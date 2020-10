Directo | Sánchez: "El estado de alarma es la herramienta más eficaz para cambiar la curva de contagios"

Publicada el 25/10/2020 a las 10:00 Actualizada el 25/10/2020 a las 14:28

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presidido este domingo el Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma después de que así se lo pidieran diez Ejecutivos autonómicos, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de covid-19. Así, el líder del Ejecutivo reunido desde las 10 de la mañana a su gabinete para aprobar el estado de alarma tras las peticiones de Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Baleares y Melilla.

14.27. Sánchez: "Nuestro objetivo es bajar a 25 casos por cien mil habitantes". "Tenemos un largo recorrido. No me cabe duda de que lo vamos a lograr en esta segunda ola".

14.25. Sánchez: "Si la situación epidemiológica lo permite, el Gobierno levantará el estado de alarma". "Solicito formalmente a todos los grupos parlamentarios que esta medida cuente con el abrumador respaldo de todo el Congreso. Lo exigen los ciudadanos. Lo necesitan también los actores económicos. Lo requieren los gobiernos autonómicos y el Ministerio de Sanidad".

14.20. Sánchez: "Se prohibe la circulación de personas desde las 23 a las 6 horas". "Las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos". "Esta limitación resultará de aplicación en todo el país, menos en Canarias". "Las comunidades podrán confinar todo o parte de su territorio". "Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante seis meses, hasta principios del mes de mayo, hasta el 9 de mayo". "Se limitan las reuniones a seis personas, salvo que se trate de convivientes".

14.18. Sánchez: "El Ejecutivo no va a ocultar nunca a los españoles la situación de la pandemia". "Aprobamos el estado de alarma porque es la herramienta más eficaz". "La situación que vivimos es extrema". "El estado de alarma es la herramienta más eficaz para cambiar la curva de contagios".

14.15. Comparece Pedro Sánchez. "Este nuevo estado de alarma se aprueba a petición de 10 comunidades y Melilla". "La realidad es que Europa y España está inmersa en una segunda ola".

14.10. Asturias confirma 288 nuevos casos positivos. La Consejería de Salud del Principado de Asturias ha notificado este domingo 288 nuevos casos de coronavirus detectados en las 24 horas de este sábado. Con estos datos, la tasa de positividad se sitúa en el 6,16%, tras haberse realizado el sábado 4.670 pruebas PCR.

13.50. Galicia insiste en que "una legislación nacional" evitaría el estado de alarma. La Xunta, a través de su vicepresidente primero, Alfonso Rueda, ha remarcado su oposición a la declaración del estado de alarma pues consideran que "una legislación nacional" evitaría tener que tomar una "determinación tan drástica" como la adopción de este mecanismo constitucional que permite la restricción de derechos fundamentales. Lo ha dicho en una entrevista en la Radio Galega a primera hora de este domingo y antes de conocerse las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros extraordinario del que, previsiblemente, saldrá la declaración del estado de alarma para todo el país.

13.40. Castilla y León registra 1.453 nuevos positivos, hasta un total de 80.444, con 27 fallecidos y 56 altas. Castilla y León contabiliza un total de 80.444 positivos por coronavirus, de ellos 1.453 nuevos, por lo que se baja de la barrera de los 2.000 registrados en los dos últimos días, según datos ofrecidos este domingo por la Consejería de Sanidad y recogidos por Europa Press. Las estadísticas de este domingo registran, asimismo, 27 fallecimientos en hospitales, los mismos que ayer y que supone el registro máximo para esta segunda ola de la pandemia. El total en este ámbito es de 2.724 defunciones, mientras que las altas hospitalarias de pacientes que ingresaron con covid-19 alcanzan ya las 12.466, tras sumarse otras 56 nuevas.

