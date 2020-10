Ayuso se sale con la suya y logra un cierre a la carta que solo aplican Madrid y Ceuta

Publicada el 29/10/2020 a las 19:06 Actualizada el 29/10/2020 a las 21:36

Tras más de siete horas de incertidumbre, la Comunidad de Madrid tiene el visto bueno del Ejecutivo central para cerrar perimetralmente la región por días. Hasta el momento, los 6,6 millones de madrileños sólo eran conscientes de que esa "solución intermedia" era la apuesta de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Se lo había solicitado el miércoles por carta al líder del Gobierno, Pedro Sánchez. Y lo había anunciado oficialmente a mediodía de este jueves. Sin embargo, todavía quedaba por despejar la incógnita de si Moncloa terminaría aceptando el plan madrileño a pesar de que el decreto del estado de alarma contempla que dichas medidas deben prolongarse durante siete días. Finalmente, lo ha hecho. O, al menos, lo ha hecho a medias. La idea de Ayuso era cerrar exclusivamente los dos próximos puentes. Pero por el momento el Ministerio de Sanidad sólo acepta este confinamiento quirúrgico durante el de Todos los Santos. Queda en el aire, sin embargo, que vaya a poder volver a usar esta estrategia de cara al de La Almudena. No será hasta la próxima semana cuando se salga de dudas.

Desde el departamento dirigido por Salvador Illa explicaron que el próximo miércoles el Consejo Interterritorial establecerá los criterios de aplicación "relativos a la eficacia de las medidas que adopten las comunidades autónomas" en aras de "proteger el bien mayor, la salud de la población española". Entre ellos está el escollo de los siete días. Mientras tanto, explican desde Sanidad, están vigentes las medidas de restricción perimetral que los diferentes territorios hayan adoptado "de cara a este fin de semana". En resumen, que se permite el confinamiento perimetral de la región sólo el puente de Todos los Santos pero queda en el aire que vaya a poder hacer exactamente lo mismo con el de dentro de una semana. Sin embargo, Ayuso lo celebró en redes sociales como una victoria. "Celebro que el Gobierno nos haya permitido cerrar la Comunidad de Madrid por días. Así seguiremos acometiendo nuestro plan de medidas quirúrgicas para cada situación y colaborando con tras comunidades. Es un gran avance para todos", escribió en su cuenta de Twitter.

Celebro que el Gobierno nos haya permitido cerrar @ComunidadMadrid por días. Así seguiremos acometiendo nuestro plan de medidas quirúrgicas para cada situación y colaborando con otras CCAA.



Es un gran avance para todos. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 29, 2020

Diez minutos después de su pronunciamiento, la Dirección General de Medios de la Comunidad de Madrid anunciaba que la líder del Ejecutivo había estampado ya su firma en el decreto para fijar el confinamiento perimetral de la región. No se podrá entrar ni salir del territorio, salvo causas justificadas, desde esta medianoche hasta el próximo martes, 3 de noviembre, a las 00.00 horas. "La Comunidad de Madrid fija la excepción para los desplazamientos, adecuadamente justificados, que se produzcan por asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; por cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales; asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil", explican desde el Ejecutivo madrileño. También se contempla, entre otras cuestiones, el retorno al lugar de residencia habitual o familiar, el cuidado a mayores y personas especialmente vulnerables o actuaciones requeridas ante los órganos públicos. Y se permiten los trayectos en tránsito a través de la región.

La aprobación de este nuevo texto no cambia, en absoluto, lo decretado el pasado lunes por el Gobierno de Díaz Ayuso. Se mantiene, por tanto, la estrategia de confinamientos por zonas básicas de salud y las restricciones específicas en ellas establecidas. Y en todo el territorio, se sigue con la prohibición de permanecer en la vía pública entre las 00.00 y 06.00 horas y los límites de aforo que se fijaron a comienzos de semana. "Sigue el límite a un máximo de seis personas la participación en reuniones para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social, sean o no convivientes, o el aforo del 50% en lugares de culto, donde se debe garantizar las medidas generales de seguridad e higiene dictadas por las autoridades y siendo obligatorio el uso de mascarillas", explican desde la Puerta del Sol.

