en una persona, mientras que en Lardero se sitúan en 29, también un caso más. A continuación, se sitúa Pradejón con 22 (igual que ayer), seguido de Haro con 21 —tres menos—. También tiene 21 casos Villamediana, por 16 de Autol y Rincón de Soto.

12.01. Cataluña registra 3.418 casos y 17 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 203.397 casos confirmados acumulados de coronavirus —176.307 con una prueba PCR—, 3.418 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.619, 17 más que los registrados el domingo. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.308 —214 en la UCI—, lo que supone un aumento de 90 respecto al último recuento.

11.48. La presidenta La Rioja dice que "tomarán las decisiones adecuadas" sobre Logroño una vez estudiados los datos. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha apuntado sobre la situación de Logroño, que la semana pasada la consejera de Salud, Sara Alba, señaló que era "delicada" por la incidencia del coronavirus, ha indicado que "tomaremos las decisiones adecuadas" una vez estudiados los datos, entre ellos los resultados del cribado masivo a más de 6.000 personas, que desde el viernes se está haciendo en la capital. Precisamente, la jefa del Ejecutivo riojano en una comparecencia de prensa, para dar a conocer la segunda fase del Plan de Reactivación Económica, ha manifestado que "hay que valorar el esfuerzo extraordinario que ha hecho el Gobierno de La Rioja en el cribado masivo".

11.45. Almeida niega discrepancias entre Ayuso y Aguado, reitera que los datos de Madrid son malos y que la economía no se puede parar. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha negado este lunes que existan discrepancias entre la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente, Ignacio Aguado, en lo que concierna a la adopción de medidas para frenar los contagios por covid-19, ahora en cifras que son "malas", según ha manifestado, al tiempo que ha aseverado que "la economía no se puede parar". "No me parece una discrepancia", ha manifestado el regidor desde la biblioteca municipal de Buenavista, al ser preguntado por la propuesta de Aguado de parar la actividad antes de Navidad para bajar las cifras, si bien Ayuso aseveró que la economía de Madrid no podía pararse.

11.40. Rusia supera su récord diario de coronavirus con 15.982 casos nuevos y suma 179 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia 15.982 casos nuevos y 179 muertos, lo que supone un nuevo récord en el cómputo diario, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 15.982 casos de covid-19 en 84 regiones, incluidos 4.184 casos asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. El nuevo récord diario supera en más de 800 casos el anterior, registrado el 16 de octubre, con 15.150 positivos en 24 horas.

11.16. Esta noche entra en vigor la prórroga de restricciones en la Comunidad Valenciana, priorizando consumo en mesa. El Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) publica la orden de la Conselleria de Sanidad que prorroga a partir de las 00 horas de este martes, 20 de octubre, la prórroga de 21 días de las medidas de prevención frente al coronavirus en la Comunitat Valenciana, establecidas para toda España en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Entre las restricciones destaca la ampliación del cierre del ocio nocturno y la priorización del consumo en mesa en bares y restaurantes, con un tope de diez personas, aunque se permitirá habilitar zonas delimitadas en la barra siempre que se garantice la distancia de 1,5 metros con un máximo de cuatro consumidores por grupo.

11.16. Colau pide a la Generalitat medidas "contundentes" por el cierre de negocios. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido a la Generalitat medidas "contundentes" para hacer frente al cierre de negocios como bares, restaurantes y centros de estética para prevenir la propagación del coronavirus. En una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha advertido de que "no puede ser que el Govern tome decisiones, pero que sus consecuencias recaigan sobre los ayuntamientos".

11.02. Polonia habilitará un hospital temporal para pacientes de covid-19 en el Estadio Nacional de Varsovia. El Estadio Nacional de Varsovia albergará un hospital temporal para pacientes de covid-19, la enfermedad respiratoria generada por el nuevo coronavirus, según ha anunciado el portavoz del Gobierno de Polonia, Piotr Mueller. Se prevé que el hospital, que comenzará a instalarse este sábado, tendrá capacidad para unas 500 camas y Michal Dworczyk, el jefe de la oficina del primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, será el responsable de organizar las instalaciones.

