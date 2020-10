Directo | García Egea: "Con fallecidos, rebrotes y contagios esta moción de censura es una pérdida de tiempo"

Publicada el 21/10/2020 a las 08:44 Actualizada el 21/10/2020 a las 12:58

El Congreso acoge este miércoles y jueves el debate de la moción de censura de Vox, que pretende hacer presidente del Gobierno a Santiago Abascal y que no cuenta con respaldo ni en los partidos del Ejecutivo de coalición ni en los de la oposición, por lo que todo apunta a que será la menos votada de las cinco registradas en la democracia constitucional, ha informado Europa Press. El debate ha arrancado a las nueve de la mañana y se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución y el 177 del Reglamento del Congreso. Así, el primero en subir a la tribuna ha sido el diputado por Barcelona y candidato del partido a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, que ha justificado la moción como "un deber nacional" ante la "inacción" de otros partidos, en alusión al PP y Ciudadanos.

El diputado comenzó su intervención dedicándose a desmontar las críticas que ha recibido la moción: que es una operación de márketing, que "refuerza la coalición socialcomunista", que "España no está para mociones de censura" o que una moción solo tiene sentido si se obtienen los votos para cambiar el Gobierno. Garriga ha replicado que esos argumentos "no se sostienen fuera de las tertulias convenidas a determinados espacios políticos" y ha advertido de que el Gobierno no necesita una moción para reforzarse, porque "ya están los ofrecimientos de Ciudadanos para los Presupuestos o la actitud pasiva del PP".

Tras el diputado catalán ha intervenido el líder del partido, Santiago Abascal, en su papel de candidato. Durante su discurso ha abogado por eliminar los parlamentos de las 17 comunidades autónomas y por expulsar a los diputados del Congreso que no defiendan la soberanía nacional, todo ello, a su juicio, la ahorrar gastos político y poder pagar las pensiones. "A nosotros nos sobran 17 Cámaras autonómicas y los diputados que dicen no representar a la soberanía nacional —ha señalado—. También podríamos ahorrárnoslos y hay que hacerlo para salvar las pensiones", ha dicho. Además, ha insistido en calificar el coronavirus como "un virus chino", al estilo de Donal Trump, y, ante los comentarios desde la bancada del Grupo Popular, ha recordado que el PP tiene firmado un pacto de cooperación desde 2013 y "haría bien en romper".

Tras un breve receso responderá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada desde el Congreso de los Diputados:

12.55. Pedro Sánchez comienza su respuesta a la moción de censura en el Congreso: "No vamos a entrar en sus provocaciones". "La moción de censura es un procedimiento constitucional y legítimo", argumenta Pedro Sánchez al inicio de su respuesta a la moción de censura, que ha asegurado que la afrontará con "profundo respeto" y "sin entrar en provocaciones". Sánchez ha remarcado la falta de propuestas en la defensa de Abascal, que solo ha hecho hincapié "en cómo deben vestir los diputados": "Luego dirá que Vox no es fascismo, es estilismo". Además, ha criticado que no ha sido una propuesta "constructiva", como se recoge la ligislación de este procedimiento, sino que es una "opa hostil contra el PP para ocupar el espacio de la ultraderecha" y orientada a crear "crispación" entre españoles.

12.40. El PP dice que Abascal "confirma el fraude" al prometer comicios porque un moción no es para disolver las Cortes. El Partido Popular considera que el propio líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado el "fraude" que supone su moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez al prometer la convocatoria de elecciones antes de que acabe el año cuando, según establece la Constitución, esta iniciativa parlamentaria es "constructiva" y no para disolver las Cortes. Así lo ha asegurado el vicesecretario de Participación del PP, Jaime de Olano, después de que Abascal haya pedido apoyo al Congreso para convertirse en presidente del Gobierno y poder convocar elecciones antes de que acabe el año. Hasta entonces, ha ofrecido conformar un Gobierno de "emergencia nacional, reducidísimo" y con personas de "distintas sensibilidades ideológicas".

12.36. Abascal termina su intervención: "¡Viva el rey y viva España!". Santiago Abascal ha concluido su intervención como candidato a la presidencia propuesto por la moción de censura liderada por su partido a grito de "¡Viva el rey y viva España!" que, de forma similar a cuando lo ha expresado su compañero de partido, Igancio Garriga, ha coreado el resto de su bancada política.

