Simón, sobre las restricciones de Madrid: “Un confinamiento muy corto no es suficiente”

Publicada el 29/10/2020 a las 19:28 Actualizada el 29/10/2020 a las 20:00

El director del CCAES, Fernando Simón, ha declarado este jueves en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que la restricción en la movilidad durante cortos periodos de tiempo, tal y como plantea la Comunidad de Madrid durante los puentes, “no es suficiente”. “Cualquier confinamiento va a tener un efecto, sea de tres, sea de cuatro sea de seis, sea de siete días. Es cierto que los hay los que van a tener un impacto menor, y de los que van a tener un impacto mayor. Depende de muchos factores. Yo creo que un confinamiento muy corto no es suficiente. Creo que en la situación en la que estamos se tiene que intentar siempre dar un paso grande con cualquier medida de control que hagamos”, ha argumentado Simón.

Sobre la posibilidad de volver a un confinamiento domiciliario, el director del CCAES ha asegurado que “no se ha descartado ninguna medida, en ningún momento”. “A todo el mundo le planea la sombra del cierre de la escuelas y del confinamiento domiciliario. Yo creo que a todo el mundo le planea la sombre del cierre de todo trabajo no esencial. No se ha descartado ninguna medida, en ningún momento. Se van implementando progresivamente. Y lo que tenemos que ver es que cada vez se van implementando muchas y muy duras, y cada vez quedan menos”, ha desarrollado el director del CCAES.

El Ministerio que dirige Salvador Illa ha registrado este jueves una incidencia de 468 casos por cien mil habitantes y 790 fallecidos en los últimos 7 días, mientras que la presión hospitalaria aumenta progresivamente hasta situarse en el 14,2% en las camas convencionales, 25,8% de UCI, si bien Simón ha indicado que hay comunidades que superan el 40% de ocupación en cuidados intensivos. En cuanto a la positividad, se eleva hasta el 13,7% a nivel nacional, con disparidad entre comunidades que puede superar el 30%.

El director del CCAES también ha valorado las recientes restricciones establecidas a lo largo del territorio español, sobre todo a raíz del estado de alarma decretado el pasado 29 de octubre, y su impacto en la evolución de la pandemia. “Hay signos de ralentización, no valorables hasta ver si se consolidan”, ha estimado Simón, que ha indicado que “la reducción del incremento no significa que no siga reduciéndose”. “Tenemos que seguir con los esfuerzos hasta observar una tendencia descendiente, hasta dentro de 7 u 8 días”.

En cuanto a las limitaciones en el ocio nocturno, el director del CCAES ha adelantado que sus efectos serán visibles en una semana, mientras que las limitaciones en la cultura se han realizado no por el peligro intrínseco en las actuaciones, sino por los riesgos asociados a partir de la actividad social que deriva de estos eventos. “El hecho de cerrar teatros o cines no es por el hecho asociado al espectáculo en sí, si no a la entrada, salidas, y al post-cine o al pre-cine. Todo eso interesa no favorecerlo. Pero al mismo tiempo no podemos estigmatizar o afectar a un sector que está haciendo las cosas bien. No se ha detectado prácticamente un riesgo específico en cines o teatros”.