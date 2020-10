Publicada el 20/10/2020 a las 15:57 Actualizada el 20/10/2020 a las 16:00

Andrea Levy se ríe del collar de una concejala de Más Madrid: ""Solo le deseo que no le haga un daño cervical". "Me gusta el collar de arte precolombino que lleva colgado usted, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es”. Así se ha referido la edil conservadora Andrea Levy sobre la vestimenta de la concejal de Más Madrid, Pilar Perea, durante la comisión de Cultura del Ayuntamiento de Madrid.

"Me gusta el collar de arte precolombino que lleva, solo le deseo que no le haga un daño cervical por lo grande que es"



Andrea Levy a nuestra concejala @pilarpereamor.



No es la primera vez que sufrimos sus espectáculos delirantes.



Presentamos una queja formal al Alcalde. pic.twitter.com/DtfowjSZu4 — Rita Maestre #SaldremosEnComún (@Rita_Maestre) October 20, 2020

Las declaraciones han levantado la polémica dentro y fuera de la sesión ordinaria, donde el presidente de la comisión, Francisco Pérez Ramos, ha llamado la atención a Levy por su comentario: “Le recuerdo que estamos en la comisión de Cultura, aunque a veces no lo parezca,. Por lo tanto, creo que podemos argumentar nuestras posicione sin necesidad de descalificar a nadie”. Ante esta reprimenda, Levy se ha encarado con Pérez Ramos: “¿A mí me va a decir el señor de Más Madrid como debo hacer mi intervención como delegada?”.

El PSOE y Más Madrid han anunciado que presentarán una queja formal ante el Alcalde por estas declaraciones.