12.33. Podemos apunta al silencio del hemiciclo durante las intervenciones de Garriga y Abascal. Desde la cuenta oficial del partido en Twitter, Podemos ha remarcado la falta de interrupciones a las "tres horas" de intervención de Santiago Abascal e Ignacio Garriga durante su defensa de la moción de censura: "Recordadlo cuando os digan que la crispación es culpa de todos por igual".

Abascal y Garriga, de VOX, llevan más de 3 horas en la tribuna del Congreso. No ha habido ni una interrupción del resto del hemiciclo, que aguanta respetuosamente todo tipo de disparates.



Recordadlo cuando os digan que la crispación es culpa de todos por igual. #MociónDeCensura — PODEMOS (@PODEMOS) October 21, 2020

12.32. Diputados de Vox se reparten entre el hemiciclo y la tribuna de invitados, turnándose para aplaudir a Abascal. El grueso de los 52 diputados que conforman el grupo parlamentario de Vox se han repartido este miércoles entre el hemiciclo y la tribuna de invitados del Congreso para seguir el debate de la moción de censura contra Pedro Sánchez, y han ido rotando para poder bajar a sus escaños y aplaudir por turnos la intervención de su líder, Santiago Abascal. Los grupos parlamentarios decidieron mantener para esta sesión el acuerdo no superar el 50% del aforo del Salón de Plenos, una de las medidas adoptadas por la Cámara para evitar contagios por coronavirus.

12.10. Abascal dice que no tiene sentido un partido "socialista" en la actualidad, como tampoco lo tendría uno "franquista". Abascal critica que el Gobierno "vive en otra época" repleta de "traumas históricos" que "no interesan"a la ciudadanía.

11.55. Vox critica a los "chamanes" que hacen "predicciones apocalípticas" porque ellos están "con el pueblo". Abascal asegura que habla de "ecología de verdad, es decir, de conservacionismo". Para el líder de Vox, la política ecológica que promueve el Gobierno es una "religión supersticiosa" basada en "chamanes y brujos" que se "enriquecen con predicciones apocalípticas". En contraste, Abascal asegura que su partido tiene "la vista puesta" en la ciudadanía de a pie.

11.49. Cs dice que no le gusta el Gobierno pero tampoco quiere de presidente a Abascal, que prefiere el franquismo. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha afirmado que a su partido no le gusta el Gobierno de Pedro Sánchez, pero no va a apoyar una moción de censura que convertiría en presidente a Santiago Abascal, que sostiene que el Ejecutivo actual es peor que los del franquismo. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha reiterado que la moción de Vox contra Sánchez, que se debate desde este miércoles en la Cámara Baja, es "inoportuna, inútil, irresponsable y partidista". Bal ha admitido que Cs comparte algunas de las críticas que el diputado de Vox Ignacio Garriga ha lanzado contra el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos, como las relativas a las "mentiras" de Sánchez en la campaña electoral o a los "errores" y la "imprevisión" en la gestión de la pandemia.

11.42. Abascal critica la gestión del IMV y asegura que el Gobierno de Sánchez llevará a los recortes "como en la época de Zapatero". El líder de Vox ha vuelto a insistir en que el IMV es ineficaz y solo ha tenido un efecto, el "efecto llamada" a la inmigración ilegal "desde el norte de África". Además, ha aseverado que la política económica del Gobierno es irreal y solo llevará a recortes "como en la época de Zapatero". "Hay que suprimir el derroche autonómico que ponen en peligro el pan de nuestros jubilados", ha expresado Abascal.

11.41. Garzón recrimina al PP que siga pensando el sentido de su voto tras el discurso "machista" y "xenófobo" de Vox. El ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, ha reprochado que el PP sigue reflexionando sobre el sentido de su voto en la moción de censura impulsada por Vox cuando "la extrema derecha" propone "ilegalizar a una buena parte del parlamento, defiende la dictadura y hace un discurso xenófobo, machista y ultranacionalista".

