Directo | El Govern confinará municipios el fin de semana y cerrará perimetralmente Cataluña

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, defiende este jueves en el Congreso de los Diputados el estado de alarma, decretado el fin de semana para todo el país. La Cámara Baja debatirá su prórroga y el Gobierno confía en contar con los apoyos necesarios para sacarla adelante, después de haber aceptado la propuesta de comparecer cada dos meses.

12.22. Los casos siguen subiendo en Cantabria, con 198 nuevos y un fallecido más de 80 años. Cantabria ha registrado este miércoles 198 positivos nuevos de coronavirus, con lo que el número de casos sigue aumentando (son 27 más que los contabilizados el día anterior) en una jornada en la que, además, ha sumado una nueva víctima, un hombre de 80 años con patologías previas que eleva el número de fallecidos a 249. Además, en lo que va de día se han contabilizado ya 80 positivos más, según ha informado el vicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga, en una rueda de prensa que ha ofrecido este jueves para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

12.18. Cantabria se confina hasta el día 9 y suspende la semana no lectiva. El Gobierno de Cantabria ha decidido cerrar la Comunidad Autónoma desde esta noche y hasta el lunes 9 de noviembre, además de modificar el calendario escolar y suspender la semana no lectiva del día 2 al 8 para evitar la movilidad de las familias. Así lo ha anunciado el presidente, Miguel Ángel Revilla, que ha afirmado que suspender la semana de vacaciones escolares es "la única manera" para evitar tener que cerrar todos los municipios de Cantabria, con el fin de que las familias "no estén circulando por toda la región de casa en casa".

12.12. SATSE reforzará la inspección en los centros para conocer si los profesionales están protegidos ante el covid-19. El Sindicato de Enfermería SATSE ha puesto en marcha una nueva iniciativa que intensificará la labor permanente de inspección y seguimiento en materia de prevención de riesgos laborales, en las unidades y servicios de los hospitales, así como en los centros de salud y centros sociosanitarios de toda España, con el objetivo de poder concluir si los centros están realmente preparados para que sus profesionales se sigan enfrentando al covid-19 con todas las garantías de seguridad.

11.51. El Govern confinará municipios el fin de semana y cerrará perimetralmente Cataluña. El Govern decretará este jueves un confinamiento perimetral de los municipios para el fin de semana, de manera que no pueda haber movilidad entre ellos, y cerrará Cataluña para que no se pueda salir ni entrar del territorio catalán, han explicado fuentes conocedoras a Europa Press. El Govern acordará estas nuevas restricciones en la reunión extraordinaria que celebra desde las 11.30 horas en el Palau de la Generalitat y posteriormente las anunciará en rueda de prensa.

11.47. La pandemia de coronavirus marca récord con 530.000 casos nuevos y supera los 44,5 millones de contagios. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 530.000 casos nuevos en todo el mundo, lo que supone un nuevo récord en toda la serie histórica y eleva el total a más 44,5 millones de personas contagiadas y 1,17 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En total, 44.500.017 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los tres países más afectados —Estados Unidos, India y Brasil—, mientras que las víctimas mortales son ya 1.174.314. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 30 millones de personas las que han conseguido superar el covid-19.

11.36. Esteban Bravo: "Vamos a ser mucho más responsables y decirle a la gente que no sabemos cuándo va a acabar esto". El representante de PNV ha apelado a la "responsabilidad política" en su intervención y ha pedido no "confundir" a los ciudadanos con medidas que se cambien "continuamente".

11.25. CESM Prisiones lamenta que no se ha avanzado nada en la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema sanitario. El representante de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) Prisiones, Pedro A. Martínez, ha calificado de "decepcionante, deprimente y descorazonador" el último encuentro que ha mantenido con los responsables de instituciones penitenciarias, cuyo objetivo era abordar la integración de la sanidad penitenciaria en el sistema sanitario de las comunidades autónomas, así como la equiparación salarial de los profesionales sanitarios penitenciarios.

11.21. Arrimadas: "El problema de este estado de alarma es que van a tener que venir a pedir otro". La líder de Ciudadanos ha afirmado que el marco del estado de alarma "no es suficiente" para proteger a la ciudadanía ante la segunda ola que, avisa, "será peor" que la primera.

11.08. La temporalidad en el sector público se dispara con el covid y afecta sobre todo a mujeres y jóvenes. La pandemia del coronavirus ha incrementado la demanda de profesionales del sector público, en especial en el campo sanitario y de servicios sociales, aunque también ha disparado su tasa de temporalidad, situándose en el segundo trimestre en el 26,9%, cinco puntos por encima de la del sector privado, según un informe de Asempleo publicado este jueves. En el segundo trimestre del año, afectado de lleno por la pandemia y el estado de alarma, uno de cada cinco trabajadores asalariados ejercía su actividad en el sector público, el equivalente a 3,2 millones de personas. Entre abril y junio se crearon 80.000 puestos de trabajo en el sector sanitario; 15.000 en residencias, y 56.000 en el sector educativo, pero gran parte de estos empleos era de carácter temporal.

