Los confinamientos de Ayuso: hoy te cierro, mañana no, y pasado todo lo contrario

Publicada el 29/10/2020 a las 15:00 Actualizada el 29/10/2020 a las 16:44

En la Comunidad de Madrid, además de campear el virus los ciudadanos tienen que aprender a interpretar en cada declaración lo que quiere decir su presidenta, Isabel Díaz Ayuso: hoy te cierro, mañana no, y pasado todo lo contrario. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? Los madrileños viven instalados en la duda de si estarán, o no, incumpliendo alguna norma, y esta frustración ha vuelto a encontrar su vía de escape en Twitter.

El hashtag #Madrileños ha copado la red social con multitud de memes que hacían referencia a cómo estaban, o cómo se sentirían, tanto los residentes adoptados por esta comunidad, como sus habitantes nativos. Todo esto sucedía al mismo tiempo que Ayuso decía querer cerrar Madrid "el puente, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo en el siguiente".





Madrileños, no os hagáis preguntas que la presidenta no está para eso. Ella solo quiere vuestra libertad, y luego todo lo demás. #VamosAMorir #AyusoLaIncapaz pic.twitter.com/qdgNKA9QT2 — Humor Extrañe (@HumorExtrane) October 29, 2020

Madrileños intentando seguir las “medidas” de Díaz Ayuso. pic.twitter.com/Q2R8YLiMGb — Javier Durán (@tortondo) October 29, 2020

Los madrileños tachando las comunidades autónomas donde no podremos ir este puente pic.twitter.com/1eSZDshuWf — Pablo Matilla Yáñez /❤️ (@pablomy92) October 29, 2020

Andalucía se cierra el jueves a medianoche. Los madrileños bajando mañana por Despeñaperros pic.twitter.com/4bBFAgcMCA October 28, 2020

Madrileños buscando destino en los puentes... La Mancha uy cerrada, Valencia uy cerrado, Murcia uy cerrado, Andalucía uy cerrada... https://t.co/gFGQfBT1uh pic.twitter.com/DI9BRlhUCh — Raúl (@raulche78) October 29, 2020

Los madrileños huyendo de Madrid antes del puente pic.twitter.com/4MYTwjU8Dx — Espuki Manchego ☠️ (@EpicManchego) October 29, 2020

Madrileños viendo cómo salir de Madrid en el puente, con las dos Castillas cerradas #COVID19 #madrileños #confinamientoperimetral pic.twitter.com/blTuLzeWac — Maria (@marialanlan) October 29, 2020