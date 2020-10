Ayuso desconoce cómo se gestionará el personal del nuevo hospital de pandemia: "A un presidente autonómico no se le hacen esas preguntas"

Publicada el 26/10/2020 a las 09:34 Actualizada el 26/10/2020 a las 10:14

Este domingo 25 de octubre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, declaró en Telemadrid que no es de su competencia aclarar la gestión de los sanitarios de la comunidad, respecto al nuevo hospital de pandemia que se está construyendo en Valdebebas. "A un presidente autonómico no se le hacen esas preguntas", señaló.

Isabel Díaz Ayuso anunció de esta manera que el personal del nuevo hospital estará formado por profesionales derivados de diferentes centros de salud de la Comunidad de Madrid, a pesar de que estos llevan semanas denunciando la falta de personal sanitario que sufren.

La presentadora de las noticias del fin de semana, Silvia Intxaurrondo, preguntó a la presidenta cómo pensaban reorganizar a los sanitarios para que no faltasen en ninguno de los hospitales, a lo que Ayuso respondía asegurando no ser "la responsable de recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar turnos y material".

La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmaba que su responsabilidad es sólo la de anunciar la "proeza de construir un hospital en solo tres meses que va a sorprender al mundo".