11.08. Ciudadanos apoya el estado de alarma porque los líderes autonómicos "necesitan seguridad jurídica". Arrimdas ha insistido en la necesidad del estado de alarma, pero ha reprochado la jornada de "zascas políticos" y el "lavado de manos" del Gobierno. "No sé estamos ya a tiempo de salvar la Navidad, no solo de salvar empleos, sino de salvar vidas". "En lo sanitario actúan tarde y mal y en lo económico ni aparecen", ha arremetido la líder de Cs.

11.02. Compromís también votará a favor del estado de alarma. Baldoví aplaude la rectificación sobre la rendición de cuentas cada dos meses "que no se hubiera producido" sin la presión de varios grupos parlamentarios.

11.00. Errejón: "Un Gobierno no puede ser como una taza de Mr Wonderful que le pida a la gente moral de victoria". El representante de Más País ha anunciado que votará a favor del estado de alarma, pero ha insistido en el "esfuerzo" de los grupos parlamentarios para conseguir que el Ejecutivo rinda cuentas en el Congreso cada dos meses, al tiempo que se ha sumado a los reproches por la ausencia de Sánchez.

10.55. Borrás (JxCat): "Dimitir no es un nombre ruso". En su intervención, la representante de Junts per Catalunya en el Congreso ha afeado la ausencia de Sánchez en la sesión."Dimitir no es un nombre ruso, es un verbo que se conjuga mucho más en el resto de Europa", haciendo referencia a los traspiés de los líderes políticos en el acto de celebración de El Español.

10.48. Cataluña registra 5.761 casos y 78 fallecidos más en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este jueves 250.733 casos confirmados acumulados de coronavirus —222.571 con una prueba PCR—, 5.761 más que en el recuento del miércoles, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 13.974, 78 más que los registrados el miércoles. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.387 —434 en la UCI—, lo que supone un aumento de 179 respecto al último recuento.

10.35. Rufián: "Dejen de hacer el ridículo, por favor". Gabriel Rufián (ERC) ha afirmado que "lo único" que esperan desde su formación política es "no volver a estar diciedo lo mismo" en el debate de un tercer estado de alarma en unos meses que "dilapide el esfuerzo" de la ciudadanía. "Hoy aquí solo importa quién y cómo se gana al virus y a la muerte", ha arremetido para seguir: "Ya vale de echarse los muertos a la cara; ya vale de inaugurar hospitales de cartón-piedra sin médicos". Rufián ha sido inamovible: "Es absolutamente inadmisible" la prórroga del estado de alarma durante seis meses sin rendir cuentas en el Congreso. Asimismo, ha criticado al Gobierno que "tengamos que cuadrarnos varios grupos cada semana en esta Cámara para hacerles torcer el brazo".

10.34. Galicia registra otros 618 contagios por covid en 24 horas y los casos activos rozan los 8.000. La Comunidad gallega ha registrado otros 618 positivos por Covid-19 confirmados por PCR en las últimas 24 horas, de ellos 156 en el área de Vigo, 123 en la de A Coruña y Cee y 113 en la de Santiago. De este modo Galicia roza los 8.000 casos activos al ascender a 7.930. Así se constata en los datos actualizados en la mañana de este jueves en la web de la Consellería de Sanidad con cifras hasta las 18,00 horas de este miércoles, recogidos por Europa Press, de los que se desprende que el área de Ourense suma 59 positivos confirmados por PCR en las últimas 24 horas; la de Ferrol, 58; la de Pontevedra y O Salnés, 57; y la de Lugo, 52.

10.26. El toque de queda en la isla de Ibiza podría adelantarse para tratar de frenar los contagios. El alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, ha explicado este jueves que adelantar el toque de queda en toda la isla de Ibiza podría ser una de las nuevas restricciones que el Govern anuncie en las próximas horas. En declaraciones a Europa Press, Serra ha lamentado que ahora su municipio sea el que registra una de las tasas de positividad de covid-19 más altas de Baleares y la tasa más alta en la isla de Ibiza. "La gente debe concienciarse de que seguimos en pandemia y no hay que relajarse. Si no hay colaboración ciudadana, por muchos toques de queda, es imposible", ha declarado.

10.24. Echenique: "Estamos viviendo una tercera epidemia de odio y de ruido". En representación de Unidas Podemos, Pablo Echenique ha anunciado que votarán a favor de la prórroga y ha enumerado "certezas" sobre la gestión de la pandemia. "Los jóvenes ni eran ninis durante la crisis financiera, ni son ahora los culpables" de que se propague el virus en la segunda ola, ha afirmado.

