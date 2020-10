Publicada el 20/10/2020 a las 17:24 Actualizada el 20/10/2020 a las 17:37

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha rechazado investigar las residencias de mayores dentro del Mecanismo de Prevención de la Tortura, como le ha pedido este martes el PP, y ha señalado que su departamento investigará estos centros pero dentro del informe anual de la defensoría.

Fernández Marugán, informa Europa Press, ha comparecido ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo para presentar los informes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019 en relación al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

En su intervención, el Defensor se ha referido a la situación en calabozos, prisiones, centros de menores o centros de internamiento de extranjeros, entre otros. Sin embargo, el PP cree que, tras lo ocurrido durante la pandemia, el informe debería también incluir las residencias de mayores.

El senador conservador José Ignacio Landaluce, ha criticado, así, la "ausencia" de mención a estos centros en el discurso de Fernández Marugán ante la Comisión, y le ha recordado que las personas mayores son sometidas en ocasiones a "mecanismos de retención" y "formas de cotención" que son necesarias de "investigación".

Supervisión de cualquier institución

A su juicio, el Mecanismo contra la tortura debe "supervisar cualquier forma de retención en cualquier tipo de institución", ya sea pública o privada, "siempre que la persona no pueda salir libremente de ella".

En este sentido, Landaluce ha criticado el trato "inhumano" de dejar a estas personas "aisladas" y "muriéndose" en las residencias "sin poder estar con sus familias", en referencia a la situación vivida durante la primera etapa de la pandemia. "Es criticable y perseguible", ha declarado.

Ante estas palabras, el Defensor ha indicado que en su comparecencia no ha "eludido" ningún tema y ha recordado que el Mecanismo no es competente en relación a los centros de mayores y, por lo tanto "no entra" en ellos, como sí lo hace el Defensor del Pueblo en su informe anual.

En este sentido, ha recordado que en la presentación del documento correspondiente a 2019 –el pasado mes de mayor– se ahondó en este tema, a pesar de que él podría haber "adoptado la actitud cómoda" y cerrar el tema en el "31 de diciembre" del año pasado. Sin embargo, se ha defendido, prefirió "pegarse a la actualidad" porque lo contrario, ha señalado, sería "situarse en un panorama extraterrestre".

Pide prudencia

Aún así, ha declarado, el tema de las residencias se trata en el Informe anual de 2020 que, según ha adelantado, se presentará el próximo 26 de noviembre.

El senador del PP ha puesto en duda las palabras de Fernández Marugán sobre las competencias del Mecanismo en este tema asegurando que el Defensor llamó como responsable a dos centros de mayores durante este año. El conservador ha preguntado al compareciente tiene "presiones" para que no "ahonde" en su trabajo en esta sentido.

Fernández Marugán, por su parte, ha señalado que para hablar de tortura y degradaciones en residencias hay que hacerlo "con mucho cuidado" y ha insistido en que no elude responsabilidades en este tema, pero lo hará como Defensor del Pueblo y no como Mecanismo.

De hecho, ha criticado algunos de los mecanismos que se usan en las residencias. "No acierto a entender cómo hemos podido llegar con tanta frecuencia al empleo de diversas modalidades de fuerza que son poco compatibles con una sociedad democrática", ha explicado en su intervención.

Lo que sí ha hecho, ha indicado en referencia a las llamadas que ha mencionado el PP, es hablar e ir a los centros "con un nombre o una imagen de tortura y actividades degradantes". Pero, siempre "fuera del mecanismo y dentro del Defensor", ha insistido.