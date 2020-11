Almeida instala una rojigualda gigante como parte del alumbrado navideño

Publicada el 12/11/2020 a las 10:06 Actualizada el 12/11/2020 a las 11:12

El Ayuntamiento de Madrid prepara el alumbrado navideño que decorará la ciudad, con una gran protagonista: una rojigualda gigante e iluminada que atravesará la capital. Desde la Plaza de Neptuno hasta la Plaza de Colón, la bandera formada por miles de bombillas led iluminará las calles de la ciudad para celebrar las navidades.

La bandera, que medirá más de un kilómetro, ha comenzado a instalarse ya y este martes tuvo lugar la primera prueba de iluminación. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida incorporará, además, una segunda enseña led en el Paseo de la Castellana. "Algunos critican que pongamos la bandera de España en las luces de navidad. No hay mejor símbolo de unidad en los tiempos tan difíciles que estamos viviendo", defendió el Partido Popular de la Comunidad de Madrid en redes sociales.

De igual manera, el regidor madrileño se mostró sorprendido, en una entrevista en Onda Cero, por el hecho de que cause extrañeza la colocación de banderas de España. "No tiene otro ánimo que el de simbolizar que todos tenemos que estar más unidos que nunca. Es más lo que nos une que lo que nos separa. La bandera no excluye a nadie", manifestó.

La instalación de la insignia generó una importante polémica en redes sociales, especialmente por el gasto que implica en plena situación de emergencia sanitaria. Madrid destina este año 3,17 millones de euros al alumbrado. Mar Espinar, concejal socialista en el Consistorio, tachó la iniciativa de "frivolidad política y obscenidad patriótica".

Me temo que los madrileños van a tener que asumir la presencia del Cid en el Belén de este año.



Esto es una frivolidad política y una obscenidad patriótica.



¡Menos banderas y más políticas públicas! https://t.co/DtbuyWiTZR November 11, 2020