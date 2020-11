Publicada el 08/11/2020 a las 17:11 Actualizada el 08/11/2020 a las 17:22

La voz de los pensionistas y militante histórica del PCE Paquita Martín ha fallecido este domingo a los 95 años en Madrid, según ha informado Izquierda Unida y el PCE. Ambas formaciones destacado su labor desde la militancia juvenil hasta las movilizaciones por los derechos de jubilación y han incidido en que representó "lo más elevado de una vida de compromiso y militancia".

""Yo no necesito nada, pero salgo a la calle y lucho por el resto de hijos, que son como si fuesen míos". Nuestra compañera Paquita Martín nos ha dejado. Gracias por tu ternura y la firmeza de tus ideas. Que la tierra te sea leve camarada", asegura el tuit de IU sobre una de sus fundadoras.

Paquita Martín, que actualmente militaba en la Asamblea de Izquierda Unida de Chamberí (Madrid) y formaba parte de la Ejecutiva de CCOO, participó activamente por los derechos de los pensionistas. Nacida en mayo de 1925, militó desde la clandestinidad en el PCE y en CCOO, siempre cercana al entorno del entonces dirigente sindical Marcelino Camacho, y en 1986 participó en la fundación de IU en 1986.

Más recientemente, Paquita Martín saltó a la popularidad por una interveción en La Sexta Noche en enero de 2017. La copresentadora del programa en aquel momento, Andrea Ropero, le cedió la palabra para preguntar a uno de los economistas invitados, aunque dejó claro que ella no le iba a preguntar nada porque "no le iba a dar ninguna respuesta". "¿Por qué tienen que tener las mujeres la pensión más baja que los hombres?", preguntó y continuó asegurando que no quería que "a los hombres les quiten pensión, quiero que se la suban a las mujeres".

Esa noche, Paquita Martín le apuntó al economista una solución para el tema de las pensiones: "Dar trabajo a los jóvenes para que suban las pensiones". Al acabar su intervención, volvió a coger el microfono y le dejó claro al experto que "tengo 91 años, pero no soy gilipollas". Esta invervención le valió el aplauso del público en el plató y en casa, y provocó que aquella fuera la primera de otras muchas participaciones en La Sexta Noche.