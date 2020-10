Directo | Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de los Presupuestos

Publicada el 26/10/2020 a las 09:05 Actualizada el 26/10/2020 a las 12:22

El líder del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este lunes con los presidentes autonómicos después de haber decretado el estado de alarma en todo el país y con vocación de alargarlo hasta el próximo 9 de mayo de 2021. Se espera que a lo largo de la mañana comparezca Pablo Casado, que podría desvelar si el PP apoyará o no el estado de alarma. Todo ello en el contexto de una pandemia que el pasado viernes dejó en España 231 muertes y más de 19.000 nuevos casos de coronavirus.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.

12.18. Madrid espera al criterio de los expertos para decidir si se podrá viajar en el puente de Todos los Santos. La Comunidad de Madrid está a la espera de lo que determinen los expertos en Salud Pública para decidir si los madrileños podrán viajar en el próximo puente de Todos los Santos, aunque ha advertido de que "hará todo lo que sea necesario" para proteger la salud pública de los ciudadanos. Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, tras participar en un acto en Colmenar Viejo en donde ha señalado que la autoridad sanitaria está estudiando esta circunstancia.

12.17. Cantabria suma 164 casos más y suben a 78 los hospitalizados. Cantabria ha sumado este domingo otros 164 nuevos casos de coronavirus, diez menos que el día anterior, que elevan el total de activos a 1.611. Por su parte, los hospitalizados suben a 78, seis más que el sábado, de los que 13 se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 1.533 en cuarentena domiciliaria. Según los datos facilitados este lunes por el Gobierno regional, en las últimas 24 horas no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total se mantiene en 245.

12.16. Extremadura no tiene previsto "en este momento" el cierre perimetral de toda la comunidad. La comunidad autónoma de Extremadura no tiene previsto "en este momento" el cierre perimetral de toda la región, como ha anunciado este lunes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles. Además, Vergeles ha asegurado que, a partir de este momento, se revisarán todas las localidades o zonas de salud que cuentan con aislamientos perimetrales en Extremadura por si pudieran ser aliviados debido a que se cuenta con restricciones a la movilidad nocturna.

12.14. Cataluña registra 4.437 casos y 25 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 235.307 casos confirmados acumulados de coronavirus —207.265 con una prueba PCR—, 4.437 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.819, 25 más que los registrados el domingo. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.017 —347 en la UCI—, lo que supone un aumento de 132 respecto al último recuento.

12.11. Málaga traslada a Junta propuesta de retrasar a 00.00 horas toque de queda como piden hosteleros. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado que ve razonable que la restricción de movilidad en horario nocturno, tal y como piden los hosteleros malagueños, se retrase a las 00.00 horas —actualmente comienza a las 23.00 horas— y así lo ha trasladado al Gobierno andaluz. De la Torre, tras ser cuestionado por la petición de hosteleros malagueños en relación con ese inicio a las 00.00 horas, ha dicho que respalda esta petición y ha explicado, además, que ha hablado al respecto con el Gobierno andaluz.

12.09. Page pide a Europa blindar vacunas para países miembro y colaboración público-privada en la recuperación. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido en la Conferencia de Presidentes que se celebra este lunes de forma telemática y en presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que cuando haya una solución médica a la pandemia Europa se haga cargo de que no falten vacunas y tratamientos para los países miembro. Según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la reunión, el líder del Ejecutivo autonómico también ha reparado en que los 140.000 millones de euros de fondos europeos destinados a incentivar la recuperación económica de los países de la Unión Europea no son suficientes para arreglar los problemas económicos, razón por la que ha sugerido contar con el sector privado y con pequeños y medianos empresarios de España.

12.07. Mérida (Badajoz) presenta una "transmisión comunitaria importante" por lo que plantea mayor reducción de aforos. La ciudad de Mérida presenta en estos momentos una "transmisión comunitaria importante" de contagios de coronavirus, por lo que Sanidad plantea tomar nuevas medidas como una reducción mayor de los aforos de los locales y establecimientos que los actuales. Además, las autoridades sanitarias esperarán a conocer los resultados de la puesta en marcha de la reducción de la movilidad nocturna en los casos de covid-19, que podrán verse en entre 7 y 10 días, a la hora de plantear nuevas medidas.

