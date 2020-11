El juego de palabras de Fernando Simón y las "enfermeras infecciosas" provoca el enfado de la profesión: es "sexista"

Publicada el 02/11/2020 a las 17:22 Actualizada el 02/11/2020 a las 17:40

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha vuelto este lunes a situarse en el punto de mira. El origen es un juego de palabras realizado durante una entrevista y que ha sido calificado por el Consejo General de Enfermería de comentario "sexista" y "denigrante". Ocurrió en una entrevista online recogida en el canal de Youtube de los hermanos Pou. En la misma, le preguntaban si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". "Fernando, ha habido ahí una cosa que no nos ha quedado muy clara cuando has empezado con esta pregunta. No nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas", le preguntaban, a lo que Simón respondía que "no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después".

Ante este hecho, el Consejo General de Enfermería ha reclamado unas disculpas "de forma inmediata" o recogerán firmas para pedir su reprobación parlamentaria y que el Gobierno le cese del cargo. En un comunicado, la vicepresidenta primera del Consejo General de Enfermería de España, Pilar Fernández, ha explicado que "resulta intolerable" que "una persona con la responsabilidad" de Simón "se permita intentar denigrar a una profesión tan absolutamente volcada con los pacientes" y "haga bromas y chistes". Este mismo lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se mostró "seguro de que va a aclarar las cosas y va a manifestar su apoyo a los colectivos y en particular al de enfermería".

Aun así, el Grupo Parlamentario Popular ya ha registrado este lunes un escrito de queja en el Observatorio de la Imagen de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad. En dicho escrito, impulsado por la portavoz del GPP, Cuca Gamarra, y la portavoz adjunta de la dirección del Grupo y responsable de Igualdad, Marga Prohens, se subraya que, según consta en los principios de dicho Observatorio, se considerará que un contenido es "sexista o discriminatorio", entre otras causas, "en caso de ridiculizar, infravalorar o presentar de forma vejatoria a las mujeres en cualquier clase de actividad profesional".

"Las profesionales de la Enfermería llevan décadas luchando contra estereotipos machistas y sexistas que las denigran, no solo profesionalmente, sino como mujeres. No en vano, el 27 de diciembre de 2017, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades publicó un comunicado rechazando categóricamente cualquier cosificación de las profesionales de la Sanidad en medios audiovisuales", señalan los conservadores en el escrito.