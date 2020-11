Cs eleva sus exigencias para los PGE en plena ofensiva de Casado por recuperar el "centro" mientras el Gobierno pide huir de "vetos"

Publicada el 11/11/2020 a las 06:00

Este miércoles arranca en el Congreso de los Diputados el debate de las enmiendas de totalidad al proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. El primer gran examen del Gobierno para la aprobación de las cuentas públicas. El Pleno debatirá y votará enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario VOX; Junts per Catalunya y BNG (Grupo Plural) y tres del Grupo Mixto: CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias. Esto implica que, salvo sorpresas de última hora, el Ejecutivo de coalición va a salir airoso de este trámite para el que necesita más votos a favor que en contra. En este contexto, los grupos parlamentarios piensan ya en la fase siguiente, en la de las enmiendas parciales, y toman posiciones.

Ciudadanos (10 escaños), que rechazó registrar una enmienda para la devolución del texto con el argumento de que el proyecto recoge algunas de sus exigencias y de que confía en poder seguir negociando con el Gobierno, endureció este martes su posición advirtiendo de que no apoyarán las cuentas públicas mientras no se rectifique en la ley Celaá en lo relativo al castellano como lengua vehicular. Y mientras el Gobierno no garantice que no aceptará un referéndum de independencia en ningún territorio de España. "Sánchez tiene que decidir si elige la vía de Ciudadanos o la vía de las concesiones al separatismo", advirtió la líder de la formación naranja, Inés Arrimadas, en alusión a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

Cs y ERC, que no han presentado enmienda a la totalidad, se declaran incompatibles de cara a la segunda fase de negociación presupuestaria. Desde ambas formaciones se llama al Ejecutivo a elegir.

Estas nuevas demandas de Cs se producen en un momento en el que el PP de Pablo Casado ensaya un giro de estrategia para hacerse con la hegemonía del "centro" político. Los conservadores ya han empezado a trasladar un mensaje que intensificarán en las próximas semanas. El de que Pedro Sánchez ya ha elegido sacar adelante las cuentas con las formaciones con las que le fue posible ser investido presidente. Esto implica que el partido naranja quede al margen.

"Mientras otros partidos en la oposición, como PP y Vox, gritan mucho, pero no han conseguido nada [...] a partir de ahora el Ejecutivo va a tener que mirar hacia nuevas líneas naranjas si quiere que Cs finalmente vote a favor de los presupuestos", respondió Arrimadas a las críticas.

El Gobierno debe decidir si utiliza los Presupuestos para dar concesiones a los nacionalistas o para proteger a las familias. Nuestras #LíneasNaranjas son, entre otras:



✅ Ayudas directas a pymes y autónomos

✅ Ayudas a la conciliación

✅ Respeto a la igualdad entre españoles pic.twitter.com/dg5CLpijiY November 10, 2020

Desde el Gobierno optan por no entrar en el fondo del debate planteado por Inés Arrimadas, un debate que estará muy presente en las próximas semanas. La ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo estudiará "con detenimiento" la exigencias de Cs. Pero hizo un llamamiento a rechazar los "vetos cruzados" para que estos Presupuestos tengan el mayor respaldo posible.

La titular de Hacienda defendió que en la fase de enmiendas serán "prioritarias" las de las fuerzas que han decidido no pedir la devolución de los Presupuestos. Es el caso de Cs, de ERC. Pero también grupos como el PNV o EH Bildu.

Pero no sólo Cs y ERC están en medio de esta tormenta. También ha pillado de refilón a los partidos que sostienen al Gobierno. El presidente de Aragón, Javier Lambán (PSOE), sostuvo este martes que ERC es un "aliado inquietante", por decirlo "con un adjetivo suave". En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Lambán sostuvo que la ley de cuentas públicas tiene que "contribuir a consolidar un proyecto de país en un momento muy difícil". "Y, desde luego, recurrir a quienes no creen en ese proyecto de país siempre entraña dificultades añadidas", remató.

La respuesta de Unidas Podemos a Lambán llegó desde la red social Twitter. Su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, consideró que si el socialista militara en el PP notarían "poca diferencia" en sus planteamientos.

Le tengo mucho aprecio a Javier Lambán y él lo sabe, pero lo cierto es que, si estuviera en el PP, notaríamos poca diferencia.



Hoy, sin ir más lejos, defendió la Ley Wert del PP y dijo que le tranquilizan los socios de la ultraderecha neofranquista. https://t.co/f2NnkfqHbr — Pablo Echenique (@pnique) November 10, 2020

La portavoz del Gobierno fue preguntada en la rueda de prensa por esta polémica. Respondió que "no es ninguna novedad" que el partido de Unidas Podemos apueste por la mayoría de la investidura para sacar adelante los Presupuestos. Pero defendió que "cuantos más grupos apoyen las cuentas, mejor para España".

La ministra Montero arranca el Pleno

El Pleno arranca a las 12.00 con la presentación del proyecto por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar las cuentas y pedir el respaldo de los grupos parlamentarios al proyecto. Cuanto termine su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, suspenderá la sesión.

A las 15.00 horas se reanudará la sesión con la intervención de los representantes de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad. Tras el correspondiente turno de preguntas y las réplicas será el turno de los portavoces de los grupos que no hayan pedido la devolución del proyecto al Gobierno.

Se prevé que el debate se extienda al jueves. Tras la intervención de los grupos que no hayan podido intervenir en la jornada anterior, una intervención de la ministra Montero cerrará la sesión antes de la votación.

Las enmiendas de totalidad se someten a una única votación conjunta. Para que el Pleno apruebe las peticiones de devolver el proyecto al Gobierno es necesario el voto de la mayoría simple de la Cámara –más diputados a favor que en contra–. Si las enmiendas son rechazadas, que es el escenario que se espera, los Presupuestos Generales del Estado continuarán su tramitación con la presentación de las enmiendas al articulado, plazo que culminaría el 17 de noviembre.

Comisión y Pleno

El proyecto pasaría a la ponencia creada en el seno de la Comisión de Presupuestos, que tiene hasta el 20 de noviembre para aprobar el informe. A partir de ese momento, comienza el debate del informe y las enmiendas al articulado en Comisión, con el fin de tener elaborado el dictamen antes del 27 de noviembre. Una vez aprobado el dictamen en Comisión, el texto vuelve a Pleno –entre los días 30 de noviembre y 3 de diciembre–. Cada ministro presenta las partidas de sus respectivos departamentos y se debaten y votan las enmiendas al articulado y las secciones no incorporadas en las fases anteriores y que los grupos hayan pedido mantener vivas. El debate y votación se realiza diferenciando el articulado del proyecto y cada una de sus secciones. Si todas reciben el respaldo de la mayoría simple, más votos a favor que en contra, el proyecto se remite al Senado.

Si la Cámara Alta no incluye modificaciones, las cuentas públicas para 2021 quedarían definitivamente aprobadas.