11.14. El PNV considera "procedente" seis meses de estado de alarma si el Gobierno acude "con frecuencia" al Congreso. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado que a su formación le ha "gustado" lo que recoge el decreto del Gobierno central que regula el estado de alarma en toda España, y ha considerado "procedente" que se prolongue durante seis meses, hasta mayo, si el Ejecutivo acude "con frecuencia" a la Cámara Baja a "dar explicaciones y escuchar lo que digan los diputados". En sendas entrevistas concedidas a Euskadi Irratia y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Esteban ha indicado que el PNV "da por bueno" el decreto aprobado este pasado domingo por el Ejecutivo porque "cumple lo que habíamos hablado" y porque "la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra necesitaban una protección jurídica para tomar decisiones".

11.03. Galicia tiene ya 37 municipios en máxima alerta por covid, entre ellos las siete grandes ciudades. El número de municipios gallegos en el nivel máximo de alerta, el 3, por la incidencia del coronavirus en la última semana se ha elevado este lunes hasta los 37, seis más que en la jornada anterior, e incluye ya a las siete grandes ciudades. Así, en la última jornada se han incorporado a este indicador de nivel rojo la ciudad de A Coruña y las localidades de Cambre y Muros, en A Coruña; Silleda y Soutomaior, en Pontevedra, y Ribadavia, en Ourense.

11.02. Mañueco apoya el estado de alarma, pero cuestiona que sea por 6 meses y descarta confinamiento perimetral de Castilla y León. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido este lunes la declaración del estado de alarma "en estos momentos" para poder controlar los movimientos y las "actitudes incívicas" aunque considera que su aplicación, durante seis meses, como pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, "es un periodo excesivamente largo".

Hemos celebrado un Consejo de Gobierno extraordinario, donde hemos acordado mantener el #toquedequeda en #CYL de 22 a 6 horas y las limitaciones de aforo vigentes, sin cerrar la hostelería ni recurrir en estos momentos al confinamiento perimetral. pic.twitter.com/4eSbKeSa0t — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) October 25, 2020

11.01. La confianza de los empresarios alemanes cae por primera vez desde abril por los rebrotes, según Ifo.La confianza de los empresarios alemanes ha registrado en octubre su primer retroceso tras cinco meses al alza ante la creciente preocupación por la segunda ola de infecciones y su impacto sobre la actividad, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que se ha situado en 92,7 puntos desde los 93,2 de septiembre. A pesar de este empeoramiento, el dato correspondiente a la evaluación por parte de los empresarios de la presente coyuntura de la economía alemana ha subido en octubre por quinto mes consecutivo, hasta los 90,3 puntos desde los 89,2 de septiembre, aunque las expectativas han caído sustancialmente

10.56. El Gobierno Vasco advierte a los ciudadanos que pueden ser "máquinas de contagios" si no cumplen las medidas. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha destacado la importancia de guardar las medidas que se establecen para evitar la propagación del coronavirus y ha realizado un llamamiento a la responsabilidad de cada ciudadano porque se pueden convertir en "máquinas de contagios". En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogidas por Europa Press, Zupiria ha considerado que en Euskadi "se han adoptado muchas restricciones que ahora se pueden endurecer en términos jurídicos" tras la declaración del estado de alarma.

10.55. Castilla y León no descarta su confinamiento perimetral y no tiene claro que no se llegue al domiciliario. La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, que gestiona una de las carteras de Ciudadanos en el Gobierno conjunto de PP y CS, no ha descartado este lunes el confinamiento perimetral de la comunidad castellanoleonesa tanto para blindarse respecto a otras autonomías limítrofes como para no contaminar a otros territorios que tienen mejores datos. "Es una medida que se puede llegar a tomar si vemos que esto sigue avanzando", ha precisado Casado.

10.55. Aumentan los brotes de covid-19 en bares, restaurantes, colegios y hospitales. La pandemia del covid-19 está aumentando de forma "preocupante" en España y en Europa, como así lo han advertido en diversas ocasiones el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, motivo por el cual desde el domingo se ha aprobado un nuevo de estado de alarma que implanta el confinamiento nocturno en todo el territorio. Y es que, según el último informe publicado el Ministerio de Sanidad, el ámbito en el que se están produciendo un mayor número de brotes y casos es el social, que supone el 29,8 por ciento de los brotes y el 26,9 por ciento de los casos.

10.45. El TSJM tendrá que validar las restricciones en las ZBS pero no si Madrid hace un cierre perimetral completo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tendrá que validar las restricciones acordadas por la Consejería de Sanidad en 32 nuevas zonas básicas de salud que cuentan con una incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes, si bien no tendrá que dar el aval judicial en el caso de que el Gobierno regional decida el cierre perimetral completo de la región al estar bajo el paraguas legal del estado de alarma, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. También tendrá que pronunciarse sobre la prohibición de reuniones desde la medianoche hasta las 6 horas o las restricciones de aforo en hostelería, establecimientos comerciales o instalaciones deportivas.