10.59. Aplazada la comisión de planes de medios en las Cortes de CyL tras presentar síntomas su presidenta. La presidenta de la comisión de investigación de las Cortes de Castilla y León sobre la financiación y los planes de medios de la Junta, María Montero Carrasco, ha decidido aplazar la sesión convocada para este lunes tras presentar síntomas compatibles con el covid-19. Según fuentes consultadas por Europa Press, ante la aparición de estos síntomas y a la espera de poder realizarse las pruebas que confirmen o descarten si se trata de una infección por coronavirus, la procuradora de Cs ha optado, como medida de precaución, suspender la sesión de este lunes.

10.58. Casi 400 organizaciones piden limitar las patentes sobre vacunas y medicamentos frente al covid-19. Hasta 379 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo han enviado una carta a los Estados miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para pedir que apoyen firmemente la adopción de la propuesta de la India y Sudáfrica para la exención (siempre de aplicación voluntaria por los Gobiernos) sobre ciertas medidas de propiedad intelectual en las futuras vacunas, medicamentos y otras herramientas de covid-19 mientras dure la pandemia. La carta advierte de que, pese a las promesas e iniciativas mundiales en los comienzos de la pandemia, la comunidad internacional "está fallando para asegurar una solución política significativa que asegure el acceso global a estos productos".

10.45. Los enfermeros avisan de que vacunar de la gripe y hacer pruebas covid en farmacias es un riesgo para la salud. La Conferencia Estatal de Decanos, Directivos de Enfermería, Sociedades Científicas de Enfermería, el sindicato de Enfermería (Satse) y el Consejo General de Enfermería han firmado un manifiesto para avisar de que vacunar de la gripe en las farmacias, así como realizar pruebas covid-19 supone un "riesgo para la salud de la población". "La necesaria autorización de una instalación sanitaria y la compleja formación para la administración de cualquier medicamento incluidas las vacunas, hacen inviables a las farmacias para este cometido. La falta de garantías de asepsia de las farmacias para este fin, hacen impracticable cualquier planteamiento asistencial en su interior", han dicho las organizaciones firmantes.

10.42. El 69% de los españoles han sufrido trastornos psicológicos durante la pandemia. De acuerdo con los datos de un estudio llevado a cabo por Elma Research Institute en seis países europeos (Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, España y Polonia), durante el confinamiento el 58% de ciudadanos han tenido síntomas de trastornos psicológicos con una duración de más de 15 días, una cifra que alcanza en España el 69%. Entre los síntomas reportados destacan el insomnio y otros trastornos del sueño, la falta de energía y de interés por hacer cosas y la tristeza generalizada. "Los datos recogidos confirman que cualquier persona puede padecer trastornos psicológicos", comenta Olga Insua, Country Manager de Angelini Pharma España, ya que más de la mitad de los entrevistados afirma haber padecido estos síntomas por primera vez durante el confinamiento.

10.40. Aragonès no descarta el toque de queda pero dice que "a día de hoy no está encima de la mesa". El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que aplicar un toque de queda en Cataluña "a día de hoy no está encima de la mesa", pero no lo ha descartado, porque considera que la pandemia ha enseñado a no descartar nada, en sus palabras. En una entrevista este lunes en Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha insistido en que el Govern no se plantea esta medida y que está "centrado en el cumplimiento de las medidas aprobadas el viernes", para lo que ha explicado que se ha reunido con representantes de administraciones locales para reforzar su cumplimiento.

10.34. La pandemia de coronavirus se aproxima a los 40 millones de casos con 1,11 millones de muertos. La pandemia de coronavirusha registrado en las últimas 24 horas más de 229.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 39,96 millones de personas contagiadas con 1,11 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 39.965.414 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.113.352. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 27,49 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.34. Fauci asegura que "no le sorprendió en absoluto" que Trump contrajera el covid-19. El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha afirmado que "no le sorprendió en absoluto" que el presidente estadounidense, Donald Trump, contrajera el covid-19, después de verle rodeado por personas sin mascarilla y de burlarse de las medidas preventivas. "Me preocupé de que se pusiera enfermo cuando le vi en una situación completamente precaria de hacinamiento, sin separación entre personas y casi nadie llevando mascarilla", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS.

