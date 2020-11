Directo | La pandemia se acerca a los 50,5 millones de casos en todo el mundo

Publicada el 09/11/2020 a las 09:05 Actualizada el 09/11/2020 a las 11:17

La pandemia de coronavirus avanza en el país, con las comunidades atravesadas por distintas medidas restrictivas. España acumula ya 1.328.832 casos desde el inicio de la crisis sanitaria.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.

11.20. Andalucía quería el toque de queda antes de las 22 horas pero no fue autorizado por Sanidad. El consejero andaluz de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha manifestado este lunes que planteó al Ministerio de Sanidad la posibilidad de aplicar en Andalucía un toque de queda antes de las 22.00 horas, pero que no fue autorizado. Desde este martes, el toque de queda en esta comunidad será desde las 22.00 hasta las 7.00 horas, dentro de la horquilla que ha autorizado el Ejecutivo nacional en el marco del estado de alarma.

11.16. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publica la prórroga del toque de queda. El Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (Dogc) ha publicado este lunes la prórroga por 15 días de las medidas de restricción de la movilidad nocturna para contener el brote de covid-19 en Cataluña. En la resolución recogida por Europa Press, la Generalitat señala que la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha emitido un informe el 6 de noviembre en el que evidencia la grave situación epidemiológica y su impacto en la capacidad del sistema sanitario y justifica el "mantenimiento" de las condiciones que motivaron el toque de queda nocturno. Por ello, queda prorrogada la prohibición de todos los desplazamientos y la circulación por las vías públicas entre las 22 horas y las 6 horas, excluyéndose los que sean por asistencia sanitaria de urgencia e ir a la farmacia, de trabajadores para ir o volver del trabajo, retorno al domicilio desde centros educativos, actividades culturales permitidas y recogida en servicios de restauración.

11.14. Lambán asegura que hay un "ligero" descenso de la curva de contagios, aunque no descarta medidas más duras. El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha indicado que hay un "ligero descenso" de la curva de contagios del covid-19 en la comunidad autónoma, aunque no descarta la implantación de medidas más duras para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Así lo ha manifestado en una entrevista este lunes: "Espero que el esfuerzo titánico de las sanitarios, unido al esfuerzo individual de los ciudadanos" y al del Gobierno, "que no ha dudado en tomar decisiones, ni ha escatimado en recursos" vaya "surtiendo efecto" y la curva "descienda definitivamente", ha considerado el presidente del Ejecutivo autonómico.

11.12. Ayuso no acude a la misa de la Almudena por "precaución" ante un positivo de su entorno. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no acudirá este lunes a la misa de la Almudena, patrona de la capital, por "precaución" ante un caso positivo de su entorno. Fuentes de la Comunidad han confirmado que la presidenta se encuentra haciéndose las preceptivas pruebas. Este año, debido a la pandemia, la misa se celebrará en la catedral homónima y no en la Plaza Mayor. Isabel Díaz Ayuso dio positivo en coronavirus a mediados del mes de marzo.

11.07. Cantabria pasa a nivel 4 de alerta por la alta ocupación de las UCI. Cantabria ha pasado este domingo al nivel 4 de alerta sanitaria por el número de personas con coronavirus ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que a día de hoy son 29, lo que supone una ocupación del 27,6%. A pesar de pasar del nivel 3 al 4, por el momento, antes de tomar más medidas, Sanidad esperará a ver si las últimas restricciones implantadas en la comunidad autónoma surten efecto en el número de contagios de los próximos días. De no ser así, se plantearán medidas suplementarias previas al confinamiento domiciliario, como endurecer el toque de queda o las limitaciones de aforos.

10.53. Cataluña registra 1.919 casos y 35 fallecidos en las últimas 24 horas. Cataluña ha registrado hasta este lunes 299.946 casos confirmados acumulados de coronavirus –270.325 con una prueba PCR–, 1.919 más que en el recuento del domingo, ha informado la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos total se sitúa en 14.631, 35 más que los registrados el domingo: 8.985 en hospital o centro sociosanitario, 4.260 en residencia, 891 en domicilio y 495 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 2.793, lo que supone un aumento de 106 respecto al último recuento.

10.37. Almeida vuelve a pedir controles a pasajeros en Barajas y asegura que Madrid "controla la pandemia". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha vuelto a pedir más controles para los pasajeros que aterricen en el aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez a la vez que ha puesto en valor que la Comunidad de Madrid "está controlando la pandemia de coronavirus". Así lo ha manifestado este lunes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha manifestado que le "extraña" que todavía no se hayan adoptado medidas en este aeropuerto, por lo que ha vuelto a pedir al Gobierno "que asuma la responsabilidad".

10.20. Baja a 183 el número de casos el último día en Navarra, que vuelve a cifras de hace dos meses. Navarra registró el domingo 183 casos de covid-19 y continúa así con la tendencia a la baja que está registrando en los últimos días, situándose con este nuevo dato en cifras de hace dos meses. El número de pruebas PCR y de antígenos realizados el domingo es de 2.231 con una tasa de positividad del 8,2%, según los datos provisionales facilitados por el Gobierno de Navarra.

10.09. El Congreso debate el martes la 'nueva normalidad' tras vetar el Gobierno más dinero para mascarillas y PCR. El Congreso comenzará este martes el debate del proyecto de ley derivado del llamado 'decreto de la nueva normalidad' que se aprobó el pasado 9 de junio tras salir del primer estado de alarma por el coronavirus. El Gobierno ha despejado el camino parlamentario después de vetar enmiendas que pretendían más dinero público para mascarillas y pruebas PCR. La ponencia de la Comisión de Sanidad encargada de debatir esta ley se reunirá este martes a puerta cerrada a partir de las 10.30 horas para empezar a analizar las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos para introducir cambios en su articulado.

9.45. Andalucía cierra toda actividad no esencial desde las 18 horas. Andalucía decretará desde las 00.00 horas del martes 10 de noviembre y hasta el día 23 del mismo mes el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18 horas, ampliará el toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas y confinará a todos los municipios de la comunidad, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada. Así lo ha anunciado Moreno en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia en una jornada en la que se han registrado 3.755 casos positivos y 20 muertes y la cifra de hospitalizados ha bajado por segundo día consecutivo hasta los 3.151 mientras que los ingresos en UCI han subido hasta los 455.

9.30. Nuevas restricciones en la Comunidad de Madrid. A partir de las 00.00 horas del lunes las restricciones específicas para zonas de alta transmisión de coronavirus, como la limitación de entrada y salida, entrarán en vigor en siete municipios y todo Collado Villalba, que se sumarán a las 35 zonas básicas de salud donde ya se estaban aplicando. Las nuevas localidades son Galapagar, Morarzarzal, Alpedrete, Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, y Collado Villalba pasa a estar bajo restricciones en su totalidad.

9.00. La pandemia se acerca a los 50,5 millones de casos en todo el mundo, con más de medio millón en un día. La pandemia del nuevo coronavirus acumula ya más de 50,4 millones de casos en todo el mundo y avanza a un ritmo diario de positivos por encima del medio millón, con Estados Unidos, India y Brasil como principales exponentes de un virus que está dejando en varios países europeos niveles récord de contagios, sin precedentes desde el inicio de la emergencia sanitaria. En concreto, el mundo ha sumado en el último día casi 561.000 nuevos positivos, mientras que la cifra global de fallecidos ronda ya los 1.256.000. Más de 33 millones de personas han logrado superar la enfermedad en todo el mundo, según las estadísticas recogidas por la Universidad Johns Hopkins.