Madrid, Cataluña y cuatro comunidades más cerrarían por completo si aplicasen los criterios de Asturias para reclamar su propio confinamiento

Publicada el 03/11/2020 a las 06:00

El Gobierno del Principado de Asturias ha anunciado este lunes el cierre de toda la actividad económica no esencial de la región: también la hostelería. Además, ha pedido al Ejecutivo central un confinamiento domiciliario de 15 días, similar al de la fase 1 de la desescalada: permitiendo paseos, pero nada más. Sanidad lo ha rechazado, argumentando que es necesario comrpobar si las medidas contempladas hasta ahora surten su efecto. Además, sería necesario elaborar un nuevo decreto bajo el amparo del estado de alarma: el actual no lo contempla. La situación de la comunidad autónoma, pese a ser grave, es más favorable que la de otras que no han pedido, por el momento, el cierre total: Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y León, teniendo en cuenta tanto la incidencia acumulada a 14 días (casos/100.000 habitantes) como el porcentaje de pacientes covid en las Unidades de Cuidados Intensivos.



Asturias cuenta con 400 casos de incidencia acumulada en 14 días y un porcentaje de covid en sus UCIs del 27,31%, según los datos recabados el viernes por el Ministerio de Sanidad. Madrid, Cataluña, Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla y León cuentan con más incidencia acumulada y con un porcentaje mayor de pacientes críticos por el nuevo coronavirus: también las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Destacan los preocupantes datos de Navarra, con 1.188 de incidencia y un 40,58% de ocupación coronavírica en sus plantas de cuidados intensivos; y Aragón, a la que la llegada del otoño volvió a castigar tras haber descendido sensiblemente su segunda ola; 1030 casos en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes y casi la mitad de la capacidad total de sus UCIs con pacientes covid.



Euskadi, Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha cuentan con mayor incidencia acumulada a 14 días que Asturias. En el caso del País Vasco, 200 casos por encima que el Principado. Sin embargo, sus Unidades de Cuidados Intensivos están –ligeramente– por debajo. Por otro lado, Galicia, Cantabria, Baleares, Canarias y Comunitat Valenciana están mejor que Asturias en cuanto a casos en relación con su población.



En cuanto al semáforo covid que hace unas semanas el Gobierno propuso y las autonomías aceptaron en el Consejo Interterritorial de Salud, Asturias se encuentra en riesgo "extremo" en cuanto al covid-19: teniendo en cuenta, además, la incidencia del virus en los sectores más vulnerables, la tasa de positividad o la capacidad del sistema de rastreo, entre otros criterios. Se encuentra en este umbral todo el país salvo Galicia, Cantabria, Euskadi, Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias.



Nadie se libra del covid: la autonomía con uno de los mejores rastreos también es golpeada



Asturias no ha tenido dos picos, como la mayoría de comunidades autonomías. Muchas comenzaron a sumar casos durante agosto y septiembre para, posteriormente, entrar en una fase de estabilización o incluso descenso que se vio interrumpido por la llegada del frío, que ha aumentado la virulencia del SARS-CoV2 en media Europa. La evolución ha sido vertiginosa: el Principado necesitó un mes para pasar de 63 casos de IA/14 días a principios de septiembre a los 131 de octubre: pero en los últimos 15 días ha duplicado la cifra, de 200 a 400.



La región, al igual que durante la primera ola, resistió el temporal gracias a, explican los expertos, su sistema perfeccionado de vigilancia epidemiológica. No es la comunidad autónoma que más rastreadores ha contratado, tampoco en relación a su población: pero el Gobierno autonómico incluye en sus cuentas a los casi 2.000 profesionales de Atención Primaria que –en Asturias sí– han podido desempeñar esta labor sin comprometer a sus pacientes crónicos, habituales y no-covid durante buena parte del verano. Sin embargo, los hospitales y su capacidad no entienden de vigilancia.



Pese a ser la séptima comunidad española en cuanto a porcentaje de hospitalizados con covid, el Gobierno defiende que la situación es "crítica. La intención, explica El Comercio, es evitar que pacientes con otras patologías vean interrumpidos sus tratamientos o se queden sin recibir atención, por lo que, como ha pasado en decenas de hospitales de todo el país, se han habilitado espacios adicionales, como gimnasios, para poner más camas. La intención es frenar al virus antes de que se llegue al colapso, viendo la rápida ascensión de los números.



En todo caso, la amplia capacidad de rastreo de Asturias puede llevar a que sus datos sean más reales que los de otras comunidades que, al no llegar a todos los positivos, están infranotificando el impacto del covid en sus poblaciones. El Principado cuenta con una tasa de positividad (positivos/total de test realizados) de las más bajas del país: 6,89%, solo superados por Canarias. Ese número implica que la comunidad hace muchas pruebas e identifica con más acierto que otras zonas a todos los contagiados.