10.16. Castilla-La Mancha cree que el cierre por días que plantea Madrid no es eficaz y "descontrola" las labores de rastreo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado que un cierre perimetral de un territorio por días tal y como planteó este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no sólo no es eficaz, sino que además puede provocar que se "descontrole" la labor de los rastreadores. En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, ha abundado en que la normativa vigente indica que los confinamientos deben de ser de al menos siete días naturales, una medida que "no es caprichosa ni política" sino que se ampara en cuestiones científicas y médicas.

10.15. El Gobierno Vasco intenta evitar el confinamiento domiciliario "a toda costa" pero no lo descarta "por completo". El coordinador de la comisión técnica para el control de la pandemia en Euskadi, Jonan Fernández, ha asegurado que se trabaja para evitar "a toda costa" llegar a un confinamiento domiciliario, si bien es un escenario que no se puede "descartar por completo" para frenar el coronavirus. Asimismo, ha indicado que "la presión crece" en los hospitales vascos, pero no se está "en una situación próxima al colapso de ningún modo".

10.11. Ayuso sigue valorando si cerrar Madrid pero recomienda que los ciudadanos salgan "lo justo". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que sigue valorando si cerrar perimetralmente la autonomía, tras haber pedido al Gobierno que le permita que se haga por días, pero recomienda a los ciudadanos que "salgan lo justo". "Se recomienda, y es lo suyo, que la gente esté lo menos posible en lugares muy frecuentados, que salga lo justo, y que evite realmente lo preocupante que es las reuniones privadas, las fiestas y los entornos universitarios", ha indicado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

10.11. Publicado el acuerdo que regula el cierre perimetral de Castilla y León entre el 30 de octubre y el 9 de noviembre. El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica en su edición de este jueves, 29 de octubre, el acuerdo rubricado por el presidente de la Junta, el conservador Alfonso Fernández Mañueco, por el que se regula el cierre perimetral de la comunidad castellanoleonesa desde las 14.00 horas del viernes 30 de octubre hasta las 14.00 horas del 9 de noviembre. En concreto, a través de este acuerdo se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

10.09. Vox anuncia su negativa al estado de alarma: "Están completamente locos". "Están actuando desde irresponsabilidad y la depravación en política, hundiendo a miles de españoles", ha reprochado. El líder de Vox ha confirmado que denunciarán esta prórroga ante el Tribunal Constitucional. "Lo que hoy nos proponen aquí es una dictadura delegada".

10.06. Abascal: "Subo aquí a denunciar la ausencia del emperador". El líder de Vox ha denunciado la ausencia de Sánchez en la defensa de la prórroga del estado de alarma, pero también ha tenido palabras para Pablo Casado, contra quien ha arremetido porque no tenía pensado intervenir en la Cámara hasta que Illa ha apelado directamente al PP.

10.03. Navarra vuelve a superar los 500 casos de covid-19 en un día tras realizar 4.284 pruebas. Navarra ha vuelto a superar este miércoles los 500 casos de Covid-19, con un total de 552, lo que supone un aumento respecto al día anterior cuando se detectaron 461 nuevos casos. Según los datos provisionales facilitados por el Gobierno foral, en la jornada de este miércoles se realizaron un total de 4.284 pruebas de detección, entre PCR y test de antígenos.

10.01. Casado: "¿Nos pueden explicar por qué no han modificado la Ley de Salud Pública?". "Quizá lo que les gusta es gobernar a golpe de decreto, en la excepcionalidad constitucional", ha afirmado. Casado ha afirmado que irán al Consejo de Europa y la Comisión de Venecia para denunciar la decisión del Ejecutivo.

9.53. Casado confirma la abstención del PP. El líder del PP, Pablo Casado, ha arremetido con dureza contra la intervención de Salvador Illa. Ha cuestionado la "eficacia" de la gestión de la pandemia del Gobierno y ha expresado su "envidia" por los líderes políticos de Alemania y Francia quienes, ha dicho, "toman medidas cuando las cifras son mucho menores" y no entran en estados de excepcionalidad. Asimismo, ha reprochado a Sánchez que se "parapete" tras la figura del ministro de Sanidad en lugar de defender la prórroga del estado de alarma por sí mismo. La gente "no entiende por qué el gobierno vuelve a tropezar una vez más con la misma piedra del engaño", advierte.

9.46. Sánchez abandona el Congreso tras escuchar a Illa sin oír las críticas de Casado. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abandonado el Congreso justo después de escuchar la intervención de su ministro de Sanidad, Salvador Illa, y poco antes de que el líder del PP, Pablo Casado, subiera a la tribuna de oradores para criticar el nuevo estado de alarma. Sánchez acudió al Pleno de la Cámara, que este jueves debate y vota la prórroga de esta medida excepcional hasta el próximo mes de mayo, para respaldar a Illa, en quien decidió delegar las explicaciones a este respecto.

