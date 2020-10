Anticorrupción pide el archivo de la pieza en la que se investiga el encargo de Corinna a Villarejo

Publicada el 21/10/2020 a las 11:08 Actualizada el 21/10/2020 a las 11:25

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha elevado un escrito al juez que investiga un supuesto encargo de la examante del rey emérito Corinna Larsen al comisario jubilado y en prisión preventiva, José Manuel Villarejo, en octubre de 2016, en el que pide el archivo de esa pieza separada.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press confirman que ese informe ya está en manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García-Castellón, quien ahora debe decidir si sobresee la instrucción. Previsiblemente esa será su decisión dado que en la fecha en la que se produjo ese encargo, por el que Villarejo tenía que indagar sobre una asistenta de la empresaria, ya se había jubilado por lo que no se daría el requisito para que hubiera delito de cohecho.

Las defensas de los investigados además de defender que no hubo cohecho también subrayaron que no hubo revelación de secretos puesto que, argumentan, no se llegó a realizar ese trabajo por parte de Villarejo.

Dado que se esperaba que ese informe de Fiscalía llegara, en las últimas semanas se habían paralizado las diligencias, que comprendían las declaraciones de varios de los imputados en la causa, entre ellos Villarejo, su socio Rafael Redondo y el expresidente de Telefónica, Juan Villalonga. El trámite necesario para la declaración de Larsen desde Londres también se paró, a la espera de decidir si se archivaba o no.

Según fuentes consultadas, nuevos informes policiales habrían corroborado lo sostenido por las defensas tanto de la empresaria alemana como del policía, que apuntaban que cuando se produjo la reunión, Villarejo ya estaba jubilado. De hecho, resaltaron en varios escritos que el comisario se jubiló en la primavera de 2016, meses antes de que se produjera ese encuentro en Londres.

Discrepancias entre Fiscalía y el juez

Esta pieza versaba sobre los supuestos encargos que Corinna habría hecho a Villarejo, revelados por las conversaciones que mantuvo éste con la empresaria alemana y que grababa. En una de ellas, ocurrida en Londres en 2015 y en la que también estaba Villalonga, Corinna relataba los supuestos negocios opacos del rey Juan Carlos en los que, según afirmaba, fue utilizada como testaferro.

Carol -por el nombre que utilizaba Villarejo para referirse a la empresaria alemana- fue archivada provisionalmente el 7 de septiembre de 2018 por el anterior instructor de la macrocausa, Diego de Egea, quien no veía indicios para continuar investigando ni al comisario jubilado ni a su socio y aseguraba que no había "datos" ni "documentaciones" que probaran las afirmaciones que hizo la empresaria alemana sobre el rey emérito sobre supuesto cobro de comisiones.

Tras la reapertura, el magistrado instructor Manuel García-Castellón argumentó que lo hacía debido a esas nuevas grabaciones de las que había tenido conocimiento y que provenían de lo incautado en el domicilio del comisario. Pero el Ministerio Fiscal en un escrito le respondió que no se explicaban por qué no había reabierto antes si esos audios constaban en la causa desde principios de 2019.