La extrema derecha propone ilegalizar a una buena parte del parlamento, defiende la dictadura y hace un discurso xenófobo, machista y ultranacionalista lleno de mentiras. Con todo, el PP se está pensando el voto y algunos de sus diputados piden votar a favor. Derecha española... — Alberto Garzón (@agarzon) October 21, 2020

11.38. Errejón llama a ignorar el debate de la moción de censura. El líder de Más País ha afirmado que "nadie" debería intervenir en el debate de la moción, a la que ha calificado de "patochada".

Hoy no tendríamos que hablar nadie en esta patochada.



Que acabe ya este refrito de insultos, votamos, pierden y podemos volver a lo importante: combatir la pandemia, cuidarnos, salvar vidas #MociónDeCensura — Íñigo Errejón (@ierrejon) October 21, 2020

11.34. Abascal: "Si los renegados consiguieran romper España solo conseguirían crear la república islámica catalana". Para el líder de Vox, la política migratoria del país ha espoleado al yihadismo, que Cataluña "está más cerca de sufrir" como consecuencia, dice, del desprecio "racista" de Pujol a la inmigración hispanoamericana. "Si los renegados consiguieran romper España solo conseguirían crear la república islámica catalana", ha rematado.

11.30. Abascal acusa a Enrique Santiago de defender "a los traficantes, secuestradores y violadores de menores en Colombia". El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acusado este miércoles al secretario general del PCE y actual diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago de ser defensor "de los intereses de las FARC, es decir, de los traficantes de los secuestradores y de los violadores de menores en Colombia".

11.28. Vox asegura que las políticas del Gobierno llevan a un "efecto llamada" para la inmigración ilegal. "Ustedes son responsables de toda la tragedia y de todas las muertes que se producen en el Mediterráneo, porque ustedes les están llamando", ha aseverado Abascal. Para acabar con esa situación, Abascal propone reforzar las fuerzas de seguridad del Estado y al Ejército para que luchen "contra las violentas avalanchas de inmigrantes" que llegan a las costas españolas, según el líder de Vox, a quienes "hay que deportar inmediatamente". En este punto, Abascal ha aprovechado para criticar el "debilitamiento de la Defensa", como consecuencia del Gobierno, que "critica a quienes llevan una bandera de España". También ha llamado a quitar la nacionalidad a quienes "utilicen ese privilegio para destruir el estado de derecho, la soberanía del estado y los símbolos nacionales".

11.21. Abascal: "Son un Gobierno contra la nación, contra el Estado y contra el rey". Abascal ha criticado el "abrazo fatal" que simboliza el acuerdo de Gobierno entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y sus objetivos "contra el Estado y contra el rey". Además, ha acusado de nuevo al Gobierno de ser una "mafia".

11.10. Abascal arremete contra China y la OMS. El líder de Vox ha asegurado que la Organización Mundial de la Salud es "cómplice" del Gobierno chino, al que acusa de haber "ocultado la realidad de la pandemia". Así, ha confirmado su apoyo a las decisiones de Donald Trump en relación con la OMS y ha criticado que la economía china "se esté beneficiando" de la situación global actual."China es la mayor amenaza para un mundo libre", ha rematado, para volver a insistir en que "China tiene que pagar".

11.07. Abascal llama a "volver al espíritu original de la UE" para que España no se convierta en un "estercolero multicultural". El líder de Vox ha arremetido con dureza contra Bruselas, al tiempo que ensalza los movimientos "patrióticos que están surgiendo en Europa" y ha querido "volver alespíritu fundacional de la Unión Europa". De lo contrario, dice, "naciones enteras" se transformarán en "estercoleros multiculturales".

10.59. Vox: "A España solo la salvarán los españoles". Abascal ha querido hacer hincapié en que Europa "no vendrá a rescatarnos", ya que el Gobierno "ha convertido a Bruselas en una maquinaria deshumanizada que aplasta a los pueblos". Ha aseverado que España está siendo desmantelada por dos frentes: por un lado, "la maquinaria despótica de Bruselas" y por otro, "las autonomías" y "los separatistas"; un proceso que ha comparado con la República Popular China y a "la Europa soñada por Hitler".

