Arranca el miércoles y continúan las restricciones autonómicas para frenar el avance aparentemente imparable del coronavirus. Las comunidades autónomas notificaron este martes al Ministerio de Sanidad 18.669 nuevos casos de covid-19, 5.141 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Esto supone una cifra similar con respecto a los 18.418 del mismo día de la semana anterior. La cifra global de contagios en España se eleva ya a 1.259.366 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales.

Sigue en infoLibre la actualidad de este miércoles:

13.48. Galicia cierra la hostelería en las ciudades y 53 municipios más y su perímetro desde este viernes. Galicia ha anunciado que se amplían las restricciones a 60 ayuntamientos gallegos —en las que se incluyen las siete ciudades y otros 53 municipios—, que supone un "60% de la población gallega", con el confinamiento perimetral de esos municipios, el cierre de la hostelería y la limitación del deporte a la práctica individual. Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, en una comparecencia ante los medios para informar de las medidas acordadas en el comité clínico, que se ha vuelto a reunir en la mañana de este miércoles después de que en la sesión de la tarde noche de este martes decidiese mantener en vigor las restricciones vigentes en Galicia para contener los contagios por covid-19, incluido el confinamiento perimetral de las siete grandes ciudades.

13.42. Andalucía dice que los datos en Huelva suben "sin freno". La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha advertido este miércoles de que los datos en la provincia de Huelva están subiendo "sin freno", después de que en los últimos 14 días se hayan diagnosticado 2.413 positivos, por lo que ha subrayado que hay que tomarse la situación "bastante en serio". Así, a preguntas de los medios en rueda de prensa, Verano ha recordado que los datos de Huelva han sido siempre "mucho mejores que los de otras provincias" estando "muy por detrás de los datos de otras de Andalucía y de España" pero que, ahora mismo, se está produciendo "una evolución bastante rápida", por lo que no se puede decir lo mismo". Por ello, ha apelado a la "responsabilidad" individual, destacando que ahora mismo hay "más hospitalizaciones que en Almería", al tiempo que ha subrayado que "hay que ser conscientes de la gravedad del momento".

13.39. Extremadura prorrogará el toque de queda sin descartar algún cambio de horario. La Junta de Extremadura es partidaria de prorrogar en la comunidad autónoma la reducción de la movilidad nocturna o 'toque de queda' que ya se viene aplicando en la misma para luchar contra la Covid-19, sin descartar alguna modificación de horarios o otra cuestión "concreta" en un "determinado momento". De este modo lo ha señalado en rueda de prensa este miércoles en Mérida el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha argumentado que "sin duda ninguna" la reducción de la movilidad nocturna es una medida que "afecta poco a lo que ya estaba afectado" el sector de la hostelería por las consecuencias de la pandemia del covid-19. Además, tras apuntar que "puede ser que se tengan que modificar horarios o puede ser que se tengan que hacer alguna cuestión concreta en un determinado momento", ha incidido en que "indudablemente" la reducción de la movilidad nocturna "viene a controlar una parte de ese ocio no controlado que está detrás de una buena parte de los brotes que se pueden estar generando en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura y de toda España".

No se pueden tomar medidas mientras no hayamos evaluado el resultado de las anteriores. No me gusta nada que haya 17 Reinos de Taifas donde cada rey anuncia cosas diferentes cada día. Es en el Consejo Interterritorial de Salud donde se plantean, se discuten y acuerdan las medidas pic.twitter.com/z0n2UWvsES

13.33. Ceuta pide un confinamiento "similar al de primavera" y limita a cuatro personas cualquier reunión. El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha anunciado este miércoles que está preparando un nuevo decreto para, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas en este segundo estado de alarma, extender desde el próximo lunes el toque de queda nocturno en la ciudad al máximo posible (de 22.00 a 7.00 horas), prohibir las entradas y salidas de la localidad salvo causa justificada todos los días de la semana y restringir a cuatro el número de no convivientes que podrán reunirse en cualquier espacio público o privado. Además, el Ejecutivo local reclamará al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en el Consejo Interterritorial de Salud de esta tarde un nuevo marco normativo que haga viable "un confinamiento de la población y la suspensión de todas las actividades no esenciales en términos similares a los del primer estado de alarma de primavera".

13.21. Cantabria confina todos los municipios desde este miércoles. El Gobierno de Cantabria ha decidido confinar todos los municipios de la comunidad desde las 18.00 horas de este miércoles y, en principio, hasta el día 9, cuando finaliza el toque de queda, si bien es probable que se prorrogue hasta un total de 15 días. Así lo ha anunciado hoy el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, quien ha indicado que publicará un decreto por el que se aplican en la región el nivel 3 de alerta del protocolo para el control de la transmisión de covid-19 que incluye esta medida, así como otras. Así, se contempla el cierre al público del interior de los bares y restaurantes, o limitar reuniones a un máximo de 6 personas en caso de no pertenecer al mismo grupo de convivencia, entre otras medidas de reducción de aforos en diversos ámbitos, que tienen como objetivo común reducir la movilidad.