10.33. Galicia registra otros 417 positivos en 24 horas, de ellos 98 en el área de Vigo y 75 en la de Santiago. Galicia ha registrado otros 417 positivos por covid-19 en las últimas 24 horas, de ellos 98 en el área sanitaria de Vigo; 75 en la de Santiago y Barbanza; 66 en la de Ourense y 54 en la de A Coruña.. Los casos activos han aumentado en las últimas 24 horas en 169 y se sitúan en 5.101 en total. Con respecto a las áreas sanitarias gallegas, han aumentado en todas salvo en la de Ourense, en la que han descendido a 1.516, lo que supone 61 menos que este domingo. La Comunidad gallega ha realizado hasta el momento 592.162 PCR frente a las 586.482 registradas hasta este domingo. La cifra de contagiados hasta la fecha asciende a 29.501 en Galicia.

10.30. Desmantelada una 'rave' con más de 200 personas en un parque de Vicálvaro (Madrid). Tres dotaciones de Policía Nacional junto con una de Policía Municipal de Madrid desmantelaron durante la mañana del domingo una fiesta 'rave' de más de 200 personas que se estaba llevando a cabo junto al Cerro Almodóvar, en el madrileño distrito de Vicálvaro, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid. Ante la presencia de los agentes, los jóvenes se dispersaron del lugar pudiendo identificar finalmente a un total de 41, que fueron propuestos para sanción por incumplimiento de la normativa en materia sanitaria.

10.24. Sanidad ha distribuido desde marzo 7.776 respiradores a las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de que ya a distribuido, desde el pasado mes de marzo, 7.776 respiradores a las comunidades autónomas, lo que hace que los hospitales del Sistema Nacional de Salud cuenten actualmente con un parque de 13.557 respiradores. Con objeto de cubrir las necesidades actualmente identificadas y comunicadas por las comunidades autónomas e INGESA a efectos de reserva estratégica, el departamento que dirige Salvador Illa ha distribuido en los últimos días 755 unidades, en su mayor parte adquiridas por el Gobierno y también procedentes de una donación.

10.00. La Junta decreta medidas de confinamiento perimetral en Aranda de Duero y Burgos con vigencia desde las 00.00 horas del martes. La Junta de Castilla y León ha publicado este lunes en el Bocyl medidas sanitarias preventivas para la contención del covid-19 en el municipio de Aranda de Duero (Burgos) con restricción de la entrada y salida de personas, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados. Las restricciones entraran en vigor a partir de las las 00.00 horas del martes y durarán, en principio, 14 días. El Bocyl publicado este lunes, 19 de octubre, recoge esta orden que supone el segundo periodo de confinamiento perimetral para la localidad arandina en esta segunda ola, ya que estuvo ya sometida a medidas similares entre el 7 y el 21 de agosto.

9.53. Iturgaiz denuncia el "asedio" al que somete el "Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias" a la Comunidad de Madrid. El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado el "asedio" al que somete el "Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias" a la Comunidad de Madrid. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el también presidente del grupo parlamentario PP+Cs en el Parlamento vasco ha señalado que en todas las medidas necesarias que se tomen y que sean "fundamentadas" para luchar contra el coronavirus contarán con el apoyo de PP+Cs. No obstante, ha advertido de que toda medida debe estar siempre "acompañada" del "apoyo a los sectores que se vean afectados".

9.30. India continúa registrando descenso de los casos pero teme las aglomeraciones en temporada de festivales. El Ministerio de Salud de India ha registrado 55.722 nuevos casos en las últimas 24 horas, siguiendo con la tendencia de descenso de contagios diarios de los últimos días, aunque las autoridades temen que las próximas celebraciones de Diwali y otros actos religiosos provoquen un aumento de los contagios. Las autoridades han informado también de 579 nuevas muertes por covid-19, la cifra más baja en meses, por lo que desde el inicio de la pandemia los fallecimientos se sitúan en 114.610 y el total de positivos acumulados en 7.550.273.

9.15. Arrimadas pide un plan nacional contra la pandemia que fije los criterios europeos del 'semáforo' covid. La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "plan nacional de contención de la segunda ola" que fije los criterios europeos acordados en el semáforo 'covid' para que "España llegue en verde" a la Navidad, con una incidencia acumulada de 25 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Arrimadas ha reclamado aprovechar "la segunda oportunidad" para "no ser el peor país".

9.00. Alemania rebaja el balance diario de coronavirus con 4.325 casos nuevos y doce muertos. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 4.325 casos nuevos y doce muertos, frente a los 5.587 contagios del domingo y el récord de 7.830 positivos registrado el sábado, según el balance por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en Alemania se eleva este lunes a 366.299 personas contagiadas y 9.789 víctimas mortales.