13.15. El Gobierno aprueba un nuevo estado de alarma en España por quince días que quiere alargar hasta abril. El Consejo de Ministros ha aprobado este domingo en sesión extraordinaria la declaración del estado de alarma. La idea del Gobierno es que a este decreto le sigan varias ampliaciones en el Congreso. Tiene muy en mente las fiestas navideñas y la temporada de gripe [Ampliación].

13.00. Euskadi contabiliza 1.012 nuevos positivos, 200 menos, pero la tasa de positividad se eleva hasta el 9,1%. Euskadi ha detectado este pasado sábado 1.012 nuevos casos positivos en covid-19, lo que supone 200 contagios menos que en la jornada anterior cuando sumaron 1.212. No obstante, la tasa de positividad se ha incrementado hasta el 9,1% sobre el total de 11.088 pruebas PCR y de antígenos realizadas. Según los datos hechos públicos por el Departamento vasco de Salud, este pasado sábado se han efectuado 11.088 pruebas PCR y de antígenos, por debajo de las 13.895 pruebas realizadas el día antes y el porcentaje de positivos respecto a las pruebas realizadas ha ascendido del 8,72% al 9,1%. En el conjunto de Euskadi, este pasado sábado se han detectado 1.012 nuevos casos, frente a los 1.212 positivos del viernes. Guipúzcoa es el territorio con más contagios nuevos, 459, por debajo de los 620 positivos del día anterior.

12.55. La Región de Murcia registra 704 nuevos casos en las últimas 24 horas y cuatro fallecidos más. La Región de Murcia ha sumado 704 nuevos casos y cuatro nuevos fallecimientos por Covid-19 en las últimas 24 horas, tres hombres y una mujer de 94, 89, 88 y 84 años de los municipios de Águilas, Totana, Cartagena y Molina de Segura, con lo que la cifra de decesos registrados por esta enfermedad en la Comunidad asciende a 289. El número total de afectados en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis del coronavirus se sitúa en 33.006 casos, lo que supone 704 más que el día anterior. De todos ellos, 31.300 han sido acreditados mediante PCR, según los datos del Servicio de Epidemiología correspondientes a este sábado a las 23.59 horas.

12.50. Italia cierra este lunes bares, restaurantes y cines en el inicio de más restricciones contra la pandemia. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha firmado este domingo el nuevo paquete de medidas de restricción contra el coronavirus en el pais, en vigor a partir del lunes y durante un mes, y que comprende el cierre de bares y restaurantes a partir de las 18.00, así como cines, teatros, gimnasios y salas de conciertos y conferencias. Además se prohíben las fiestas tanto en interiores como al aire libre, incluidas celebraciones religiosas. Fija el número máximo de seis personas en una casa y señala que es "recomendable" no recibir a personas que no sean convivientes. El borrador de decreto también "recomienda encarecidamente a todas las personas físicas que no se desplacen por medios de transporte públicos o privados a otro municipio que no sea el de residencia salvo por trabajo, estudio, motivos de salud o por situaciones de necesidad".

12.45. La Policía Municipal de Madrid actúa este fin de semana en casi 300 fiestas privadas y en un botellón con 300 jóvenes. La Policía Municipal de Madrid ha actuado este fin de semana en casi 300 fiestas privadas, celebradas en domicilios o en locales que superaban la hora de cierre, y en todas ellas había un número de personas superior al permitido y no se usaban ni mascarillas ni ninguna medida de seguridad frente al covid-19. Además, según un comunicado, en lo referente a botellones, la acción más importante ha sido en la zona de skate de Madrid Río en Arganzuela, donde había 300 jóvenes celebrando un botellón sin medidas de seguridad ni uso de mascarillas. En las dos semanas que ha durado el estado de alarma recién finalizado, las sanciones por este concepto han superado las 3.500.

12.40. Baleares suma 150 PCR positivas en las últimas 24 horas. La Conselleria de Salud y Consumo de Baleares ha informado este domingo de que se han registrado un total de 150 PCR positivas en las últimas 24 horas en Baleares, 32 menos que este sábado, y la tasa de positividad se sitúa en el 6,99%. En estos momentos, en Baleares el total acumulado de casos notificados es de 16.948 y 359 fallecidos a causa de la covid-19 (datos de este viernes).

