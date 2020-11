Aguado plantea a Ayuso que se cierre perimetralmente Madrid hasta el 'Black Friday'

Publicada el 04/11/2020 a las 14:17 Actualizada el 04/11/2020 a las 15:00

El vicepresidente madrileño y portavoz del Ejecutivo regional, Ignacio Aguado, puso este miércoles sobre la mesa del Consejo de Gobierno una nueva propuesta para extender el cierre perimetral de la comunidad autónoma más allá de los confinamientos por días. En rueda de prensa posterior al cónclave, el dirigente naranja explicó que pidió a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que las fronteras madrileñas permanezcan clausuradas, al menos, hasta finales de noviembre. En concreto, detalló, hasta el Black Friday, el último viernes del mes que da el pistoletazo de salida a la campaña navideña de ventas. Por el momento, el Ejecutivo regional sólo tiene previsto un nuevo cierre perimetral para el puente de La Almudena, el segundo tras las medidas que se adoptaron el pasado viernes para evitar casi un millón de desplazamientos durante la festividad de Todos los Santos.

"He propuesto formalmente que estos cierres perimetrales de la Comunidad de Madrid se extiendan hasta finales de noviembre. En concreto, hasta el Black Friday, para que en esas fechas donde se factura mucho por parte de muchos sectores no existan esas restricciones", explicó el vicepresidente madrileño. No obstante, volvió a dejar claro, como lleva haciendo durante semanas, que la decisión final al respecto no le corresponde a él, sino a la Consejería de Sanidad y a la propia presidenta en último término. "Serán los que tomen esa decisión y los que anuncien, en un sentido o en otro, el próximo viernes", aseveró Aguado. No obstante, no quiso dar detalles sobre la acogida que tuvo su planteamiento en el seno del Consejo de Gobierno. "Las deliberaciones son secretas. Lo hemos hablado y se ha debatido", fue lo único que señaló al respecto.

Durante su intervención, el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso volvió a insistir a la población que quedan "pocas balas en la recámara" para evitar la imposición de medidas más duras que puedan recordar a la primera ola de la pandemia. "Si no bajamos la curva de forma drástica, tenemos poco margen de actuación", avisó. De todos modos, evitó dar su opinión sobre si es partidario de un confinamiento total como el del pasado mes de marzo y como el que han pedido ya al Gobierno central algunas comunidades autónomas. "Trabajamos para evitar el confinamiento domiciliario, que debe ser la última opción", sostuvo en línea con lo que el martes deslizó de igual modo la presidenta madrileña. Pocas horas antes de la comparecencia de Aguado, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, alejó esta posibilidad en una entrevista en Telemadrid: "No tendría ningún sentido. Los datos están bajando, las medidas funcionan".

En la rueda de prensa, también se le cuestionó por la posibilidad de cerrar bares y restaurantes, tal y como se ha acordado ya en algunas regiones como Cantabria o Galicia. "El sector de la restauración está sufriendo más que nunca. Es importante que las restricciones que ya existen, que yo creo que son muy contundentes, se cumplan. En la inmensa mayoría, se están respetando. Pero si se tienen que tomar más decisiones en esa línea, tendrá que ser la Consejería de Sanidad la que lo haga", apuntó. Tampoco quiso dar detalles sobre la posición que el Ejecutivo madrileño mantendrá este miércoles durante la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad, en la que se estudiará, entre otras cosas, si las medidas de cierre perimetral tienen que implantarse o no por un mínimo de siete días, algo que influye en la estrategia de Ayuso de clausurar exclusivamente los días de puente.

El Consejo de Gobierno dio luz verde este miércoles a nuevos desembolsos para dar respaldo a los sectores más castigados por la crisis del coronavirus. En concreto, se aprobaron otros 15 millones de euros para dar respaldo a los autónomos. Por otro lado, también se ha acordado otro paquete de ayudas para el turismo, que supone el 7% del PIB madrileño, y el ocio nocturno: 13 millones de euros en avales. También se ha decidido ampliar de nuevo el Programa Madrid Emplea con otros 15,6 millones de euros. Anuncios que llegaron tras una primera valoración de la situación epidemiológica en la región en la que celebró la mejora de los datos aunque aclarando que por el momento es insuficiente. "Todavía estamos muy altos y no podemos conformarnos. Queda mucho camino por recorrer hasta llegar al objetivo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes. No podemos relajarnos, no podemos soltar el pie del acelerador", dijo.