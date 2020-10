Publicada el 23/10/2020 a las 09:54 Actualizada el 23/10/2020 a las 11:07

Este jueves, las Comunidades Autónomas aprobaron, en el marco del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el documento propuesto por el Ministerio de Sanidad para dar una respuesta homogénea ante la segunda oleada de coronavirus en el país. Todos los representantes de las comunidades apoyaron el borrador presentado por Sanidad a excepción de Madrid y el País Vasco.

Sigue en infoLibre toda la actualidad sobre la pandemia:

11.00. Sánchez hará una declaración institucional a las 13.00 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez valorará a las 13.00 horas los acuerdos del Consejo Interterritorial de Salud de este jueves y la evolución de la pandemia. Así lo ha informado la Secretaría de Estado de Comunicación.

10.57. Los municipios gallegos en alerta roja suben a 25, tras entrar Ferrol y Lalín y salir O Porriño. El número de municipios gallegos en el nivel máximo de alerta, el 3, por la incidencia del coronavirus en la última semana se ha elevado este viernes a 25, uno más que este jueves, tras entrar en esta situación Ferrol y Lalín, al tiempo que sale O Porriño, que pasa al naranja. Además, según consta en el mapa 'semáforo' actualizado diariamente por la Consellería de Sanidade, continúan en el nivel tres por la pandemia los ayuntamientos de Ourense, O Barco, O Carballiño, Verín, Narón, Oleiros, Arteixo, A Laracha, Ordes, Mesía, Santiago, Ames, Teo, A Estrada, Vilagarcía, Pontevedra, Poio, Cangas, Nigrán, Tui, Salvaterra, Monforte y Lugo.

10.53. Arrimadas analiza con los vicepresidentes autonómicos de Cs y Villacís la situación "alarmante" de la pandemia. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha reunido este viernes al Comité Permanente del partido, a los cuatro vicepresidentes de gobiernos autonómicos —Ignacio Aguado en Madrid, Juan Marín en Andalucía, Isabel Franco en Murcia y Francisco Igea en Castilla y León— y a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, para analizar "las alarmantes cifras de fallecidos y contagios" que está dejando la segunda ola de coronavirus en España y plantear medidas.

10.51. El covid-19 es la principal preocupación para la mitad de los españoles, según un estudio internacional. Para la mitad de la población española, su principal motivo de inquietud es el covid-19, lo que sitúa a España como el tercer país más preocupado, solo por detrás de India (64%) y China (59%), y muy igualado con países europeos como Italia (55%) y Reino Unido (54%), según el estudio internacional de Ipsos Essentials, realizado a 14.500 personas en 16 países de todo el mundo. En este sentido, el porcentaje de españoles que cree que el país está fuera de control se sitúa en el 80 por ciento, 20 puntos más que en julio, algo que pone de relieve la creciente intranquilidad en la población por el avance del virus y la gestión de la crisis.

10.41. Salud de Cataluña considera que el toque de queda no es una decisión "que tenga que ser para todos igual". La consellera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que el Govern hará una limitación de la movilidad o toque de queda cuando lo crea necesario, sin descartar nada, y ha sostenido que no es una decisión "que tenga que ser para todos igual", sino que se debería tomar en Cataluña. En una entrevista este viernes en TV3 recogida por Europa Press, ha dicho que la semana que viene analizarán los datos de evolución de la pandemia tras haber tomado medidas como el cierre de bares, restaurantes y centros de estética, para "ver si las medidas son correctas y ver qué pasa".

El ministre Illa va dir ahir que no hi havia prou consens per decretar el toc de queda. I es va ajornar la decisió. Entrevistem la consellera de @salut Alba Vergés @albaverges .

