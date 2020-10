Publicada el 20/10/2020 a las 20:43 Actualizada el 20/10/2020 a las 21:15

El portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, aseguró este martes que el líder de su partido, Santiago Abascal, informará a la Cámara Baja de la compra de su nueva casa "cuando le parezca bien", según ha informado el diario ABC. Según el portavoz de la formación ultraderechista, quizás Abascal se lo comunique a la Cámara Baja cuando acaben los dos días de debate y votacion sobre la moción de censura presentada contra el presidente del Gobierno. Como publicó infoLibre, Abascal adquirió la vivienda hace tres meses pero no se lo ha comunicado aún a la Cámara pese a que la normativa señala que los diputados han de presentar una nueva declaración patrimonial "al producirse modificación de sus circunstancias"

Espinosa de los Monteros se pronunció en esos términos durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. El diputado intentó ridiculizar la información al afirmar que esta no contiene el atributo de novedad, puesto que la adquisición de la nueva casa de Abascal se publicó en la prensa el pasado mes de julio. A continuación, ofreció un argumento inesperado al defender que "comprarse una casa no implica un incremento patrimonial, a no ser que se compre a un precio distinto a su valor, como ha podido hacer alguno". Lo dijo sin concretar a quién se refería.

La información registral recabada por este periódico indica que la vivienda a la que el presidente de Vox se ha mudado con su familia es un un chalé de 185 metros cuadrados con garaje, jardín de 100 metros, localizado en una zona de alto nivel al norte de Madrid y de precio desconocido pero sujeto a una hipoteca de nada menos que 736.000 euros.

La casa se ubica en una parcela de 284 metros cuadrados, de los que 185 constituyen la superficie construida: 153 corresponden a una vivienda de dos plantas con cinco dormitorios, uno de ellos de servicio, salón, cocina y dos cuartos de baño. Los otros 32 metros cuadrados son garaje/almacén. El jardín, de 100 metros cuadrados, completa la serie.

La hipoteca, a 30 años, ha sido concedida por el Banco Sabadell. El 25 de mayo de 2014 su presidente, Josep Oliú, expresó públicamente un deseo que sorprendió a la opinión pública: que sería bueno crear "un Podemos de derechas", mensaje que en distintos ámbitos mediáticos y políticos se relacionó con el lanzamiento a escala estatal de Ciudadanos, hasta entonces de ámbito solamente catalán. Justo un mes antes, las elecciones europeas habían consagrado la entrada de la formación morada en la política institucional española al proporcionarle cinco escaños en Estrasburgo. El primero de ellos, el de Pablo Iglesias, que dimitió al año siguiente para encabezar esta vez la lista a los comicios generales de diciembre de 2015.