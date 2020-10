ERC propuso sin éxito boicotear la moción de censura de Vox para no debatir y dejar solo a Abascal en el Congreso

Publicada el 20/10/2020 a las 12:44 Actualizada el 20/10/2020 a las 12:55

Esquerra Republicana (ERC) propuso sin éxito que nadie participara en el Congreso en la moción de censura de Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez que comenzará este miércoles para así evidenciar la soledad parlamentaria de su candidato, Santiago Abascal, en el Congreso.

Así lo ha desvelado el portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, en la rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces, al ser preguntado sobre si comparte con Bildu la necesidad de establecer un cordón sanitario a Vox en el Congreso, al igual que ya se ha hecho en el Parlamento vasco.

A su juicio, para ello "lo mejor" habría sido "hacer el vacío" a Vox no participando en el debate de la moción de censura que encabezará Abascal pero ha lamentado que ni el PSOE ni Unidas Podemos hayan "comprado" la propuesta que en este sentido les trasladó recientemente. "No hubo forma", ha dicho resignado.

Mañana se estrena Torrente 6 en el Conbreso

Rufián cree que lo que se vivirá a partir de este miércoles en el Congreso es "el estreno de Torrente 6" augurando que lo que se verá en el Pleno estos dos días será "salvaje y brutal". "Veremos cosas que el parlamentarismo español nunca ha visto", ha comentado.

El independentista catalán sostiene que la moción de Vox no es más que "una OPA hostil" hacia Pablo Casado, y lo que representa el PP que, en opinión de Rufián, no es más que "el compañero de Torrente".

Bildu pide un "frente común"

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha pedido este martes al resto del arco parlamentario la búsqueda de un "frente común" para evitar que Vox marque la agenda política, un acuerdo similar al adoptado en el Parlamento Vasco, donde se ha pactado no intervenir en los debates de las iniciativas presentadas por el partido de Santiago Abascal.

En una rueda de prensa en el Congreso, Aizpurua ha defendido que la moción de censura impulsada por esta formación certifica que su "verdadero problema" es "la democracia". "Quieren intentar ganar mediante ilegalizaciones y mociones de censura lo que saben que nunca conseguirán en las urnas", ha dicho.

En este contexto, ha subrayado que Bildu no va "a entrar en el debate artificial" que, a su juicio, quiere "imponer" Vox en beneficio de "intereses propios de la derecha" y, por eso, considera necesario acordar "una posición conjunta que haga frente y reste trascendencia a la extrema derecha a lo largo de la legislatura" en la Cámara Baja.

Pero en la moción de censura sé que va a hablar

Esa estrategia consensuada, según la portavoz de la coalición abertzale, debería servir para evitar que Vox "arrastre" al resto de la Cámara a "debates estériles" a los que, a su juicio, conducen sus discursos "xenófobos, machistas, racistas" y de "involución", en los que cuestionan derechos ya conquistados.

Según Aizpurua, los partidos democráticos no pueden cruzarse de brazos y deben "hacer algo" para que Vox no "marque la agenda". Eso sí, ha dejado claro que, como de momento no existe ese frente común que se ha formado en la Cámara de Vitoria y que aboga por exportar al Congreso, Bildu sí intervendrá en el debate de la moción de censura que arranca este miércoles.