Quines són les seves objeccions? #ElsMatinsTV3 pic.twitter.com/RAsOZ3PL5U — Els matins TV3 (@elsmatins) October 23, 2020

10.40. Repuntan los positivos con 514 detectados en 24 horas en Galicia, 131 de ellos en el área de Santiago. Los positivos por covid-19 detectados en Galicia por PCR en las últimas 24 horas han repuntado a 514 en toda la Comunidad gallega, lo que supone la cifra más elevada de lo que va de segunda oleada y la segunda de toda la pandemia, tras los 516 detectados el 29 de marzo. Del total 131 corresponden al área sanitaria de Santiago y Barbanza. Así se refleja en las cifras actualizadas en la mañana de este viernes en la web de la Consellería de Sanidad. Las personas con covid-19 hopitalizadas continúan en aumento y ascienden a 373, lo que supone nueve más que este jueves, de ellas 48 en UCI —una más que hace 24 horas— y 325 en otras unidades de hospitalización —ocho más—.

10.39. Aumentan los casos activos en Logroño, Arnedo, Calahorra, Alfaro y Pradejón (La Rioja), en las últimas 24 horas. Logroño ha aumentado en 36 personas sus casos activos por coronavirus hasta situarse en 815 en las últimas 24 horas, según la última información actualizada este viernes por el Gobierno de La Rioja. Por su parte, se han producido 7 casos más en Arnedo, hasta los 153, 13 más en Calahorra, que registra 150, y 4 más en Alfaro, hasta los 38. Siete más tiene Pradejón, que aumenta hasta los 31. Precisamente esa misma cifra tiene Lardero, que ha bajado en dos casos, mientras que Haro se mantiene en los 28 de ayer. También cuenta con 28 Villamediana de Iregua, y 23 y 21, Rincón de Soto y Nájera, respectivamente.

10.38. Cataluña registra 5.403 casos y 21 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este viernes 219.828 casos confirmados acumulados de coronavirus —192.437 con una prueba PCR—, 5.403 más que en el recuento del jueves, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.725, 21 más que los registrados el jueves. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 1.698 —296 en la UCI—, lo que supone un aumento de 72 respecto al último recuento.

10.22. Vicepresidente andaluz: "Es preferible cerrar ahora quince días y poder salvar la campaña de Navidad". El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín (Cs), ha manifestado este viernes que "es preferible cerrar ahora quince días y poder salvar la campaña de Navidad", si bien no ha concretado si la fórmula debería ser un nuevo confinamiento y estado de alarma. "El Gobierno central tiene que tomar una decisión", según ha señalado Marín, en una entrevista con la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

10.21. Navarra registra 456 nuevos casos de covid-19 en el primer día de confinamiento perimetral. Navarra registró este jueves, primer día del confinamiento perimetral de la Comunidad foral, un descenso en los nuevos casos de covid-19, con un total de 456, tras el récord de casos registrado el día anterior con 593 nuevos. Según los datos provisionales facilitados por el Departamento de Salud del Gobierno foral, durante la jornada de este jueves se realizaron un total de 3.717 pruebas PCR y test de antígenos y la tasa de positividad se situó en el 12,3%.

10.21. Almeida quiere restricciones en horario nocturno en Madrid con independencia de cómo se denomine. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha abogado por que se establezcan restricciones en horario nocturno con independencia de cómo se denomine, aunque desliza que espera que estas no las paguen la hostelería ni la restauración. En una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, el regidor ha tachado de "disparatado" que legalmente después de ocho meses de pandemia no se tenga claro el marco jurídico existente y que no haya una normativa a nivel nacional, aplicable a todas las autonomías. En este sentido, ha hecho hincapié en que debido a esto los Tribunales Superiores de Justicia están dictando, en el ejercicio de su independencia, "resoluciones contrarias".

10.10. PSOE Madrid apuesta por confinamiento perimetral y toque de queda porque las ZBS generan problemas de aplicación. El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha indicado este viernes que sería preferible que la Comunidad de Madrid apostara por confinamientos perimetrales y por la implementación del toque de queda porque las zonas básicas de salud (ZBS) generar problemas en su aplicación. En una entrevista con 'TVE', recogida por Europa Press, Gabilondo ha instado al Gobierno regional a que opte por la vía del "acuerdo y del consenso" con el Ejecutivo central, quien les ha dado a las comunidades un manual de instrucciones para saber a qué atenerse con "recomendaciones técnicas".

