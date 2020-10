Madrid, Murcia, Castilla y León y Comunitat Valenciana anuncian restricciones nocturnas para frenar los contagios y Euskadi va más allá y pide el estado de alarma

Publicada el 23/10/2020 a las 13:04 Actualizada el 23/10/2020 a las 15:17

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha dado a conocer esteviernes las nuevas restricciones que se impondrán en el territorio tras la caída este sábado del estado de alarma decretado hace dos semanas por el Gobierno central. Además de su ya conocido confinamiento perimetral por zonas básicas de salud —que esta vez afectará a 12 municipios y 9 distritos de la capital—, Madrid se ha sumado a Castilla y León y la Comunidad Valenciana con la prohibición de reuniones sociales en horario nocturno. Iñigo Urkullu ha comunicado a última hora de la mañana de este viernes al presidente Pedro Sánchez que hoy mismo pedirá la declaración del estado de alarma para Euskadi.

La cuestión del toque de queda, que lleva varios días sobre la mesa en diferentes Comunidades, acarrea una serie de incógnitas técnicas sobre el marco jurídico en que debe apoyarse para ser decretado, ya que es una norma que vulneraría los derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese sentido, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este viernes que el Gobierno está buscando "apoyos" para un posible confinamiento nocturno a nivel nacional, porque podrían necesitar un estado de alarma y, por tanto, el voto a favor del Congreso en las consiguientes prórrogas.

Durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este jueves, Sanidad presentó el documento 'Actuaciones de respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por Covid-19', en el que se planteaba un protocolo de actuación conjunto a nivel nacional. Todos los representantes de las Comunidades votaron a favor de este borrador excepto el País Vasco y Madrid, que se abstuvieron. Esta falta de "consenso amplio", como remarcó Illa, es la razón de que la decisión sobre el toque de queda se haya pospuesto. No obstante, varias comunidades se han mostrado abiertas a esta posibilidad. Esto es lo que cada Comunidad Autónoma ha anunciado al respecto.

Andalucía

El consejero de Salud y Familias andaluz, Jesús Aguirre, ha mostrado su preocupación por el incremento de la presión hospitalaria en Andalucía y ha avisado de que, si continúa por el mismo camino, "nos veremos abocados a pedir el toque de queda para toda la Comunidad". Por el momento, está esperando el beneplácito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para ponder aplicar un confinamiento nocturno en Granada entre las 23.00 horas y las 6.00 horas. Se trata de una medida que empezaron "a explorar hace diez días" y que ha recibido informes jurídicos "positivos". Tanto es así, que el consejero confía en no tener que recurrir al estado de alarma para implantar la restricción: "Hasta ahora todos los dictámenes del TSJA sobre limitaciones de movilidad han sido positivos y esperemos que se mantenga la misma tónica"

Aragón

Por ahora, el Gobierno de Aragón no contempla la implantación del toque de queda. Así lo anunció el presidente regional el pasado miércoles, apuntando a que, en todo caso, es "algo que tendría que plantear el Gobierno central" y que no servirá de nada si "no existe corresponsabilidad por parte de los ciudadanos".

Este jueves 22 de octubre entró en vigor el confinamiento perimetral de las tres provincias aragonesas decretado por el Gobierno regional para contener al virus. Lo ha hecho bajo el marco de un nuevo decreto ley que exime a estas restricciones de ser aprobadas por el TSJ de Aragón, de forma que se agilicen los trámites.

Cantabria

El Gobierno regional de Cantabria anunciará durante este viernes la aplicación inmediata de nuevas medidas de restricción "contundentes", tras haber obtenido el jueves su peor dato de contagios diarios desde que empezara la segunda ola.

Castilla-La Mancha

El consejero de Sanidad de la Comunidad pidió explícitamente en la reunión del CISNS de este jueves que se apliacra el toque de queda de forma homogénea en todo el país, ya que, desde su punto de vista, este tipo de medidas pueden ser "muy útiles", pero "han de venir armonizadas y consensuadas a nivel nacional".

Castilla y León

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este viernes tras reunirse con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que este mismo sábado entrará en vigor el toque de queda en la Comunidad. No obstante, Mañueco no ha detallado por el momento el horario concreto de su aplicación porque están valorando aún las fórmulas jurídicas en juego para poder implantarlo de forma eficaz.

Cataluña

Desde la Generalitat se oponen a que el toque de queda sea impuesto a nivel nacional y de forma homogénea. Por el contrario, la consellera de Sanidad, Alba Vergés, apunta a que debería ser la propia Comunidad quien lo solicitara. Además, ha mostrado su reticencia ante esta medida, ya que el CISNS no concretó cuál sería el marco legal de su implantación.

Ceuta

El Gobierno de la ciudad autónoma implantó nuevas restricciones de sanidad el pasado 14 de octubre, entre las que se encontraba la prohibición de salir al campo de noche, pero no ha vuelto a pronunciarse sobre la aplicación de algún tipo de toque de queda.