10.53. Vox insiste en que los "partidos separatistas" deben ser ilegalizados. Abascal ha asegurado que a los "separatistas no se les debe considerar diputados españoles, sino renegados". Además, ha vuelto a insistir en que "no deben ser legales", momentos después de haber afirmado que Vox asegurará que todos los partidos políticos tengan voz y no sean "criminalizados" por sus "diferentes sensibilidades". Abascal ha criticado al Gobierno de promover "la violencia política porque quieren romper las reglas del juego para jugar con ventaja". "Nosotros no vamos a permanecer impasibles mientras ustedes pisotean la convivencia", ha rematado.

10.43. Abascal asegura que convocará elecciones antes de que acabe el año si la moción prospera. El líder de Vox ha afirmado que se presenta como candidato a la presidencia "para devolver el voto a los españoles" y ha prometido que convocará elecciones antes de que acabe el año si la moción de censura sale adelante. Ha insistido en que "están en peligro la salud, el pan, el futuro, la libertad y la patria", y ha asegurado que la ciudadanía podrá "votar sin miedo, como no han podido hacerlo hasta ahora en muchos lugares". Antes, asegura que creará un "gobierno de emergencia nacional, formado por personas de diferentes ideologías, que tomara decisiones técnicas sin interferencias de ideólogos de república bananera".

10.40. Abascal responsabiliza directamente a Iglesias de las muertes durante la pandemia. Para el líder de Vox, es responsabilidad directa el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, los fallecimientos derivados de la situación en las residencias de ancianos durante los meses de pandemia.

10.35. Abascal: El Gobierno de Pedro Sánchez es el peor gobierno en 80 años de historia. Santiago Abascal ha comenzado su intervención arremetiendo directamente contra Sánchez, a quien ha calificado de "mentiroso sin escrúpulos" y "ansioso de poder", y cuya gestión en el Ejecutivo "que ha convertido en partidista" la televisión pública, el CNI, el CIS y otras instituciones democráticas. "No son ustedes un Gobierno, son un Frente Popular socialcomunista en alianza con separatistas y terroristas, una mafia y a los españoles se les ha terminado la paciencia", ha asegurado.

10.27. Garriga termina su intervención: "Que dios los bendiga y que dios bendiga a nuestra patria". Ignacio Garriga ha concluido su intervención para defender la moción de censura de Vox exclamando "que dios los bendiga y que dios bendiga a nuestra patria" y dando paso a Santiago Abascal, el candidato propuesto para sustituir al actual presidente.

10.22. Vox: "Enfrentan a mujeres contra mujeres con su feminismo enloquecido". Garriga ha pedido a Irene Montero que "deje de hablar en nombre de las mujeres" porque su objetivo es "sembrar odio". La razón, apunta, se encuentra en que estos movimientos sociales —a los que, asegura, se han sumado "por moda"— son "un negocio que han introducido en las empresas, en las universidades, en los colegios" porque "viven de la división y del enfrentamiento".

10.17. Garriga acusa al Gobierno de Sánchez de "ilegítimo e ilegal". Para Vox, el actual es un "Gobierno ilegítimo e ilegal, responsable de la muerte de miles de españoles y de la pobreza extrema de miles de familias", que seha saldado, critica, "sin una dimisión y sin una disculpa al pueblo español". Para Garriga y su partido, PSOE y Unidas Podemos "son nefastos para España y para los españoles, negligentes y además con tentaciones totalitarias", cuyo único objetivo es "su agenda ideológica por transformar el Estado de derecho en un estado mafioso".

10.05. Vox: "Los yihadistas aprovechan las fronteras abiertas para asesinar a los europeos". Garriga ha arremetido también contra la política de "fronteras abiertas" argumentando que es lo que "aprovechan los yihadistas para entrar y asesinar a los europeos", así como las "mafias de tráfico de personas en Marruecos".

10.02. Garriga: "Las calles se llenan de robos, violaciones y agresiones" como consecuencia de "las sociedades multiculturales". Garriga ha afirmado que las calles españolas ya no son "un lugar seguro", sino que se han convertido en un lugar para "robos, violaciones y agresiones de todo tipo" que son "la factura" de "las sociedades multiculturales" impulsadas "por la izquierda". Ha recordado también la denuncia de su partido contra los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), a quienes ha vuelto a llamar "delincuentes" y fruto de la "inmigración ilegal" que ha traído "la Ley islámica" al país y que "ya se sufre en Andalucía".