El decreto, no obstante, no se limita a establecer el cierre perimetral sólo durante el puente de Todos los Santos. También contempla el de La Almudena, algo que a tenor de lo dicho por Sanidad todavía se encuentra en el aire. En este caso, el cierre se establece desde el viernes 6 de noviembre a medianoche hasta el martes 10 a medianoche. "Así, el Gobierno cumple con los siete días mínimos establecidos en el decreto del estado de alarma", especifican desde la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Esa era la laguna en la que llevaban insistiendo todo el día desde las filas conservadoras. Que el texto no contemplaba en ningún momento que tuvieran que ser consecutivos. Y a ella se han agarrado hasta el último momento. A ella y al caso de Ceuta, a la que se le había permitido establecer un confinamiento perimetral de la ciudad autónoma sólo durante los fines de semana, una medida que, según avisó el presidente ceutí, Jesús Vivas, podría prolonfarse al menos hasta "mediados de diciembre".

Al margen del resto de comunidades

La presidenta madrileña anunció el pasado miércoles que seguiría gestionando la pandemia con un planteamiento quirúrgico. Lo hizo tras reunirse con sus homólogos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Emiliano García Page y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente. Su pronunciamiento sorprendió a todos. Hasta pocos minutos antes del inicio de la comparecencia, parecía cerrado un acuerdo para que las tres regiones se confinaran hasta el próximo 9 de noviembre. Pero cuando tomó la palabra, sostuvo que sólo cerraría el puente de Todos los Santos, en el que en condiciones normales suelen desplazarse algo más de un millón de madrileños. El problema, sin embargo, se encontraba en que el decreto del estado de alarma establecía que la eficacia de este tipo de medidas no puede "ser inferior a siete días naturales", un límite que la presidenta madrileña pidió por carta eliminar a Sánchez "a la mayor brevedad y con efectos inmediatos". Colocaba, por tanto, la pelota en el tejado de Moncloa.

Este jueves arrancó con una entrevista de Ayuso en la Cope. A las 9.00 horas, justo cuando el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comenzaba a defender en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma. Contraprogramando. Durante su intervención radiofónica, la líder del Ejecutivo regional aseguraba que el Gobierno todavía no había respondido a su misiva. Y sus palabras volvían a sumir a los madrileños en la incertidumbre con el inicio del puente a la vuelta de la esquina. "¿Me confirma que si Pedro Sánchez le impide cerrar solo el puente, Madrid quedará abierto?", preguntaba el periodista Carlos Herrera. "Si no quedan más opciones sí, va a tener que ser así", respondía Ayuso. Un par de horas después, la presidenta hacía oficialmente otro anuncio: "He decidido cerrar el puente, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo en el siguiente".

La confusión continuó in crescendo con las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo que no se tocaría ni una sola coma del texto. Al final, Ayuso ganó el primer pulso al Ejecutivo central. Y ganó tiempo al menos hasta la semana que viene apostando por una restricción de movilidad durante un periodo corto que, a ojos del director del CCAES, Fernando Simón, "no es suficiente". Y que ha colocado a Madrid al margen del resto de comunidades autónomas. Ayer, Castilla-La Mancha y Castilla y León acordaron un confinamiento hasta el próximo 9 de noviembre, al igual que han hecho otras regiones como Andalucía, Aragón o Cantabria. Otras, como la Comunitat Valenciana, acordaron un cierre de al menos una semana. Sólo las islas, Galicia y Extremadura han evitado tomar estas medidas en un contexto de máxima incertidumbre a nivel europeo. Ayer, Francia decretó el confinamiento total. Y Alemania, el cierre de bares, restaurantes, teatros y cines durante un mes.