Directo | España exigirá una PCR negativa a viajeros internacionales de 65 países, entre ellos EEUU, Francia y Alemania

Publicada el 12/11/2020 a las 09:14 Actualizada el 12/11/2020 a las 10:32

El coronavirus avanza en España y deja 349 muertes más en las últimas 24 horas. Los fallecidos desde el inicio de la pandemia superan los 40.000. Tal y como publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este jueves, se exigirá PCR negativa a viajeros internacionales de hasta 65 países. Al tiempo, el Congreso de los Diputados retoma el debate en torno al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Sigue con infoLibre el minuto a minuto de la jornada.

10.39. Garzón advierte que la bajada del IVA de las mascarillas puede no ser sinónimo de bajar el coste. El Ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha defendido hoy la gestión del Gobierno para abaratar los precios de las mascarillas tras las críticas recibidas por el retraso en la rebaja del IVA respecto a otros países europeos y ha advertido de que esta bajada de impuestos no implica necesariamente una reducción del precio de venta. "La gestión del precio de las mascarillas está siendo excelente por parte de este Gobierno, comenzamos la pandemia al precio de 10 euros la unidad y ahora pueden llegar a costar entre 30 y 60 céntimos", ha indicado Garzón en una entrevista en Antena 3. Según ha expuesto el ministro, "la reducción de los impuestos no repercute necesariamente una bajada del precio" y se ha referido a otros países en los que se ha producido precisamente esta situación. En opinión de Garzón, es necesario actuar en todos los componentes para garantizar una bajada del precio de venta y evitar que la reducción del IVA "se quede en los bolsillos de las empresas". En este sentido, ha mencionado la intención del Gobierno de rebajar el precio máximo de las mascarillas fijado actualmente en 0,96 euros para las quirúrgicas.

10.30. Barbón admite que Asturias no está consiguiendo "doblegar la curva". El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha admitido este jueves que la región no está consiguiendo "doblegar la curva" de contagios a pesar de haber aplicado medidas restrictivas como el cierre de la hostelería y la actividad no esencial. En una entrevista en Onda Cero el presidente asturiano ha dicho que la razón que esgrimen los expertos en epidemiología para que los contagios sigan incrementándose es que Asturias no sigue el patrón del resto de Comunidades españolas, sino de los países europeos. Estos, ha explicado, en la primera ola "frenaron más rápido" los contagios y tuvieron un verano "tranquilo" que dio paso a un crecimiento "exponencial".

9.54. Rufián ve inviable unos Presupuestos con ERC y Ciudadanos. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reprochado al portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso que además de defender las ideologías de cada uno, es momento de aparcar las diferencias y dotar al Gobierno de recursos para hacer frente a una pandemia común: “No encuentro ninguna razón para que algún grupo parlamentario de Cataluña no apruebe los Presupuestos que presentamos”. La ministra defiende que no es momento de mirar “con quién, sino el qué” e insta a ERC a apoyar los presupuestos a pesar de estar buscando también acuerdos con Ciudadanos.

9.29. Alemania suma más de 21.800 casos nuevos de coronavirus y 215 muertos. La pandemia del coronavirus ha dejado en las últimas 24 horas en Alemania 21.866 casos nuevos y 215 muertos, frente a los 18.487 contagios y los 261 fallecidos de la jornada anterior, según el balance publicado este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance de la pandemia en territorio germano asciende a 727.553 personas contagiadas y 11.982 víctimas mortales. En cuanto a las recuperaciones, 467.800 personas han conseguido superar el covid-19, la enfermedad respiratoria generada por el coronavirus, incluidas 13.000 que han recibido el alta en las últimas 24 horas.

9.00. España exigirá una PCR negativa a viajeros internacionales de hasta 65 países, entre ellos EEUU, Francia o Alemania. España exigirá a los viajeros internacionales procedentes de hasta un total de 65 países de riesgo que tengan una prueba de PCR negativa en las 72 horas previas a la llegada a España para poder entrar en el país, incluyéndose en el listado Estados Unidos, Francia y Alemania. Así lo recoge la resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, desgranó este miércoles desde Moncloa. Esta medida se suma a los controles sanitarios que ya se llevan a cabo actualmente a todos los pasajeros internacionales en los puntos de entrada, entre lo que se encuentra el control de temperatura y el control visual.