Ayuso dice querer cerrar Madrid los puentes pero sugiere que el Gobierno se lo impedirá al no permitir confinar por días sueltos

Publicada el 29/10/2020 a las 12:44 Actualizada el 29/10/2020 a las 15:08

La Comunidad de Madrid insiste en un confinamiento del territorio pero sólo durante el tiempo imprescindible. La presidenta del Ejecutivo regional, Isabel Díaz Ayuso, anunció este jueves a mediodía que decretará el cierre perimetral de la región durante los dos próximos puentes, el de Todos los Santos y el de La Almudena. "Solo los días imprescindibles", señaló durante un acto de homenaje a los docentes por su labor durante el inicio del curso escolar más complejo. El anunció se produce pocas horas después de desmarcarse de los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha solicitando, en lugar de una clausura hasta el 9 de noviembre, como están haciendo todas las regiones, una "solución intermedia" que pase por la posibilidad de confinar "por días", en contra del mínimo de una semana que fija el decreto de estado de alarma. Un límite que pidió eliminar por carta al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, pero sobre el que esta mañana todavía seguía esperando respuesta.

"Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y, de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que diga que esto es mejor, quiero hacerlo los menos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", sostuvo la dirigente conservadora. Y añadió: "He decidido cerrar el puente, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo en el siguiente", dijo Ayuso. Por ello, pidió de nuevo "flexibilidad normativa". "Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos", continuó la presidenta madrileña, quien insistió en que pedirá de nuevo "diálogo" para que en la orden del estado de alarma se pueda flexibilizar las aperturas y cierres de territorios porque la pandemia va a seguir estando activa y en ocasiones será necesario "cerrar un día, cerrar tres o no hacerlo".

Las palabras de Ayuso llegaron por sorpresa tres horas después de que en una entrevista radiofónica alejase todavía más la posibilidad del cierre perimetral si el Ejecutivo central no acogía su petición. "¿Me confirma que si Pedro Sánchez le impide cerrar solo el puente, Madrid quedará abierto?", preguntaba en Cope el periodista Carlos Herrera. "Si no quedan más opciones sí, va a tener que ser así", respondió la presidenta madrileña a la par que recomendaba a los madrileños salir "lo justo". En ese momento, la presidenta regional decía que esperaba recibir una respuesta del Ejecutivo central a lo largo de "la mañana". Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid ya se empezaba a deslizar en diferentes medios que se contaba desde anoche, supuestamente, con el visto bueno del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien habría mantenido una conversación telefónica con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien se encargó de confirmarlo en declaraciones a laSexta.

Pero desde el Ejecutivo central se rechazó tajantemente, tras la intervención de la presidenta madrileña, que se fuera a modificar el decreto del estado de alarma para reducir el plazo de los confinamientos. "No se va a modificar el decreto porque estamos en su debate para la votación", señaló en declaraciones a los medios la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien acusó a la líder del Ejecutivo madrileño de "crear inseguridad". De hecho, las posibles enmiendas a dicho texto finalizaban el miércoles. Y nadie, tampoco el PP, solicitó ninguna modificación al decreto de alarma. Y así se lo recordó Illa a los conservadores en el Congreso de los Diputados durante el debate para la prórroga del escenario excepcional. "Su abstención debe ser crítica, pero no vergonzante como parece", recriminó al líder de la oposición, Pablo Casado.

Fuentes de la formación conservadora explican que el Gobierno de la Comunidad de Madrid estaría interpretando el plazo mínimo de siete días de confinamiento como un periodo no consecutivo. "La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales", recoge concretamente el decreto de estado de alarma. Así se explica que Madrid haya anunciado cierres los días 30, 31 y 1, y, después, 6, 7, 8 y 9. En total, siete días. Si bien la mayoría de comunidades autónomas han apostado por cierres de casi dos semanas, es cierto que Ceuta ha seguido una estrategia similar a la que pretende Madrid. Sólo se impedirá el acceso y la salida de la ciudad autónoma durante los fines de semana salvo "causa debidamente justificada o de fuerza mayor", según explicó el presidente ceutí, Jesús Vivas, quien adelanto que dicha medida podría prolongarse "hasta mediados de diciembre".