12.35. Concluye el Consejo de Ministros extraordinario. El Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma ya ha finalizado. La reunión se produce después de que diez Ejecutivos autonómicos le solicitará al Ejecutivo el estado de alarma, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de covid-19. Está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca en unos minutos.

12.30. Atacan con cócteles molotov el instituto oficial de Alemania para el seguimiento del coronavirus. La sede en Berlín del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana de control de enfermedades infecciosas, ha sido atacada esta pasada noche del sábado con cócteles molotov, según ha informado este sábado la Policía local. El incidente, ocurrido en torno a las 02.40 de la madrugada, no ha dejado víctimas que lamentar. Según el personal de seguridad del instituto, varias personas se arremolinaron delante del edificio, armadas con cócteles molotov que arrojaron contra la fachada del edificio. "Al parecer fue dañada una ventana. El guardia pudo sofocar el fuego", según un comunicado policial.

12.20. Descienden los casos activos en La Rioja aunque aumenta la presión hospitalaria y siguen creciendo los brotes. El virus ha dado un pequeño respiro en La Rioja al descender, por primera vez en días, sus casos activos en 60 personas en las últimas 24 horas, al pasar de los 1.654 casos de ayer a los 1.594 de este domingo. Por su parte, ha aumentado la presión hospitalaria con 3 ingresos más, hasta llegar a los 137, y se han localizado tres nuevos brotes en la comunidad hasta situarse en los 39 activos. Con respecto a los nuevos brotes, dos de ellos tienen origen epidemiológico en centros educativos de Logroño y suman 11 nuevos positivos. El tercer nuevo brote tiene origen epidemiológico social, con 6 nuevos positivos.

12.00. Villacís asegura que el Ayuntamiento de Madrid aplicará las medidas del Gobierno "con absoluta lealtad". La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado que el Ayuntamiento de la capital aplicará las medidas que apruebe este domingo el Consejo de Ministros "con absoluta lealtad", al tiempo que ha acusado al Gobierno central de no haber "hecho los deberes". "Desde el Ayuntamiento de Madrid, vamos a hacer lo que hemos hecho siempre, que es aplicar las medidas con absoluta lealtad vengan donde vengan", ha afirmado Villacís en declaraciones a los medios desde el acto convocado con motivo de la celebración de la Carrera de la Mujer.

11.55. Cantabria suma 174 casos y suben a 72 los hospitalizados. Cantabria ha sumado otros 174 casos de coronavirus, diagnosticados el sábado, que elevan el total de positivos en lo que va de pandemia en la región hasta los 9.811, de los que 1.638 están activos en la actualidad. Además, según datos de la Consejería de Sanidad, los pacientes con Covid hospitalizados han subido en las últimas horas hasta los 72, cinco más de los que había, así como los ingresados en la UCI, pues hay 12, uno más.

11.30. Los positivos diarios en Galicia bajan a 597, segunda cifra más alta de la pandemia. Los positivos por covid-19 detectados en Galicia han bajado en casi un centenar en la última jornada y se sitúa en los 597 diarios, que sin embargo es la segunda cifra más alta de toda la crisis sanitaria, por detrás de la de este sábado. A pesar del descenso en casi todas las áreas sanitarias, la de Ourense y, en menor medida, la de Pontevedra son las que han anotado ligeros repuntes. Según la actualización de la web de la Consellería de Sanidade con datos recabados hasta las 18,00 horas del viernes, el área sanitaria de Ourense-Verín-O Barco ha detectado en 24 horas un total de 94 infecciones por coronavirus, 11 más que el día anterior. Así, aunque encadena varios días en los que ya no es el epicentro de la pandemia en Galicia, es la que más ha aumentado este domingo.

