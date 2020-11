IU Andalucía admite que es "triste" lo ocurrido con Rodríguez pero es "un episodio de libro de transfuguismo"

Publicada el 03/11/2020 a las 13:38 Actualizada el 03/11/2020 a las 14:11

El coordinador general del IU Andalucía y portavoz de Adelante Andalucía, Toni Valero, ha admitido que lo ocurrido con la confluencia de izquierdas y la ya diputada no adscrita y líder de Anticapitalistas, Teresa Rodríguez, y otros siete compañeros, es "triste y doloroso" pero ha sostenido que, "por desgracia", lo que eran diferencias políticas "se fue traduciendo en un episodio de libro de transfuguismo".

"Ojalá se hubiese podido evitar, pero el episodio de transfuguismo era de libro. Consigues unos cargos públicos gracias al partido político que te propone y hace campaña por ti, que te pone en las instituciones y a partir de ahí te sirves de esos cargos para montar un nuevo partido y determinadas cuestiones que todos hemos categorizado como una práctica poco ética y transfuguista", ha manifestado en rueda de prensa en Málaga, informa Europa Press.

Así, ha indicado que lo acontecido se ha resuelto por la vía administrativa, "por la que se resuelven los episodios de transfuguismo", y en ello ha considerado que hay una víctima: "el partido político que consiguió la representación institucional, Podemos, y también IU que formando parte de Adelante ha visto cómo se vulneraban los acuerdos por la parte que practicaba el transfuguismo". Además de los propios electores, según Valero, "que votaron por un proyecto y han visto que se lo estaban llevando a otra parte".

A su juicio, lo sucedido "es triste y lamentable" pero ha incidido en que "la máxima atención ahora" debe ser para "lo importante, que son los problemas de la gente". "Hay que pasar página cuanto antes y como suele ocurrir con el transfuguismo, el dolor que deja a su paso, la ruptura de lazos de amistad o fraternidad que deja, no nos hagan perder la perspectiva", ha sostenido.

Por tanto, Valero ha apostado por continuar con los procesos de unidad así como "por la empatía, solidaridad y sororidad y lo digo sabiendo que no es fácil". "No lo podemos perder de vista. A veces los conflictos se resuelven de manera dura y dolorosa, a pesar de eso no nos puede hacer perder la vista de lo importante, la construcción de espacios de unidad y fraternidad en la izquierda", ha manifestado a preguntas de los periodistas.

El líder de IULV-CA ha indicado que ha experimentado "cosas parecidas" en otros momentos durante sus dos décadas de militancia política. Por ello, ha agregado, pone "la mirada larga y que el dolor que deja el transfuguismo no nos haga perder la perspectiva".

Lo acontecido en Adelante es "un ejercicio poco gratificante, poco ético políticamente y por supuesto desleal" y ha admitido el deterioro de la marca aunque ha considerado que aún es pronto para saber su futuro.

"Habrá que verlo más adelante. Cuando lleguemos a ese río tendremos que ver cómo cruzamos ese puente. Ahora estamos en lo inmediato. Serán las bases de Podemos e IU y las fuerzas con las que vayamos coaligadas las que habrán de tomar esa decisión pero le reconozco que el deterioro es evidente", ha subrayado.

En este punto, ha aclarado que Adelante es una coalición "sustentada fundamentalmente por Podemos e IU y la relación es buena, es perfecta". "Tenemos plena coincidencia en los problemas de Andalucía, en cómo resolverlo y en ese sentido es buena, muy buena", ha finalizado.