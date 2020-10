Sánchez ofrece a Casado una era de entendimiento a cambio de romper definitivamente con Vox en la moción de censura

Publicada el 22/10/2020 a las 06:00

Por segunda vez en menos de una semana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tendió la mano al principal partido de la oposición para abrir una nueva etapa alejada de la confrontación y la crispación. La primera fue el pasado viernes, cuando, en rueda de prensa desde Bruselas tras asistir al Consejo Europeo, ofreció al Partido Popular sentarse a hablar "desde ya" para desbloquear la renovación en el Consejo General del Poder Judicial. Llegó incluso a poner sobre la mesa la posibilidad de hacer "concesiones" al partido de Pablo Casado. La segunda vez tuvo lugar este miércoles. Y lo hizo con toda la solemnidad posible. Desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, cuando respondía a los discursos de Santiago Abascal en el marco de la moción de censura de la extrema derecha que se votará este jueves. "Le pido que regrese al comportamiento y al sentido de Estado que se exige al Partido Popular", le dijo.

Sin posibilidad de prosperar la iniciativa, porque a Vox no le salen las cuentas para llegar a los 176 escaños necesarios para que reciba luz verde, este Pleno sirve más para evidenciar la pelea por el liderazgo de la derecha que para lesionar a un Gobierno de coalición que va a salir de esta moción con los mismos apoyos que con los que entró. Y consciente de este panorama, el presidente del Gobierno se dirigió a Casado en varias ocasiones —siete en su primera intervención y 14 en la segunda— para pedirle que aproveche la coyuntura de la moción de censura para distanciarse de Vox. Que no permita que el discurso de la extrema derecha siga "arrastrando" al Partido Popular. Que busque que lo que está ocurriendo estos días en el Congreso marque un antes y un después.

"Le pido que interrumpa esta deriva, que se inició en el momento en que la ultraderecha infiltró sus ideas en el cerebro del Partido Popular y marcó la ruta a los nuevos dirigentes del PP", le invitó. Y eso pasa por votar 'no' en la votación. Tras este paso, avanzó Sánchez, podría abrirse una nueva etapa en las relaciones entre conservadores y socialistas.

"Cruce ese puente y podemos reencontrarnos y contribuir al necesario entendimiento que nos pide la sociedad", señaló.

Recurriendo a las mismas palabras del presidente del Ejecutivo, ¿en qué cuestiones pueden reecontrarse el Gobierno y el Partido Popular? Pedro Sánchez no hizo una enumeración de las materias en las que podrían entenderse ambos bloques, pero fuentes del Ejecutivo consultadas por este diario destacan que podría empezarse por la "renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el resto de las instituciones bloqueadas por la negativa de Pablo Casado de llegar a cualquier tipo de acuerdo con el jefe del Ejecutivo mientras Pablo Iglesias (Unidas Podemos) siga formando parte del Gobierno de coalición.

En sectores del PP y del PSOE se ha instalado en los últimos días la tesis de que Casado se avendrá a negociar la renovación del CGPJ una vez que fracase esta moción de censura. Pero también hay un sector del Gobierno, integrado sobre todo por miembros de Unidas Podemos, que no tiene ningún tipo de fe en que los conservadores vayan a moderar su discurso cuando Abascal fracase en la moción de censura.

La respuesta de Casado, en el aire

Pese a la insistencia de Sánchez a la hora de pedir al principal partido de la oposición que se retratase, ni Pablo Casado ni ninguno de los suyos respondió al ofrecimiento. Como vienen haciendo desde hace días, el PP esquivó durante toda la jornada el aclarar el sentido del voto en la moción.

Comentan en la dirección nacional del partido que no es que Casado no lo tenga claro, que sí lo tiene. Y que lo desvelará "cuando toque". "Todo apunta a que habrá que esperar a que pronuncie su discurso", coinciden varios diputados del PP, que aseguran no haber recibido, hasta la fecha, ninguna indicación sobre el sentido del voto.

En todo caso, la inmensa mayoría de las fuentes del PP consultadas coinciden en que el discurso de Abascal les pone "en bandeja" votar 'no'. "Ha pasado por alto lo que significa una moción de censura. No ha hecho propuestas. Se supone que tendríamos que haber escuchado un programa de gobierno. ¿Dónde está ese programa de gobierno?", se pregunta un miembro de la dirección nacional de los conservadores.

El turno de Pablo Iglesias, este jueves

El Gobierno tiene reservada para este jueves una intervención del vicepresidente Pablo Iglesias. Los miembros del Ejecutivo tienen la posibilidad de tomar la palabra en este tipo de discursos cuando así lo consideren. "Desde el primer momento se decidió sin ningún tipo de divisiones o roces que al dirigirse la moción a un Gobierno de coalición tomasen la palabra representantes de las dos formaciones que integran ese Gobierno", explican desde el Ejecutivo.

El discurso de Pedro Sánchez también ha sido trabajado en los últimos días en equipo. Coordinado por Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente del Gobierno, han participado Paco Salazar, director adjunto del gabinete del presidente del Gobierno, y Juanma del Olmo, director de Comunicación de la Vicepresidencia y una de las personas de máxima confianza de Pablo Iglesias.

La primera de las intervenciones de Sánchez fue reservada para desmontar el argmentario de la extrema derecha; la segunda, para desmontar el texto que Vox registró en la Cámara en el momento de la presentar de forma oficial la moción de censura. El presidente llevaba ambas intervenciones por escrito.