11.15. El número de casos de covid-19 se dispara en Navarra y llega a 698. Navarra registró el sábado 698 nuevos casos positivos de infección por covid-19, según los datos facilitados por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN), tras realizar en el sistema público de salud 3.332 pruebas por PCR y por test de antígenos, con un 20,9% de positivos. La Comunidad foral alcanza así un nuevo máximo de contagios desde que se inició la pandemia, superando los 593 casos que se informaron el pasado jueves, con una positividad del 16,2%, y que suponía hasta ahora el mayor número de casos detectados en un día en Navarra.

10.40. Cataluña registra 4.969 casos y 21 fallecidos en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este domingo 230.870 casos confirmados acumulados de coronavirus -203.188 con una prueba PCR-, 4.969 más que en el recuento del sábado, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.794, 21 más que los registrados el sábado: 8.423 en hospital o centro sociosanitario, 4.209 en residencia, 859 en domicilio y 303 que no son clasificables por falta de información.

10.30. Pedro Sánchez comparecerá en rueda de prensa a partir de las 12.00 horas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en rueda de prensa telemática al finalizar el Consejo de Ministros extraordinario, según ha informado Moncloa.

10.20. La Generalitat afirma que el toque de queda entrará en vigor este domingo "si todo va bien". El conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha afirmado que el toque de queda en Cataluña entrará en vigor este domingo "si todo va bien", después de que el Gobierno central apruebe en el Consejo de Ministros de domingo el decreto sobre el estado de alarma por el coronavirus. El comité técnico del Procicat se reunirá a las 16.00 horas de este domingo para abordar la declaración, que está redactada desde el viernes, ha explicado Sàmper en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press. Los técnicos deben todavía concretar si el toque de queda empezará a las 22.00 o a las 23.00 horas, algo que Sàmper ha explicado que se fijará valorando también la afectación a sectores como el cultural.

10.15. Aguado, partidario del estado de alarma en Madrid, reconoce que si él fuera presidente ya lo habría pedido. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se ha mostrado partidario de decretar el estado de alarma también en la región madrileña porque, según ha defendido, es la herramienta jurídica que se necesita para tomar medidas y ha reconocido que si él fuera el presidente autonómico ya lo habría pedido al Gobierno central. Así se ha expresado el también dirigente de Ciudadanos en una entrevista en La Sexta Noche, recogida por Europa Press, en la que ha instado al Gobierno a "tomar el control" y, para ello, cree que el estado de alarma es la mejor herramienta para "no estar a espensas" de lo que digan los Tribunales Superiores de Justicia.

10.00. El Consejo de Ministros debate la declaración de un nuevo estado de alarma. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside desde las 10 de la mañana el Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma después de que así se lo pidieran diez Ejecutivos autonómicos, con el objetivo de tener cobertura jurídica suficiente para endurecer las restricciones de movilidad y poder hacer frente al incremento de contagios de covid-19.

09.45. El jefe de gabinete del vicepresidente Pence y otro asesor dan positivo por coronavirus en plena campaña. El jefe de gabinete de Mike Pence, Marc Short, ha dado positivo por coronavirus este sábado en plena campaña electoral para las presidenciales estadounidenses, un contagio que se uniría a otro en el entorno de Mike Pence, según CNN. En un comunicado, la portavoz del vicepresidente estadounidense ha asegurado que Pence y su esposa han dado negativo en una prueba de detección realizada este sábado, y aunque el vicepresidente es considerado "contacto cercano" de Short mantendrá su agenda.

09.30. La pandemia de coronavirus supera los 42,6 millones de contagios. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 360.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 42,6 millones de personas contagiadas y casi 1,15 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este domingo por la Universidad Johns Hopkins. En total, 42.624.910 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados –Estados Unidos, India y Brasil–, mientras que las víctimas mortales son 1.149.928. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 28,7 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19, la enfermedad respiratoria provocada por el virus. India encabeza el listado, con más de siete millones de pacientes curados.