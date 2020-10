Abascal replica a Unidas Podemos con su versión más antifeminista: “Ustedes no representan a las mujeres que conocemos”

Publicada el 22/10/2020 a las 10:08 22/10/2020 a las 10:08

El líder de Vox, Santiago Abascal, replicó el discurso feminista de las cuatro portavoces de Unidas Podemos que subieron a la tribuna del Congreso negándoles capacidad para representar a las mujeres y tratando de desacreditar el movimiento feminista. “Son ustedes mujeres por no representan a las mujeres. Las iremos visto a ustedes y a sus compañeras gritando groserías por las calles”, pero “la gran mayoría” no son “como ustedes, no asaltan capillas, no agreden policías, no van pidiendo la muerte de la gente por la calle”. “A los menas”, que es como los ultras llaman a los niños inmigrantes no acompañados, “no les llaman sus niños”.

Abascal las acusó de querer hacer una “caricatura” de él como un personaje “machista” pero no porque quieran, sino porque “se lo ha ordenado el ‘machito alfa”, en referencia a Pablo Iglesias. “¿A ustedes también les custodian las tarjetas del móvil? ¿Las llevan con velo a negociar el dinero con Irán?”, preguntó.



“Tienen todo mi respeto, pero no representan a las mujeres que nosotros conocemos”, sentenció. Ni “a las mujeres de nuestras familias, a las diputadas de otros grupos ni a millones de españolas ni tampoco a las niñas tutelaras y abusadas en Baleares”.

Abascal se mostró mucho más airado por las referencias de una de las portavoces moradas, Sofía Fernández Castañón, a que los diputados de Vox no saben lo que es levantar una persiana de un comercio. “¿No le da vergüenza?” Es una “caricatura burda, insultante y falsaria ¿En qué han trabajado ustedes? ¿Cómo se atreven? Nos llaman clasistas y clasista es no pagar la seguridad social a tu asistenta, que es lo que hacen algunos diputados de su grupo”, señaló en referencia a Pablo Echenique. Y recordó que él mismo levantaba la persiana del comercio de su padre a las ocho y media de la mañana.