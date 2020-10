Guantes del 8M, inseguridad, okupas, "datos falsos" del covid, las "residencias de Iglesias"... los 24 bulos de Vox en su moción de censura

Publicada el 21/10/2020 a las 13:14 Actualizada el 21/10/2020 a las 14:53

El partido de extrema derecha Vox ha utilizado este martes, en su defensa de la moción de censura presentada contra el Gobierno, un amplio catálogo de mentiras, bulos, manipulaciones y desinformación como argumentos: un modus operandi similar al de otras muchas formaciones del mismo espectro ideológico en todo el planeta. La redacción de infoLibre ha logrado identificar 24 bulos, proferidos por el diputado Ignacio Garriga y el presidente del partido y candidato de la moción, Santiago Abascal.



Pandemia de covid-19



1. El estado de alarma es una "medida tiránica que han justificado con datos falsos y desactualizados". El Gobierno no utilizó datos "falsos y desactualizados", ya que, como han explicado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y han corroborado numerosos expertos, los datos de los últimos días no se pueden utilizar para tomar decisiones ya que siempre están infrarrepresentados por el retraso a la hora de subir los casos al sistema informático de comunicación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central.



2. "Comité de expertos imaginario". El comité de expertos científicos para ayudar al Gobierno a afrontar la pandemia desde su irrupción en España en marzo ha existido: y el Ejecutivo también ha informado de un comité "técnico", compuesto por funcionarios y miembros del Gobierno, para diseñar la desescalada y decidir qué territorios pasaban de fase.



3. El Gobierno "ha incumplido con el deber moral de dar cifras y de contar muertos". El líder de Vox, Santiago Abascal, asegura que el Ejecutivo no informa de cuántos fallecidos se producen con coronavirus. Pero todos los datos son públicos y provienen de la administración central, que recaba las comunicaciones de las comunidades autónomas. En el caso de los muertos con diagnóstico de coronavirus, Sanidad suma las notificaciones regionales y las publica cada día. En el caso del aumento de la mortalidad durante los meses de la pandemia, con decesos que no tienen por qué guardar una relación directa o indirecta con el virus, los datos provienen de los informes MoMo, elaborados por el Instituto de Salud Carlos III, dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Son públicos y accesibles.



4. "Su 8M condujo a la muerte de miles de españoles". No hay ningún tipo de evidencia de que las manifestaciones celebradas el 8 de marzo de 2020 dispararan los contagios de covid-19 en marzo: y los epidemiólogos opinan que, si bien cualquier concentración de personas es un factor de riesgo, los eventos al aire libre son más seguros. Las marchas por el Día de la Mujer se celebraron en todo el mundo.



5. Miembros del Gobierno "utilizaron guantes morados" en la manifestación del 8M para protegerse del coronavirus. Solo los utilizó la ministra de Educación, Isabel Celaá. Y no fue una medida de precaución ante la pandemia, ya que fueron portados en otras convocatorias feministas similares.



6. El Gobierno ha lanzado "un nuevo globo sonda" con la posibilidad de decretar un toque de queda. El "globo sonda", en realidad, es una propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid: fue mencionado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.



7. Las personas mayores han sido "abandonadas en las residencias del señor Iglesias" durante la pandemia. El Gobierno, pese a ostentar el mando único durante los primeros meses de la alerta por covid-19: no gestionaba las residencias: seguía siendo competencia de las comunidades autónomas. El Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, haciendo uso de esta potestad, fijó "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos de residencias a hospitales, como desveló infoLibre.



8. "La OMS participó en el encubrimiento de Wuhan y ocultó información". La Organización Mundial de la Salud, desde el mismo 1 de enero, pidió información sobre los casos de neumonía atípica detectados, inició estudios de casos e investigaciones sobre el terreno y emitió comunicaciones de todo tipo mediante todas las vías posibles.

9. "Se les puede acusar de haber condenado a España a las mayores tasas de mortalidad del mundo". España ha llegado a registrar la segunda tasa de mortalidad, nunca la primera, por efecto de la pandemia de covid. Ahora ocupa el sexto puesto, con 72,64 muertes por cada 100.000 habitantes, según los rankings internacionales.



Otros ámbitos



10. "El desplome del PIB es cercano al 18%". El partido de extrema derecha ha sacado a relucir datos inexactos sobre el impacto económico de la pandemia en España. La contracción que prevé el Fondo Monetario Internacional es del 12,8%. El Banco de España lo cifra en el 10,5%, y el Ministerio de Hacienda, en el 11,2%.



11. "El paro, según las mejores estimaciones, superará ampliamente el 20% antes de terminar el año". El Banco de España lo sitúa en el 17%, igual que el Ministerio de Economía. El Fondo Monetario Internacional cifra el desempleo estimado a finales de año en un 16,8%.



12. "Es escandaloso que los países occidentales, a través de la ONU, fomenten el aborto o la pederastia". La Casa Blanca, dirigida por Donald Trump, acusó en 2017 al Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) de apoyar abortos forzados en China. No hay ninguna prueba que sustente tal afirmación.



