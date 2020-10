El Parlamento andaluz, con votos de PSOE, PP y Vox, expulsa a Teresa Rodríguez y otros 7 diputados del grupo de Adelante

Rodríguez junto a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo, pasan automáticamente a adquirir la condición de diputados no adscritos

Teresa Rodríguez anuncia que recurrirán la decisión, "un atropello jurídico" aprovechando su permiso por maternidad: "Me odian"

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado la expulsión del grupo de Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, toda vez que se ha sometido a votación el escrito que registró la portavoz parlamentaria de Adelante y dirigente de IU, Inmaculada Nieto, en nombre de Podemos Andalucía, para situarles como diputados no adscritos al entender que son "tránsfugas" dado que abandonaron Podemos, formación por la que lograron sus escaños dentro de la confluencia andaluza que comparte con IU y dos formaciones andalucistas.

La decisión de la Mesa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE-A, PP-A y Vox y la abstención de Ciudadanos (Cs), mientras que desde las filas de Teresa Rodríguez ya han anunciado que recurrirán el acuerdo adoptado.

Fuentes parlamentarias han confirmado a Europa Press que si bien la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ha planteado en la Mesa que dicho escrito no se votara a fin de solicitar previamente un informe sobre lo ocurrido a los servicios jurídicos de la Cámara, "la mayoría ha decidido someter el escrito a votación y ha salido adelante".

De esta manera, Teresa Rodríguez junto a los portavoces adjuntos de Adelante, Ángela Aguilera y José Ignacio García, así como a los parlamentarios Luz Marina Dorado, María Vanessa García, María Gracia González, Nacho Molina y Diego Crespo, pasan automáticamente a adquirir la condición de diputados no adscritos.

Teresa Rodríguez: "Me odian"

Por su parte, Teresa Rodríguez ya ha anunciado que recurrirán esta decisión de la Mesa y ha censurado que PSOE-A, PP-A y Vox hayan aprobado a propuesta de IU su expulsión y la de siete de sus compañeros del grupo parlamentario mientras permanece de permiso por maternidad.

"Tanto tocar las narices con las dietas y las bajadas de sueldo los ha puesto de acuerdo en algo: me odian", ha escrito en su perfil de Twitter, consultado por Europa Press, donde asegura que lo acordado "es un atropello jurídico" y que recurrirán.

A su juicio, esto ha ocurrido porque han mantenido a Inmaculada Nieto (IU) como portavoz "aunque no tuviera la mayoría del grupo respetando los acuerdos" y le ha reprochado que haya "aprovechado esa posición para presentar un escrito en nombre del grupo sin preguntarle y previo acuerdo con PP-A, PSOE-A y Vox". "Lamentable", apostilla Teresa Rodríguez.

De hecho, desde las filas de la líder de Anticapitalistas aseguran que "el voto de estas tres fuerzas se ha dado contra el criterio del Letrado del Parlamento y de la propia Marta Bosquet", y recuerdan que "es la primera vez que se presenta un escrito de este calado sin consultar con la mayoría del grupo parlamentario de manera totalmente unilateral por Nieto, que supone una vulneración democrática del grupo y así lo ha defendido también el letrado".

Asegura que "se ha decidido expulsar a ocho diputados y mantener a tres en el grupo parlamentario que no son de IU –Maribel Mora, María García Bueno y Ana Villaverde–, solamente para poder alegar que tienen mayoría del grupo parlamentario, cosa que no es cierta, pues IU sola cuenta con seis de 17 diputados".

"Está claro que quieren destrozar Adelante como una alternativa desde Andalucía y que no se pliega al bipartidismo. En plena pandemia esto es una idea horrible que solo refuerza a Juanma Moreno", agregan antes de asegurar que recurrirán la decisión de la Mesa "en todas las instancias posibles" y que pedirán medidas cautelares ya que "jurídicamente no tiene ningún recorrido y supone una vulneración de derechos de representación parlamentaria".

También sobre esto se ha pronunciado quien fuera número dos de Teresa Rodríguez cuando lideraba Podemos, Pablo Pérez Ganfornina, que ha censurado que "el régimen está unido a una sola voz", que "Andalucía no puede tener voz propia", y que "la palabra del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no vale nada".

"Pactar hasta con PP y Vox para negar un proyecto andaluz de izquierdas forma desde hoy parte de la estrategia frente populista. Andalucía es clave y la quieren sumisa", ha sentenciado en su Twitter.

Podemos e IU promueven su expulsión

Todo esto viene por que Podemos Andalucía ha reclamado en el Parlamento, a través de un escrito elevado por la portavoz del grupo y miembro de IU, Inmaculada Nieto, que Teresa Rodríguez y otros siete diputados afines a ella, salgan del grupo parlamentario y pasen a ser no adscritos por "tránsfugas", lo que ha conllevado poco después a que los diputados de Adelante afines a Rodríguez hayan decidido cesar "temporalmente" a Nieto como portavoz, en una reunión en la que no han participado ninguno de los seis parlamentarios que forman parte de IU, de los 17 que conforman el grupo.

Nieto, en rueda de prensa, ha considerado "normal" la solicitud del partido morado porque "si una organización tenía once representantes –los que lograron escaños tras las elecciones andaluzas del 2018 de la mano de Podemos– y ahora no cuenta con ellos, es normal que demos pasos para recuperarlos".

Como réplica al escrito registrado por Nieto con las reclamaciones de Podemos, encauzadas por el secretario de Organización, Jesús de Manuel; los diputados acusados de "tránsfugas", a través de la representante de Adelante en la Mesa, quien llegó al Parlamento también por la cuota de Podemos pero que se considera independiente, Maribel Mora, han presentado otro escrito en el que solicita a la Mesa que inadmita el primer texto por "no resultar acreditada la legitimidad y legalidad de lo que solicita". No obstante, la Mesa no ha considerado el escrito firmado por Maribel Mora.

También sobre todo esto, la coordinadora general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha explicado que han intentado en todos estos meses "alcanzar un acuerdo y solucionar la discrepancia desde el diálogo y la serenidad, pero Anticapitalistas ha roto todos los puentes y torcido la democracia interna de Adelante". "El secuestro de Adelante por los diputados de Anticapitalistas, una vez que se han marchado voluntariamente de Podemos, es un impedimento para que el grupo pueda cumplir con la labor que los votantes nos han encomendado", afirmó antes de sentenciar que "la unidad electoral entre Podemos e IU no está en cuestión".