Ayuso, a una diputada de Más Madrid: "La curva de contagios de la Comunidad de Madrid es un reflejo de la curva de su boca, mustia"

Publicada el 05/11/2020 a las 16:08 Actualizada el 05/11/2020 a las 16:13

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este jueves durante el Pleno de la Asamblea de Madrid un momento particular durante su intervención dando cuenta sobre la evolución de la pandemia en la región, que ha comparado con la boca de la diputada por Más Madrid, Mónica García. “La curva de la Comunidad de Madrid es un reflejo de la curva de su boca, mustia. Así está la curva de la Comunidad de Madrid”, ha espetado la presidenta, dirigiéndose a la diputada.

Isabel Díaz Ayuso dibujando metáforas con sus palabras.pic.twitter.com/MZfUrTpaY0 — Josué Coello (@josue_coello) November 5, 2020

Las excéntricas declaraciones se producían después de la intervención de García pidiendo explicaciones sobre el hospital de pandemias y tras hacer alusión a la polémica respuesta que Ayuso dio a una periodista de Telemadrid asegurando que “a un presidente autonómico no se le hacen esas preguntas”. “Espero que mi pregunta no le haya importunado, porque es de esas preguntas que no se le hace a una presidenta. Imagino que a una presidenta no se le pregunta si el último pelotazo con forma de hospital va a llevar dentro médicas o enfermeras”, ha argumentado la diputada.

Por esto Ayuso no quiere que le pregunten por el hospital de pandemias pic.twitter.com/UqvUc9Smkt November 5, 2020

En respuesta a una pregunta parlamentaria de la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, Ayuso ha insistido en que el confinamiento total sería "un gran fracaso" y continúa apostando por medidas "quirúrgicas o sensatas".

Sobre este extremo, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha incidido en que es partidaria de "limitar lo imprescindible" y ha remarcado que la Consejería de Sanidad está trabajando sobre un plan, "que está funcionando por mucho que irrite a los miembros de las bancadas de enfrente". En este punto, ha recordado que apuestan por restringir la movilidad solo lo imprescindible o reducir las horas de actividad.

"No se trata de cerrar un día sí o un día no. Se trata de intentar impedir que haya más movimientos de los imprescindibles como pueden ser en los puentes", ha trasladado la jefa del Ejecutivo autonómico.

Para Ayuso, estas medidas, "que van por el buen camino", están dejando a la autonomía en indicadores en incidencia acumulada de 359, con datos de ayer, e incluso un estudio de la Universidad Carlos III la sitúa en torno a los 300. Según la presidenta, van "en la muy buena dirección".

"Para no cerrar Madrid, que es un fracaso, para no confinar a los ciudadanos en sus casas, que es un gran fracaso, y esto contrae numerosas secuelas y daños colaterales, lo que queremos es seguir ahondando en políticas inteligentes y medidas quirúrgicas", ha declarado.

En este sentido, ha incidido en que ahora están centrando en llevar los test a las farmacias y a las clínicas dentales así como que los alumnos de Medicina, Enfermería y Farmacia de los últimos cursos pudieran formarse y ya empezar a "arrimar en la pandemia". "Son personas cualificadas que pueden hacerlo perfectamente", ha detallado.

Monasterio critica a Casado

Por su parte, la portavoz de Vox ha criticado, en su turno de intervención, la política de "impostura" del PP y que el presidente de esta formación, Pablo Casado, insultase a los votantes de su formación durante el debate de la moción de censura "a pesar de que es el único partido con el que podía pactar para alcanzar la mayoría que sacase al país del abismo".

"En la política de la realidad ustedes pretenderán ahora tener nuestro apoyo en Murcia, en Andalucía, en Madrid... o quizás no. Quizás quiere usted pactar con los socialistas", ha deslizado, al tiempo que se ha preguntado si es que el bipartidismo sigue manteniendo "los vasos comunicantes de la corrupción".

Monasterio ha censurado la actitud de Casado y ha cuestionado si se trata de un pacto del PP con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "¿Es posible que el señor Casado haya tenido que rescatar a sus tutores de la trama corrupta de la Kitchen negociando con el PSOE una tregua?", ha apuntado.

En este punto, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha pedido a la parlamentaria que se ciñese a la cuestión de la pregunta. A pesar de esto, Monasterio ha continuado exponiendo que en Vox no se van a ofender por los discursos del PP sino que les ofrecerán su apoyo frente "a las políticas de Sánchez" para evitar que "se intervenga y se confine más Madrid". Tras esto, Trinidad ha vuelto a llamarle la atención y le ha indicado que se había acabado su tiempo de pregunta.