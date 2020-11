El Gobierno celebra este jueves una ronda de contactos con varios grupos para negociar su apoyo a los Presupuestos

Publicada el 05/11/2020 a las 09:19 Actualizada el 05/11/2020 a las 10:32

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el secretario de estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, mantendrán este jueves en el Congreso de los Diputados una ronda de contactos con varios grupos parlamentarios que han mostrado su disposición a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Moncloa ha informado de las reuniones unos minutos después de que Ciudadanos haya informado que su equipo negociador conversará con el Ejecutivo para tratar de concretar un apoyo, todo después de que constatasen que el Gobierno había atendido sus peticiones. Eso sí, desde Moncloa no han explicado cuáles son las formaciones que se reunirán con el equipo negociador de los PGE, informa Europa Press.

Así, en esta serie de encuentros el Gobierno trasladará a sus interlocutores la importancia de sacar adelante unos Presupuestos que "están llamados a impulsar un cambio de modelo productivo en España, reforzar el Estado de bienestar, desarrollar nuevos derechos y avanzar en la imprescindible transición energética".

Entre otras medidas, el proyecto de cuentas públicas que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de octubre contempla una revalorización de las pensiones del 0,9% e incluye las mayores partidas jamás registradas para Sanidad, Educación, becas o dependencia.

Además, desde el Ejecutivo señalan que el proyecto de Presupuestos que se está tramitando actualmente en el Congreso incorpora 27.000 millones de los fondos europeos que se destinarán principalmente a Industria y Energía, I+D+i y Digitalización, Infraestructuras y Ecosistemas Resilientes.

Laya insta al PP a negociar

La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, ha instado al Partido Popular a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado y ha asegurado que no se pueden escudar constantemente en cuestiones ideológicas "para no buscar el consenso".

En una entrevista en Onda Cero la ministra ha recordado que en el proyecto de cuentas públicas se incluyen cuestiones relacionadas con la descarbonización, la digitalización, la pobreza extrema y la igualdad de la mujer. "Eso no son cuestiones ideológicas", ha señalado.

Así, la titular de Exteriores ha puesto en valor la "oportunidad única" que hace necesaria la participación "de todas las fuerzas políticas y sociales" del país para tratar de "impulsar una recuperación muy necesaria", y que pasa también por vehicular los fondos europeos por la pandemia de coronavirus.

El PNV no asistirá a la ronda de contactos

El PNV no asistirá este jueves a la ronda de contactos de los PGE, a la que el pasado miércoles por la noche le convocó el Gobierno , aunque mantiene las conversaciones bilaterales con el Ejecutivo sobre las Cuentas estatales, según han informado a Europa Press fuentes del Grupo Vasco.

La formación jeltzale fue convocada este miércoles por la noche para una ronda de contactos a celebrar esta misma mañana. El PNV desconoce si el objetivo del encuentro es "más mediático" o se trata de una cuestión de fondo. Por ello, ha decidido no acudir, aunque los jeltzales mantienen sus conversaciones y vías de negociaciones al margen de esta ronda. "Eso se mantiene y continúa, pero no vamos a ir a una reunión que se ha convocado la víspera y que no sabemos qué es lo que pretende", ha apuntado.

El PNV todavía no ha decidido oficialmente qué posición mantendrá sobre las enmiendas a la totalidad cuyo plazo para presentarlas concluirá este viernes a las 14.00 horas.

EH Bildu se reune con la ministra de Hacienda

EH Bildu se reunirá este jueves por la tarde con el Gobierno en el Congreso de los Diputados, dentro de la ronda de contactos convocada para hablar de los PGE, según ha informado la formación soberanista.

Al encuentro con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el Secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, asistirá la portavoz del grupo parlamentario EH Bildu, Mertxe Aizpurua, para conversar sobre las Cuentas estatales, un día antes de que concluya el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad.

Navarra suma desconfía de PNV y EH Bildu

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, cree que EH Bildu y PNV están "negociando" los PGE para 2021 en Madrid y ha reiterado su oferta al PSN para garantizarle la aprobación de las cuentas si no las pacta con EH Bildu.

Javier Esparza ha reiterado que Navarra Suma ha sido "muy clara". "Hemos tendido la mano, nuestra posición es muy franca, aquí no hay trampa ni cartón, si el PSN llega a un acuerdo con EH Bildu no estaremos nosotros y si quiere el PSN un acuerdo con nosotros, llegaremos sin ningún tipo de duda a ese acuerdo. Y si el PSN no quiere llegar a un acuerdo también hemos tendido la mano para garantizar la aprobación de los Presupuestos y la estabilidad durante toda la legislatura", ha afirmado.

El portavoz de Navarra Suma ha añadido que "EH Bildu le recordaba ayer al PSN que Chivite es presidenta gracias a Bildu, no sé si se está intentando presionar al PSN para llegar a un acuerdo". "En cualquiera de los casos empiezo a pensar que la negociación de los Presupuestos de Navarra se está realizando en Madrid, empiezo a pensar que Bildu y el PNV están negociando en Madrid los Presupuestos de Navarra. En cualquier escenario vamos a seguir con la mano tendida, ofreciendo abstención y estabilidad siempre que no haya pacto con Bildu", ha indicado.