Ángel Gabilondo sobre la gestión de la pandemia en Madrid: "Creo que se debería hacer algún confinamiento perimetral de alguna población más y estudiar el toque de queda".#LaHoraGabilondo https://t.co/KGStOImR5c pic.twitter.com/SldQb4O8A3 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 23, 2020

10.09. Consejero andaluz: "Si seguimos así nos veremos abocados a pedir el toque de queda para toda Andalucía". El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha advertido este viernes de que si persiste el aumento de la presión hospitalaria en camas y en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por el coronavirus "nos veremos abocados a pedir el toque de queda para toda la comunidad", aunque ha dejado claro que su aplicación de 23.00 a 06.00 horas se iniciará en Granada una vez que reciba el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y posteriormente se estudiará en el resto de provincias "según la evolución que tenga cada uno de ellos".

10.06. La pandemia de coronavirus suma más de 414.000 casos nuevos y supera los 41,7 millones de contagios. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 414.000 casos nuevos, la tercera cifra más alta de toda la serie histórica, con lo que el total se eleva a más de 41,7 millones de personas contagiadas y 1,13 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este viernes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 41.713.314 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.137.333. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 28,3 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

9.53. La Guardia Civil controla desde primera hora el desplazamiento a segundas residencias de fuera de La Rioja. El portavoz de la Guardia Civil en La Rioja, Miguel Ángel Sáenz, ha indicado que desde el Instituto Armado se han establecido una serie de controles, para evitar, entre otras cosas, que personas que no son de la Comunidad riojana "accedan a segundas residencias". Ha sido en uno de los controles establecidos por la Guardia Civil en el peaje de la AP-68, en Haro. Sáenz ha señalado que "se han establecido controles aleatorios en La Rioja en las entradas y salidas para evitar desplazamientos a segundas residencias".

9.15. Almeida carga contra Sanidad por carecer de dictamen jurídico sobre el toque de queda y ve lógico que Madrid se abstenga. El portavoz nacional del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, ha censurado este jueves que el Ministerio de Sanidad no haya elaborado un dictamen jurídico sobre el toque de queda y ha defendido que es de "lógica prudencia" que la Comunidad de Madrid se haya abstenido en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud Pública. El alcalde de Madrid ha censurado que el Gobierno no haya acudido a la cita de este jueves del Consejo con "los deberes hechos" y con un documento para clarificar "desde el punto de vista jurídico" como aplicar las restricciones de movilidad.

9.10. Profesores universitarios y expertos proponen invertir 10.000 millones en educación para atenuar impacto de la pandemia. Un grupo de expertos reunidos por Esade han planteado la necesidad de poner en marcha un plan de inversión de 10.000 millones de euros para atenuar el impacto de la pandemia en la educación de las nuevas generaciones. El autor del trabajo, Lucas Gortázar, ha advertido de que las consecuencias de la pandemia y la crisis sobre todo el alumnado "será enorme, con pérdidas de aprendizaje equivalente de, por el momento, 3 a 4 meses de aprendizaje en un año escolar y con un aumento importante de las brechas educativas".

9.00. La Rioja pide un "marco normativo" para poner en práctica un toque de queda. La presidenta de La Rioja, Concha Andreu, ha reclamado este jueves un "marco normativo" para poner en práctica el toque de queda para frenar el aumento de contagiados y ha asegurado que su Gobierno ha propuesto aplicarlo hasta las 21.00 horas. En una entrevista en el 'Telediario' de TVE, Andreu ha señalado que ha explicado en el Consejo Interterritorial la decisión del Gobierno de La Rioja. "Hemos propuesto aplicarlo hasta las 21:00 horas, pero necesitamos de un marco normativo para ponerlo en práctica", ha aclarado.