9.57. Vox: "China debe pagar". Garriga ha arremetido contra el gigante asiático, quien, dice, "por negligencia o intención" son los responsables de la propagación del coronavirus. China es ahora el país que se "beneficia económicanente de la necesidad urgente de materiales y recursos que el propio virus chino ha creado".

9.53. El Gobierno "no ha podido salvar" ni la economía ni la sanidad, según Garriga. Para Vox, el Gobierno impulsó "una falsa dicotomía entre proteger la economía o la salud y no ha podido salvar ninguna de las dos" mientras "impedían a las familias trabajar" durante el estado de alarma. Ha criticado la gestión de los ERTE y la implantación del IMV, que no tenía como objetivo, dice, ayudar a los españoles, sino "su imagen deteriorada". Y es que ha aseverado que el Gobierno solo ha traído "miseria, igual que los socialistas allá donde fueron en el pasado".

9.50. Unidas Podemos se salta el acuerdo sobre la restricción de aforo y envía al hemiciclo a más de la mitad de sus diputados. Para esta sesión plenaria se ha mantenido el acuerdo alcanzado entre los grupos parlamentarios hace meses de no superar el aforo del Salón de Plenos en un 50% para evitar posibles contagios de coronavirus. En general todos han cumplido, con excepción de Unidas Podemos, que tenía en el hemiciclo a una veintena de sus 35 diputados al inicio del debate.

9.45. Este Gobierno "ha visto una oportunidad" en la pandemia para meter "a un servidor de los tiranos bolivarianos en el CNI". Garriga ha asegurado que el Gobierno "ha visto una oportunidad" en la pandemia para meter "a un servidor de los tiranos bolivarianos en el CNI", al dar acceso a Pablo Iglesias "y a los tiranos dictadores" a la información "más sensible" del país "mientras nuestros mayores morían solos, sin los cuidados necesarios". Un momento que, para Vox, fue también una situación aprovechada por el Gobierno para desarrollar la ley de eutanasia.

9.40. Vox dice que el 8M recordará siempre al "crimen" de Sánchez. Garriga ha recordado una vez los actos del 8 de marzo, de los que ha dicho que "nos recordará a partir de ahora su engaño, su negligencia y su crimen". Garriga ha asegurado que el grito de "¡viva el 8M!" es sinónimo de "¡viva el virus chino!". Para Vox, el 8M "ha llevado a la muerte de miles de españoles", mientras que los representantes del Gobierno "se protegían" en la manifestación con "los guantes morados".

9.38. García Egea: "Con fallecidos, rebrotes y contagios esta moción de censura es una pérdida de tiempo". El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha asegurado este miércoles que, con la actual situación que atraviesa España por la pandemia del coronavirus, es una "pérdida de tiempo" debatir la moción de censura que ha presentado Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. "Con fallecidos, con rebrotes y con contagios, la verdad es que esta moción de censura es una pérdida de tiempo", ha afirmado el 'número dos' del PP a su llegada al Congreso al ser preguntado cuál será el sentido del voto de su partido en ese debate, que ha arrancado esta mañana en el Pleno. El Grupo Popular mantiene la incógnita sobre si votará "no" a esa iniciativa del partido de Santiago Abascal u optará por la abstención.

9.37."Sánchez abrió las puertas de par en par al virus chino". Garriga ha arremetido contra la gestión de la pandemia de corornavirus, a la que insiste en definir como "el virus chino". El portavoz de Vox ha criticado las primeras declaraciones de Fernando Simón, Salvador Illa y Pedro Sánchez sobre el covid-19 en los meses anteriores a la proclamación del estado de alarma.

9.34."Han puesto en marcha una maquinaria de violencia contra Vox". Garriga ha afirmado que el Gobierno tiene un plan para la destrucción de las instituciones que pasa por la "eliminación de la oposición", que ha terminado en que los simpatizantes deVox "sufran pedradas" por la calle. Sin embargo, Garriga ha aseverado que cuando los representantes del partido "entramos en un bar" los ciudadanos "se acercan a darnos las gracias por nuestro trabajo y a pedirmos que no demos ni un paso atrás".

9.28. Garriga asegura que el objetivo del Gobierno es "acabar con la monarquía". El defensor de la moción de censura de Vox en el Congreso, Ignacio Garriga. Para ello, dice, han intentado "eliminar a la oposición" con un "impulso autoritario". Ha finalizado gritando "Viva Felipe VI y viva el rey", coreado después desde la bancada de su partido.