10.44. Galicia detecta 603 positivos en 24 horas, de ellos 153 en Orense y 101 en Vigo. Galicia ha detectado otros 603 positivos por Covid confirmados por PCR en las últimas 24 horas, de ellos 153 corresponden al área sanitaria de Orense y 101 a la de Vigo. Estos datos se sitúan como los segundos más elevados en la Comunidad gallega, tras los 687 registrados el pasado sábado —la cifra más alta de toda la pandemia—. Las personas con covid-19 ingresadas en hospitales en Galicia han experimentado en las últimas 24 horas otro incremento, con 24 hospitalizados más, por lo que se elevan a 444, de ellos 55 en UCI —seis más que este domingo—.

10.44. Madrid justifica el cierre de la hostelería a las 00.00 horas por la exigencia de las normas que tiene que cumplir. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha justificado este lunes la ampliación del horario de funcionamiento permitido para la hostería hasta las 00.00 horas al señalar que, si desde el Gobierno regional son "exigentes" con las normas que tiene que cumplir el sector, "también hay que dar ese respiro para que puedan tener esa actividad de manera controlada".

10.43. Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros aprobará este martes el anteproyecto de los Presupuestos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros va a aprobar este martes el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. La previsión es que, previamente, Sánchez y su vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, presenten en un acto conjunto el borrador con las líneas básicas sobre las que se asientan las nuevas cuentas públicas.

10.36. La pandemia de coronavirus supera los 43 millones de casos con 1,15 millones de muertos. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 377.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 43 millones de personas contagiadas y 1,15 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este lunes por la Universidad Johns Hopkins. En total, 43.038.798 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.154.242. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 28,9 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

10.29. Abascal anuncia que Vox recurrirá también el nuevo estado de alarma ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este lunes que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma aprobado este domingo por el Consejo de Ministros y ha defendido que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal. Vox ya llevó ante el Tribunal Constitucional el estado de alarma aprobado en el mes de marzo y sus sucesivas prórrogas al considerar que vulneraba derechos fundamentales que no podían ser limitados mediante este recurso legal, convertido en "un estado de excepción encubierto".

10.14. Page defiende el estado de alarma como el instrumento para restringir derechos más allá de otras legislaciones. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha defendido la aplicación del estado de alarma para contener la segunda ola del virus como mejor instrumento a la hora de tener que restringir con carácter nacional derechos fundamentales de todos los españoles, mostrándose más partidario de esta herramienta que de una hipotética modificación de la Ley de Salud Pública de 1986, tal y como proponía el PP. Además, ha avisado de que cualquier región podría utilizar una ley de Salud Pública mejorada "para otras cosas". "Cuando se limitan derechos fundamentales tiene que intervenir el Estado, es un problema territorial", ha insistido.

Emiliano García-Page: "Los nacionalistas e independentistas serían los que mas se quejarían del estado de alarma, pero los que más se quejan son los que deberían de entenderlo".#LaHoraDeLa1 ▶ https://t.co/KGStOImR5c pic.twitter.com/BQBwXLg4iw — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 26, 2020

10.14. Logroño, Calahorra y Haro bajan sus casos activos, que aumentan ligeramente en Arnedo y Villamediana (La Rioja). Logroño ha descendido en 5 personas sus casos activos por coronavirus en las últimas 24 horas al pasar de los 837 de ayer a los 832 de este lunes, según la última información actualizada por el Gobierno de La Rioja. Por su parte, también destaca la bajada en Calahorra, en dos personas, hasta situarse en 137, y los 4 de Haro menos, que la colocan con 28 casos. Un caso menos tiene Alfaro, con lo que registra 47. Por contra, se ha producido una leve subida en Arnedo, con dos nuevos casos hasta los 154, y de 4 en Villamediana de Iregua, que la sitúa en 36.

10.03. Arranca la Conferencia en la que Sánchez anunciará a los presidentes que mañana aprobará el anteproyecto de PGE. La XXIII Conferencia de Presidentes ha dado comienzo pasadas las 10.00 horas de este lunes, una reunión que está dirigida por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y cuatro ministros del Gobierno de manera presencial desde el Senado, mientras que los líderes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, están participando por vía telemática. En esta cita, Sánchez comunicará a los mandatarios de las autonomías que el Consejo de Ministros aprobará mañana el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. El jefe del Ejecutivo recordará a los líderes autonómicos que este anteproyecto incluirá un adelanto en los PGE de 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos.