13.20. El Gobierno murciano decreta el cierre de bares y restaurantes. El Gobierno murciano ha decretado el cierre de los bares y restaurantes en toda la Región, según ha confirmado a Europa Press el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo. Jiménez ha recibido la confirmación oficial de la Comunidad de esta medida que, a su juicio, es un "claro fracaso total por parte del Gobierno regional". Ha puesto como ejemplo Cataluña, donde el sector lleva cerrado 15 días y "lo único que han conseguido es triplicar los contagios". Sin embargo, destaca el caso de Madrid, "que se niega a cerrar la hostelería, la mantiene abierta y donde los contagios no paran de disminuir". Al final, critica que todas las medidas que se toman en la Región de Murcia "siempre son contra la hostelería", lo que demuestra que "son totalmente erróneas, y se sigue demostrando".

12.58. El Gregorio Marañon deriva pacientes con covid-19 a la privada. El pasado martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba la apertura de 35 nuevas camas en la UCI del hospital Gregorio Marañón. La Comunidad de Madrid pagará 867.480 euros a la clínica privada Beata María Ana, para poder derivar pacientes del hospital público, que se encuentra sin personal sanitario suficiente para atender a los enfermos. El coste por paciente acordado entre las partes es de 626 euros al día en el caso de los agudos, pero esa cantidad se incrementa hasta los 1.272 euros por paciente y día en el caso de los enfermos críticos, según informan en la Cadena SER. La presidenta ha sido duramente criticada en redes sociales.

12.38. La Rioja, con confinamiento perimetral hasta el 29 de noviembre. La portavoz del Gobierno de La Rioja, Sara Alba, ha anunciado la prórroga –hasta las 00.00 horas del próximo 29 de noviembre– de las medidas de prevención sanitarias aprobadas el pasado mes de octubre para contener la evolución del covid-19 en la región en la que, entre otros objetivos, se recoge la restricción de movimientos en toda la comunidad autónoma. Así las cosas, se restringe la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja o se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 21,00 horas, entre otras cuestiones. La portavoz ha anunciado, además, que continúan vigentes las medidas para Logroño y Arnedo. Alba ha justificado esta decisión porque "estamos en una situación muy complicada y muy difícil. Nuestros indicadores siguen estando por encima de los parámetros acordados por Sanidad y todavía es pronto para valorar el levantamiento de las medidas".

12.35. Vox quiere derrogar el estado de alarma y nadie le apoya. La mayoría del Senado ha mostrado este miércoles su rechazo a una moción de Vox en la que se instaba al Gobierno a derogar de manera inmediata el estado de alarma. El partido de Santiago Abascal se ha encontrado con el amplio rechazo de la Cámara Alta y algunos grupos les han criticado por "buscar la confrontación" al autoenmendarse la propuesta. El encargado de defender la propuesta ha sido el portavoz de Vox en la Cámara Alta, Jacobo González-Robatto, que ha aprovechado su turno para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez y acusarle de las muertes provocadas por el coronavirus.

12.31. Iceta apoya la gestión del Govern. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha expresado este miércoles su apoyo a la gestión que está haciendo el Govern de la segunda ola de la pandemia de coronavirus, pero le ha pedido más transparencia para generar la "máxima confianza" a la ciudadanía. Durante su réplica en el Parlament a la comparecencia del vicepresidente, Pere Aragonès, sobre la gestión de la segunda ola, Iceta ha defendido las restricciones aplicadas por el Ejecutivo catalán y ha aplaudido el modelo descentralizado del estado de alarma actual para que las comunidades tomen decisiones en la gestión de la pandemia.

12.26. Los jueces no quieren que la justicia pare. Las asociaciones de jueces han señalado este miércoles que en caso de que los datos del número de contagios por la covid-19 empeoren y esto derive en nuevas restricciones de movilidad o, incluso, un segundo confinamiento domiciliario, la Adiministración de Justicia debe aprender de la experiencia acumulada y por tanto no debe parar. Añaden que esto es compatible con ejercer su función con seguridad. "El derecho fundamental de los ciudadanos a obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses legítimos no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Esto supone que, además de asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, ha de procurarse que, en la medida de lo posible, no se paralicen los demás", indican.

La Justicia no puede parar. El derecho fundamental a obtener la tutela judicial no debe quedar suspendido por la declaración del estado de alarma. Hay que asegurar que se atienden los asuntos urgentes e inaplazables, y en la medida de lo posible que no se paralicen los demás. ⚖️ — Juezas y Jueces para la Democracia (@JpDemocracia) November 4, 2020

12.15. Armengol no ve "justificable" confinamiento en Balears. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha confirmado que el Govern no cree por ahora "justificable" un confinamiento domiciliario en Balears porque es una "medida muy dura" para la ciudadanía, aunque no lo descarta si la situación epidemiológica así lo requiere. Armengol ha explicado que, en relación a la incidencia acumulada de casos en Baleares, la situación es "mucho mejor" que en el resto del Estado. Así, desde el Ejecutivo están apostando por una política de explicar a los ciudadanos que hay que aprender a vivir con el virus, siguiendo las recomendaciones para evitar contagios.

12.13. Cataluña: "El estado de alarma no es descentralizado". La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha reprochado al Gobierno que el estado de alarma "no es descentralizado" como se había prometido en un primer momento, y ha pedido a las fuerzas parlamentarias unirse para exigir compromisos al Ejecutivo. Durante su comparecencia en el pleno del Parlament de este miércoles para rendir cuentas sobre las acciones del Govern en la segunda ola de coronavirus, Budó ha recordado que se prometió que el estado de alarma sería descentralizado y que permitiría a los gobiernos autonómicos tomar medidas: "Que nos daría este paraguas jurídico para poder tomar nuestras propias decisiones. Pero la realidad es que de descentralizado nada de nada", ha zanjado.