9.44. Illa: "Queremos ser prudentes". El minsitro de Sanidad ha citado a la OMS, que recomienda ser "prudente" en la planificación de medidas de seguridad y llama a hacerlo con varios meses de antelación. Illa ha apuntado a la dificultad que supone disminuir los indicadores de transmisión cuando estos son muy elevados, más aún en un "periodo estacional favorece la transmisión del virus" como es el invierno que se acerca.

9.39. El toque de queda y cierre de C-LM entra en vigor a medianoche y su vigencia será evaluada para adaptarse a la situación. El cierre perimetral de Castilla-La Mancha y el toque de queda entre las 00.00 y las 6.00 horas entrarán en vigor esta medianoche en virtud del decreto recién firmado por el presidente regional, Emiliano García-Page, y que será publicado en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma (DOCM) a lo largo de la mañana de este jueves. Aunque en su disposición final única se refleja que la vigencia de sus medidas se prolongará mientras esté declarado el estado de alarma, se precisa que esta duración será objeto de seguimiento y evaluación continua con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria y, en virtud de ello, podrían ser modificada o incluso quedar sin efecto.

9.39. Illa llama al PP a "reflexionar" sobre su decisión. "Una mayoría" de la oposición ha escogido la vía "constructiva", ha afirmado Illa, frente a la vía de la "confrontación" adoptada "por la ultraderecha". "Les pido que unan sus fuerzas al Gobierno", ha rematado, expresando su deseo de que la medida tenga un "abrumador apoyo parlamentario".

9.38. Montero critica la abstención del PP en la prórroga del estado de alarma: "No tienen opinión o les da igual". La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha criticado este jueves que el Partido Popular vaya a abstenerse en la prórroga del estado de alarma que saldrá aprobada en el Congreso de los Diputados porque, a su juicio, ese voto demuestra que "no tienen opinión" o que "les da igual".

9.37. El Gobierno "es favorable" a que el presidente comparezca en el Congreso cada dos meses. Illa ha hecho referencia también a la "fórmula 4+2" que anunció Pedro Sánchez esta semana y que permitiría, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, decaer el estado de alarma dos meses antes de lo previsto si la situación epidemiológica así lo permite.

9.32. Illa: "La situación actual es de emergencia". "El estado de alarma es la herramienta constitucional para situaciones de emergencia y la situación actual es de emergencia", ha advertido. "Casi todo el territorio español está en riesgo alto o muy alto. El escenario actual es muy preocupante, de gran inestabilidad. Debemos volver a los niveles de verano".

9.28. Illa: El estado de alarma está "plenamente justificado". La situación, que ha calificado como "de riesgo e inestabilidad", además de encontrarnos "a las puertas del invierno", justifican el decreto del estado de alarma. El ministro de Sanidad ha remarcado la presión hospitalaria, por encima del 35 por ciento en determinadas Comunidades, como uno de los puntos clave para determinar la emergencia sanitaria de esta segunda ola.

9.26. Illa ha remarcado la importancia de los acuerdos consensuados con las CCAA. El ministro de Sanidad ha resaltado el documento sobre "Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de covid-19" y ha detallado de nuevo los cuatro niveles de riesgo establecidos y los criterios técnicos que les dan forma.

9.14. Illa: "Son las comunidades autónomas las competentes en tomar las medidas de detección y de control". El ministro ha hecho hincapié en el desarrollo de un "marco común y modelo de cogobernanza" que lleva en marcha desde julio. El Ministerio, ha puntualizado, "tiene una labor importante de coordinación", pero cada comunidad debe tomar las decisiones oportunas en base a sus propias características.

9.03. Toma la palabra Salvador Illa, ministro de Sanidad. Comienza su intervención dando el pésame a los familiares de los fallecidos y a las personas que padecen la enfermedad. "No es el momento de relajar medidas, estamos ante unas semanas, unos meses, que van a ser muy duros". El ministro defiende el confinamiento decretado en marzo, con el objetivo de doblegar la curva. "Creo que hay pocas dudas de que el estado de alarma decretado en marzo fue efectivo".

9.00. Da comienzo el debate parlamentario sobre la prórroga del estado de alarma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sube este jueves a la tribuna de oradores del Congreso para dar cuenta del decreto del estado de alarma con el presidente Pedro Sánchez en el banco azul reservado al Gobierno. El jefe del Ejecutivo ha sido cuestionado en los últimos días por no ser él quien defienda personalmente esta nueva prórroga del estado de alarma acordada el pasado domingo y delegar en el titular de Sanidad este papel.