9.55. El presidente del Gobierno anunciará en la XXIII Conferencia de Presidentes que el anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado será presentado por el Gobierno mañana mismo y aprobado en Consejo de ministros. El presidente recordará a los presidentes de Comunidades y Ciudades Autónomas, junto a la presidenta de la Comisión Europea, que este anteproyecto incluirá un importante adelanto en los PGE de 2021 de 27.000 millones de euros con cargo a los fondos europeos.

9.53. Arrimadas ve "excesivo" prorrogar el estado de alarma por seis meses y pedirá al Gobierno un plazo "mucho menor". La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho este lunes que ve "excesivo" que el Congreso prorrogue por seis meses el estado de alarma decretado por el Gobierno una vez finalice el periodo inicial de quince días, por lo que negociará con el Ejecutivo para reducir ese plazo. Además, ha insistido en la necesidad de establecer un plan nacional para coordinar las actuaciones de todas las comunidades autónomas frente al coronavirus.

9.48. Rusia bate récord diario de coronavirus con 17.347 casos nuevos y suma 219 muertos. La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas en Rusia 17.347 casos nuevos y 219 muertos, lo que supone un nuevo récord en el balance diario, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 17.347 casos de covid-19 en las 85 regiones, incluidos 4.803 casos asintomáticos", ha afirmado el organismo, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

9.46. Robles pide no "perderse en cuestiones jurídicas" porque el estado de alarma "da cobertura" a las limitaciones actuales. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido este lunes no "perderse en cuestiones jurídicas" y en alternativas al estado de alarma porque, según ha señalado, esta herramienta prevista en la Constitución "da cobertura" a las limitaciones a la movilidad y a la restricciones nocturnas. En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Robles se ha referido a la petición del Partido Popular y de Ciudadanos de acometer reformas legales para no tener que recurrir de nuevo al estado de alarma. "Tenemos que vivir en la situación del presente", ha respondido la ministra.

9.33. Cataluña estudia aplicar un confinamiento de fin de semana: "Está sobre la mesa". La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha asegurado que la Generalitat está contemplando la posibilidad de aplicar un confinamiento de fin de semana para frenar la incidencia del coronavirus en Cataluña: "Es un escenario que está sobre la mesa, el fin de semana es cuando hay más interacción social". La consellera de Presidencia ha calificado de "insuficiente" el decreto de estado de alarma publicado por el Gobierno central, ha criticado que limita las decisiones que se pueden tomar en Cataluña.

9.31. Sánchez llega al Senado para dirigir desde allí la Conferencia de Presidentes telemática. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado en torno a las 9.26 horas de este lunes a la plaza de la Marina Española, en el Senado, la Cámara desde donde dirigirá la XXIII Conferencia de Presidentes en la que los líderes autonómicos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participarán de manera telemática. Será la primera vez que el Ejecutivo central y los presidentes autonómicos se vean las caras desde que se decretara este domingo el estado de alarma.

9.06. Darias apela a la unidad y dice que las medidas sanitarias de los próximos meses se tomarán con el consenso de las CCAA. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha apelado este lunes a la unidad de las administraciones y ha dejado claro que las medidas sanitarias que se deban tomar en los próximos meses bajo el estado de alarma aprobado por el Ejecutivo se tomarán con el consenso de las comunidades autónomas. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Darias ha destacado la "compenetración" y el "máximo compromiso" de todas las partes en el Consejo Interterritorial de Salud que, según ha señalado, será el espacio desde el que se marque la pauta de actuación en España.

Carolina Darias en @MasDeUno : "Los expertos jurídicos nos dicen que el estado de alarma es la herramienta más eficaz" https://t.co/5rpMdi0BwW — Onda Cero (@OndaCero_es) October 26, 2020

9.00. Sánchez se reúne con los líderes autonómicos. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y los líderes autonómicos se verán las caras este lunes en la XXIII Conferencia de Presidentes, después de que el Gobierno haya decretado el estado de alarma tras haberlo pedido once ejecutivos autonómicos. La reunión, que se desarrollará de manera telemática, está prevista para abordar los criterios de reparto de los fondos europeos que llegarán a España y contará además con la presencia virtual de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.