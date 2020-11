Simón destaca que la aplicación de las medidas del Gobierno y la Comunidad "ha conseguido controlar la transmisión en Madrid"

Publicada el 03/11/2020 a las 20:04 Actualizada el 03/11/2020 a las 20:23

El director del CCAES, Fernando Simón, ha asegurado este martes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad que la Comunidad de Madrid ha conseguido controlar la transmisión del coronavirus gracias a las medidas impulsadas por el Gobierno y desde el Ejecutivo autonómico. “En Madrid ahora mismo hay menos transmisión. Las medidas han tenido efecto, han tenido su impacto. Esto no quiere decir que no siga habiendo, que no pueda haber casos que no se detecten. Pero lo cierto es que en Madrid la transmisión se ha podido controlar con las medidas que se implementaron. Y eso es una muy buena noticia. Porque con las medidas tanto de la Comunidad como las que apoyó el Ministerio o el Gobierno se ha conseguido controlar la transmisión”.

Simón ha respondido así a las preguntas de la prensa sobre el rápido descenso de las cifras en la comunidad que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Una bajada que el director del CCAES asocia con la implementación de los test de antígenos hace un par de semanas, y que habría provocado que se haya pasado de un pico de casos a un descenso. “Con los PCR hay que hacer el envío la laboratorio, lo que lleva un proceso de varios días. Pueden ser 24 horas en el mejor de los casos, y en algunos casos hasta 6 días. Y si el laboratorio está saturado, pueden tener hasta una espera mayor. El uso ahora de pruebas antigénicas ha hecho que los casos que antes se diagnosticaban en un periodo de 3 o 4 días, que podía extenderse hasta 10 o 15 días, se diagnostiquen en el mismo día, y tenemos los datos rápidamente en el sistema de información [...] Una vez que el uso de antígenos se estabiliza, desciende” el número de contacios detectados, ha desarrollado Simón.

El Ministerio que dirige Salvador Illa ha registrado este martes una incidencia acumulada en los últimos catorce días de 527 casos por cien mil habitantes, “una cifra alta, muy alta” que se ve acompañada de un incremento en la ocupación hospitalaria, con 19.943 personas ingresadas en cama convencional, una ocupación del 16,2%, que se eleva hasta el 29,7% en UCI, con 2.754 casos y una gran variabilidad entre comunidades autónomas, donde algunas registras hasta un 40% de ocupación.

La capacidad de diagnóstico sigue aumentando, con 2.419 pruebas por semana, 1.137.000 pruebas a la semana, lo que representa 2.419 pruebas por cada cien mil habitantes por semana, “una de las cifras más elevadas de Europa”, mientras que la positividad se sitúa en el 13,4%.

El director del CCAES ha comenzado su intervención pidiendo disculpas por sus comentarios sexuales en una entrevista con los escaladores Iker y Eneko Pou, en las que aseguraba que a las enfermeras “no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después”. “Pido mis disculpas a todas las personas o colectivos a los que les pudiera molestar las palabras que di en respuesta a esa broma. Lo siento. Pero lo siento casi más por mí, porque me sabe mal que el esfuerzo de años de quitarme de encima ese bagaje de frases hechas que no reflejan mi forma de pensar, haya quedado claro que todavía tengo mucho camino por delante para hacerlo mejor, y trataré de hacerlo”, ha declarado Simón.

Fernando Simón también ha aprovechado su intervención para agradecer la representación que ha hecho de los jóvenes Pablo Alcaide, un adolescente que junto a sus amigos limpió los destrozos ocasionados por la manifestaciones contra las restricciones en Logroño. “Me gustaría empezar con un agradecimiento a Pablo y a todos los Pablos que hay en España, y a todas las personas que han estado trabajando y apoyando para que el colectivo esté por encima de los individuos. Gracias Pablo”.