13. "Las calles, antes seguras, ahora son escenarios de robos, violaciones y agresiones de todo tipo". La criminalidad alcanzó su pico del último lustro en el cuarto trimestre de 2018: y descendió desde entonces, de manera muy acusada por consecuencia del confinamiento en el primer trimestre de 2020. Los robos y los homicidios no paran de bajar. Los delitos de carácter sexual han crecido, pero la línea ascendente, en ambos casos, venía al menos desde 2013 y el año pasado se frenó su ritmo de aumento. El crecimiento, según los expertos, se corresponde también a que cada vez se identifican y denuncian más delitos que antes pasaban desapercibidos.



14. El Gobierno "ha convertido a la mujer en una víctima". La violencia de género, el tipo de violencia que se ejerce a una mujer por el simple hecho de serlo, es un fenómeno reconocido no solo por el Gobierno, sino por la práctica totalidad de organismos e instituciones internacionales. El año 2019 terminó con la cifra más alta de asesinatos por violencia de género desde 2015 en España.



15. "El Gobierno paga con el superávit de los ayuntamientos sus desfases presupuestarios". El Congreso no aprobó el decreto que propuso el Gobierno, mediante el cual los Ayuntamientos podían ceder a la Administración General del Estado sus remanentes. En todo caso, se trataba de una cesión voluntaria.



16. Algunos miembros del Gobierno "no son diputados legítimos", son "okupas". Vox ha asegurado que la fórmula de acatamiento de la Constitución de algunos de los miembros del Ejecutivo no fue válida, lo cual los convierte en "ilegítimos". Sin embargo, la fórmula utilizada no ha sido rechazada por la Justicia, por el momento, por lo que son miembros de la Cámara perfectamente habilitados para ello.



El partido de extrema derecha ha aludido, también, a sus "mentiras" sobre los pactos con Bildu y con Unidas Podemos para negar la "legitimidad" del Ejecutivo. Sin embargo, según las dos primeras acepciones del término recogidas por la Real Academia Española, la legitimidad se obtiene cumpliendo la ley: y el Ejecutivo de Sánchez accedió al poder mediante comicios libres y limpios, respetando todas las normas del Estado de Derecho.



17. Los pasados comicios en Euskadi y Galicia "no fueron unas elecciones libres". El diputado de Vox Ignacio Garriga lo ha asegurado en referencia a las agresiones y coacciones que miembros de su partido han asegurado haber sufrido en campaña. Estos procesos electorales cumplieron todas las garantías legales y exigidas por observadores y organizaciones internacionales, también en los referidos a la libertad de concurrencia.



18. "ETA no ha sido derrotada". Tras la comunicación del cese de la actividad de la banda terrorista, el 20 de octubre de 2011, se inició un proceso destinado al desarme y el desmantelamiento de sus estructuras que concluyó, según comunicaron los propios etarras, el 3 de mayo de 2018. No hay ningún tipo de constancia policial o judicial de que este fin no se haya producido.



19. Zapatero sumó "a ETA a un frente común contra toda la derecha democrática". Durante el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, la banda terrorista ETA anunció el fin de su "lucha armada".



20. Sobre la okupación: "Con el uso que ustedes hacen de la administración, el fruto de toda una vida es usurpado". No hay ningún uso de la administración que permita usurpar una vivienda. Son perseguidos y castigados por el Código Penal tanto el allanamiento de morada, cuando se okupa la primera vivienda o la segunda de un titular, como la usurpación, cuando el inmueble pertenece a bancos o entidades. En todo caso, no se puede usurpar el "fruto de toda una vida", en referencia a un domicilio en propiedad, como dice el partido de extrema derecha: sería allanamiento de morada y la ley establece cinco días para echar al okupa.



21. "El currículo básico de matemáticas y lengua está siendo desplazado por auténticas majaderías", en referencia a políticas de género. No hay evidencia de que, en ninguna comunidad autónoma, las horas impartidas de estas materias se hayan reducido en favor de asignaturas con temario feminista. En todo caso, de producirse, no es competencia del Gobierno: en la nueva ley educativa propuesta por el Ejecutivo no hay ninguna referencia a reducir las horas de estas dos asignaturas.



22. "Terroristas de Alsasua". Los condenados por la agresión a un grupo de guardias civiles en el municipio navarro no fueron condenados por terrorismo por la Audiencia Nacional.



23. El Ingreso Mínimo Vital genera un "irresponsable efecto llamada". Los migrantes irregulares no pueden solicitar la prestación, por lo que esa consecuencia no se produce.



24. El Gobierno "ha comprado una religión supersticiosa" en referencia al cambio climático y su vínculo con fenómenos extremos. Tanto la existencia del cambio climático, como su origen antropogénico, al igual que su relación con el aumento en la intensidad y la frecuencia de huracanes, sequías, olas de calor y tormentas está ampliamente demostrada por la práctica totalidad de los científicos del mundo.