Comunidad Valenciana

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha anunciado este viernes que el toque de queda en la Comunitat se publicará "cuanto antes", pero que "no depende de voluntad política". El Ejecutivo regional ha planteado una prohibiciónde movimientos entre las 00.00 y las 06.00 horas que duraría, como mínimo, hasta el próximo 9 de diciembre.

País Vasco

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha comunicado este viernes al presidente Pedro Sánchez que hoy mismo pedirá la declaración del estado de alarma para Euskadi, que gestionará el máximo representante del Gobierno Vasco. La intención de Urkullu es "actuar con la mayor celeridad y diligencia posible para intentar preservar la salud de toda la ciudadanía y limitar la transmisión comunitaria del coronavirus". Según ha informado el Ejecutivo autonómico, el lehendakari ha hablado con Sánchez y le ha trasladado su decisión solicitar la declaración del estado de alarma, después de que ayer la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no autorizara la limitación a seis personas de los encuentros sociales en lugares públicos y privados, al considerar que vulnera derechos fundamentales y no tiene cobertura legal. En la conversación con el presidente del Gobierno central, Urkullu le ha trasladado su pretensión de pedir el Estado de Alarma dada la actual situación y aún habiendo adoptado nuevas medidas para la contención de la propagación de la pandemia, que han sido publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y que entrarán en vigor a las 00.00 del sábado.

Extremadura

La región extremeña no se ha pronunciado por el momento sobre un posible toque de queda. La madrugada de este viernes se han puesto en amrcha nuevas medidas de restricción a la movilidad en Extremadura con el confinamiento perimetral de Cabezuela del Valle, Jerte, Tornavacas, Usagre, Jarandilla de la Vera y La Roca de la Sierra. Asimismo, se ha decretado una severa limitación en el aforo para la hostelería en Mérida, Guareña, Calamonte, Lobón, Valverde de Leganés, Corte de Peleas, Valverde del Fresno, Jaraíz de la Vera, Plasencia, Jerez de los Caballeros y Olivenza.

Galicia

Galicia "no se opondrá" a restricciones de la movilidad nocturna, pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha negado a denominarlo "toque de queda" y no quiere que su aplicación vaya de la mano de un estado de alarma en la región.



"Sí que estamos a favor de que haya restricciones en función de los problemas que se registren. Restricciones nocturnas con base a criterios epidemiológicos previamente pactados, sí. Toque de queda y estado de alarma, no", ha rematado Feijóo.



Islas Baleares

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha descartado que se plantee por ahora la cuestión del toque de queda en las islas, ya que "las cifras avalan para seguir haciendo limitaciones controladas que no precisan de toque de queda".

Asimismo, el portavoz del Comité de Seguimiento de Enfermedades Infecciosas, Javier Arranz, ha afirmado que el confinamiento nocturno en Baleares "no es prioritario".

Islas Canarias

Desde Canarias, el presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, ha pedido directamente que su Comunidad sea "excluida" ante un posible toque de queda a nivel nacional. Torres ha defendido que las cifras de contagios en Canarias son "muy favorables" y que su situación epidemiológica "no tiene nada que ver" con el resto del país.

La Rioja

La presidenta de la Rioja, Concha Andreu, ha pedido en la mañana de este viernes la creación de un marco normativo nacional que permita la implantación del toque de queda. "Hemos propuesto aplicarlo hasta las 21:00 horas, pero necesitamos de un marco normativo para ponerlo en práctica", ha declarado.

Madrid

Madrid ha anunciado esta mañana la prohibición de todas las reuniones sociales entre no convivientes desde las doce de la noche hasta las seis de la mañana en toda la Comunidad. No obstante, ha rechazado catalogarlo como un toque de queda, ya que es "distinto", según ha afirmado la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, porque lo que ellos proponen es que "todo el mundo a partir de las 12 deje las reuniones" y además cuentan con el apoyo jurídico para hacerlo.

Melilla

La ciudad autónoma ha pedido en el CISNS al Ministerio de Sanidad que aplique un "confinamiento nocturno", al que no ha querido llamar toque de queda porque tienen connotaciones "belicistas". El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha apuntado que busca "reducir la movilidad por las noches" para evitar, sobre todo, los "botellones".

Murcia

El presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, ha pedido el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia para poder aplicar un toque de queda en toda la Comunidad, a pesar de haber señalado el pasado martes que era una decisión que le correspondía al Gobierno central y debía tomarse con el "acuerdo, consenso y la participación de todas las comunidades".

Navarra

En el caso de Navarra, el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, confirmó el pasado miércoles que la implantación de un toque de queda en la región "estuvo sobre la mesa", pero finalmente no salió adelante porque se entendía que no era una competencia autonómica.