9.25. "Hoy en el País Vasco no hay libertad". Garriga ha hecho referencia a la "mentira más grave" de Sánchez: pactar con Bildu, y haber "convertido a los terroristas en víctimas. "Hoy en el País Vasco no hay libertad. ETA no ha sido derrotada ha encontrado el amparo parlamentario del PNV, los socialistas y la izquierda radical", ha rematado.

9.22. Partidarios de Vox se manifiestan frente al Congreso al grito de "Abascal presidente" y "gobierno dimisión". Un grupo de pardidarios de Vox se han concentrado este miércoles frente al Congreso de los Diputados unos minutos antes de que arranque el debate de la moción de censura presentada por Vox entre gritos de "Abascal presidente" y peticiones de dimisión al Gobierno tras la llegada del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Ataviados con banderas de España y paraguas con la enseña nacional, los manifestantes han permanecido frente a los leones de la Cámara Baja, lanzando consignas contra EH Bildu y a favor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil", han gritado.

9.20. Vox acusa a Sánchez de gobernar con "golpistas y con testaferros de asesinos en serie". Garriga ha dicho que la mera existencia de partidos independentistas es una "anomalía" en democracia, que Sánchez permite porque los necesita para "pasar otra noche en Moncloa", de forma que "ellos quedan protegidos y el pueblo abandonado", ha rematado Garriga.

9.18. "Han imitado a Nicaragua, donde presidente y vicepresidente son marido y mujer". Garriga tambien arremete contra la formación de Pablo Iglesias e Irene Montero, a quienes ha acusado de "imitar" a Nicaragua, "donde presidente y vicepresidente son marido y mujer".

9.16. "El Ejecutivo es un Gobierno ilegítimo". Garriga ha acusado a Sánchez de perpetrar "un gigantesco fraude mintiendo a los españoles" en las elecciones, que "ha hecho de este fraude su forma de gobernar". Para Vox, son el Gobierno "que ha traído la ruina y la muerte".

9.13. Vox acusa al Gobierno del "mayor desastre de nuestra historia reciente". Garriga ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar al país a un "desplome" de la economía que es "el peor desde la guerra civil". Así, defiende la necesidad de su moción de censura porque "puede que perdamos la moción de censura, pero habremos dado testimonio de los motivos que hacen necesario la convocatoria de elecciones".

9.10. Garriga da comienzo a la defensa de la moción de censura. Ignacio Garriga comienza la defensa de la moción de censura preentada por su partido contra el Gobierno de Pedro Sánchez, del que dice, "comparte agenda" con independentistas y "el partido de ETA". Según sus palabras, la moción "no es una operación de márketing", sino "un deber nacional ante la inacción" del resto de partidos políticos.

8.58. Abascal y Garriga entran en el hemiciclo aplaudidos por sus diputados. El líder de Vox, Santiago Abascal, y el candidato a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, han sido aplaudidos por los diputados de la formación de extrema derecha a su entrada en el hemiciclo.

8.00. El Gobierno espera que la moción de Vox sirva para reivindicar su gestión y para que el PP vuelva a la moderación. El Gobierno acude este miércoles al debate de la moción de censura impulsada con Vox con la intención de poder reivindicar su gestión y confrontar su proyecto con el de la extrema derecha, y también con la esperanza de que el PP aproveche esta oportunidad para desvincularse de la ultraderecha y volver a la moderación y a su papel de "partido de Estado" si finalmente opta por el 'no'. De hecho, el Ejecutivo cree que esta moción a quien interpela realmente no es al Gobierno, sino al PP. Primero, porque no tiene "capacidad real de presión" al no contar con más apoyos conocidos que los de los diputados de Vox, y segundo, porque el objetivo del partido de Santiago Abascal no es otro, a su juicio, que disputarle a los conservadores el liderazgo de la derecha. Sánchez será el principal encargado de responder a Abascal durante el debate, aunque el jefe del Ejecutivo de coalición compartirá también réplicas con su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Sobre esta decisión, el presidente ha argumentado que "todos los ministros son representantes del Gobierno". "Hay que recordar que éste es un Gobierno de coalición", ha apostillado.