Ortega Smith amplía su declaración de bienes con tres inmuebles que elevan a 11 los de su propiedad

Publicada el 03/11/2020 a las 06:00

El número dos de Vox, Javier Ortega Smith, presentó hace dos semanas una segunda declaración de bienes con tres inmuebles que elevan a 11 los que posee en solitario o de forma compartida con familiares. Las tres nuevas propiedades agregadas por el diputado y portavoz municipal de la formación ultraderechista en Madrid engrosan así una lista donde figuran desde un cigarral de casi dos hectáreas y mansión a orillas del Tajo en Toledo a un piso de 120 metros cuadrados y un local comercial en el mismo edificio de Chamberí, uno de los dos barrios más caros de España. Las tres propiedades recién incorporadas a su declaración son producto de la herencia recibida de su padre, que falleció el 16 de diciembre de 2019. En los documentos obtenidos de los registros de la propiedad de Asturias, donde se ubican los tres nuevos bienes, infoLibre no ha localizado sin embargo ningún inmueble ni suelo urbano o rústico inscrito a nombre de Ortega Smith con posterioridad al 16 de diciembre.

Este periódico preguntó el viernes a los portavoces de Vox en el Ayuntamiento de Madrid y en el Congreso si esa ausencia de datos o discordancia obedece a un error o a otro factor. No hubo respuesta. No es posible, por tanto, saber si no aparecen inscripciones registrales que se correspondan con este año de 2020 porque los trámites de la herencia aún no han finalizado. O si existe alguna otra razón. Una vivienda (25%), un solar (1,4%) y un almacén-huerta (8,33%), todo ello en un pueblo costero de Asturias, son los bienes que completan ahora su listado patrimonial.

El sello digital del Congreso señala que la nueva declaración ampliatoria [puedes ver aquí la original y la que ahora la completa] entró en el registro del Congreso el 15 de octubre. La víspera, otro registro, este de la propiedad, había facilitado la información solicitada sobre la vivienda donde Santiago Abascal reside con su familia en Madrid.

A día de hoy, el líder de Vox sigue sin haber comunicado al Congreso lo que el 20 de octubre desveló infoLibre: que el 23 de julio había comprado junto con su esposa un chalé con una hipoteca de 736.000 euros a 30 años. Este viernes, y así lo han confirmado fuentes parlamentarias, el protagonista de la fallida moción de censura no había presentado aún ninguna declaración adicional a la que formuló en noviembre tras tomar posesión como diputado. El portavoz parlamentario de su partido, Iván Espinosa de los Monteros, ya proclamó ante los periodistas que Abascal cumplirá el mandato de informar a la Cámara Baja "cuando le parezca bien".

De la ribera del Tajo a su paso por Toledo a la costa asturiana

El padre del secretario general de Vox poseía el 50% de uno de los elementos más importantes de la serie inmobiliaria: la finca de Toledo o, lo que es lo mismo, el cigarral que se expande junto a la ribera sur del Tajo. Su otra mitad la comparte el número dos de Vox con otros tres miembros de su familia: cada uno de los cuatro ostenta al menos hasta ahora el 12,5%. Este periódico ignora si el porcentaje de los cuatro propietarios minoritarios se ha visto afectado al alza por el fallecimiento del padre. La declaración ampliatoria del 15 de octubre no hace ninguna mención a ese bien. La denominada nota simple del registro sobre el cigarral, tampoco.

Junto con la finca toledana y el piso y el local de Madrid, en su declaración de bienes completan el círculo de su patrimonio de terrenos y ladrillo dos viviendas en un pueblo costero de Asturias (14,3% una y la otra en la otra, el 25% antes citado), cinco solares en el mismo municipio (50%, 50%, 16,66%, 8% y el ya mencionado 1,4%) y un "almacén-huerta" (8,33%) ubicado también allí.

Sin embargo, los datos del Registro de la Propiedad señalan que son cuatro las viviendas de ese municipio en cuya titularidad participa Ortega Smith: en una de ellas con carácter exclusivo y en tres, de forma común con otros parientes. Aunque cabe la posibilidad de que dos de esas casas hayan pasado a convertirse en solares por derribo, este periódico no puede asegurarlo de forma taxativa. El piso de Madrid le pertenece al 100% por donación, según distintas fuentes. Del local comercial posee el 25%.

Además de lo relativo a casas y solares, en su segunda declaración se ha visto alterado el saldo de las cuentas corrientes: de los 2.500 euros declarados en noviembre de 2019, la cifra ha pasado a los 55.614 euros anotados en su declaración del 15 de octubre. Ni en la inicial ni en la de ahora aparecen deudas de ningún tipo. Los nuevos inmuebles y el incremento en el saldo de sus cuentas bancarias son los únicos datos consignados en este segundo formulario. En cuanto a vehículos, no hay cambios: tiene dos coches de la marca Opel, uno de 2017 y otro, un clásico de 1965.

En su declaración al comienzo de la legislatura, Ortega Smith anotó 2.238,80 euros la cantidad pagada por IRPF en el ejercicio anterior, es decir, en 2018. Sus ingresos netos en ese mismo ejercicio de 2018 ascendieron a solo 14.046 euros. Así se lee en el formulario que el 29 de noviembre de 2019 depositó en el Congreso.

Como portavoz municipal de Vox en el consistorio madrileño, Ortega Smith solo cobra dietas por asistencia a órganos colegiados, es decir, plenos y comisiones. Entre enero y junio percibió por dietas municipales 3.824 euros, una cantidad inferior a la habitual dado que el estado de alarma recortó en primavera la actividad institucional.

Aunque el Congreso se niega a detallar cuánto cobra al mes cada diputado, las reglas del denominado Régimen Económico permiten hacer estimaciones certeras: como todos los parlamentarios de la Cámara, Ortega Smith percibe 3.050 euros mensuales de asignación básica; como portavoz de Vox en la Comisión de Justicia obtiene otros 1.134,40 euros para gastos de representación; y como electo por Madrid, otros 935,37 como indemnización libre de impuestos para gastos derivados de su actividad en la Cámara. Total del Congreso: 14 pagas de 5.120 euros. A ello se suman las dietas municipales. De los 350 diputados que componen el Congreso, 35 ocupan también un escaño local: 12 son alcaldes y el resto, concejales; y casi todos cobran de sus municipios solo dietas por asistencia.