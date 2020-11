El Gobierno de Chivite llega a un acuerdo con Bildu para la aprobación de los Presupuestos de Navarra

Publicada el 14/11/2020 a las 12:43 Actualizada el 14/11/2020 a las 13:09

El Gobierno de María Chivite y EH Bildu han suscrito un acuerdo de compromisos presupuestarios que posibilitará la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Navarra de 2021, según recoge Europa Press. La coalición facilitará la aprobación de las cuentas a través de su abstención.

El acuerdo refleja que, a lo largo de las conversaciones mantenidas por las partes, "se ha podido constatar que en estos momentos tan difíciles es cuando más se necesita actuar con altura de miras pensando en las personas y asumir responsabilidades, teniendo como guía de actuación responder a las necesidades de la ciudadanía navarra", ha destacado en un comunicado el Ejecutivo foral.

En esa línea, el acuerdo se asienta en una serie de criterios y principios que las partes consideran "básicos e imprescindibles para responder a los retos que conlleva hacer frente a las consecuencias de la pandemia del covid-19, así como a la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y, en especial, de los trabajadores y trabajadoras, y de las personas en situación precaria".

El documento recoge una serie de "prioridades compartidas" como son: "hacer frente a la crisis en términos sociales y sin dejar a nadie atrás, en dirección opuesta a la que se aplicó en la crisis anterior; el compromiso para el fortalecimiento de los servicios públicos y la apuesta decidida a nivel público por los cuidados y la protección social; el aumento de los recursos en salud, educación, derechos sociales, cultura y políticas de empleo, que debieran recoger la gran mayoría del incremento del techo de gasto para el presupuesto 2021, al margen de la aplicación de los Fondos Europeos; priorizar los recursos en infraestructuras de los territorios en base a las necesidades de las personas, la rentabilidad social y su cohesión; la apuesta clara y decidida por las políticas de sostenibilidad ambiental y el compromiso para repensar la política fiscal, en el momento en que la actual situación de crisis sanitaria, social y económica se supere, para avanzar hacia la justicia social y la generación de recursos propios .

Por todo ello, el Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado una serie de consensos que sustentan el acuerdo y que se integran en materia de fiscalidad y de presupuestos merced a los cuales, los abertzales se comprometen a votar en contra de las enmiendas a la totalidad que pudieran presentarse por cualquier grupo parlamentario, así como a posibilitar la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Navarra de 2021.

EH Bildu califica de "buena noticia para Navarra" el acuerdo y reconoce "discrepancias" en materia fiscal

EH Bildu ha considerado una "buena noticia para Navarra" el acuerdo alcanzado con el Gobierno foral para la aprobación de los Presupuestos de 2021. Así lo ha explicado el parlamentario de la formación, Adolfo Araiz, que ha comparecido este sábado en rueda de prensa junto con la portavoz parlamentaria de la coalición, Bakartxo Ruiz. Araiz ha justificado la abstención de su formación en "determinadas carencias de los presupuestos" y en una "falta de capacidad de mayor incidencia en materia fiscal". De hecho, según ha reconocido, las "mayores discrepancias" a lo largo de la negociación han sido precisamente en el tema de la fiscalidad.

Por su parte, Bakartxo Ruiz ha destacado el "valor político" de este acuerdo alcanzado después de "semanas de intenso debate y busca puntos de encuentros". Ha resaltado que Navarra Suma "no ha conseguido condicionar ni las negociaciones ni la consecución de un acuerdo con EH Bildu" ni tampoco "las mayorías que en clave progresista se pueden dar en el Parlamento para favorecer a los sectores más vulnerables y unas políticas que pongan a las personas en el centro".

Ruiz ha considerado una "buena noticia para Navarra" este acuerdo presupuestario y ha remarcado que ante una crisis "hay dos modelos". Por un lado, el de la derecha que propone, ha dicho, "una rebaja de impuestos que favorezca a los sectores más privilegiados, por que el sector público sea subsidiario del privado y que apuestas por recortes en la Administración y en los servicios públicos". Frente a ello, ha contrapuesto otro modelo de "la justicia social, de la inversión pública, de la inversión en Educación, Salud y Derechos Sociales". En este sentido, ha valorado que "afortunadamente el Gobierno de Navarra no ha entrado al juego perverso que le ha plantado Navarra Suma". Una coalición, ha afirmado, que "más allá de sus obsesiones y su discurso caduco, no tiene un proyecto para una ciudadanía de Navarra que, estamos convencidas, no quiere repetir viejas recetas".

La representante de EH Bildu ha explicado que el acuerdo parte de unos "compromisos compartidos" y tiene como prioridad hacer frente a la crisis sanitaria, económica y social derivada de la pandemia. Igualmente, ha remarcado que la "base fundamental" de los presupuestos es que "las necesidades reales debían ser el eje" de las cuentas de 2021 y que no podían contener recortes" sino "servir para consolidar las políticas y líneas presupuestarias que se habían ido desarrollando a lo largo de los últimos años".

La portavoz de EH Bildu ha subrayado que "estos presupuestos no son un punto y final" sino que "deben servir para seguir avanzando, sabiendo que queda mucho camino por recorrer para garantizar unos servicios públicos universales, para garantizar que el conjunto de la ciudadanía navarra tenga una vida digna y un modelo social y económico que sitúa los cuidados en el centro de las políticas". "Aquí no hay salidas individuales, la salida debe ser colectiva, tenemos que buscar sinergias en todos los ámbitos para seguir avanzando en esta dirección, y ante el reto gigante que nos plantea esta pandemia y las consecuencias económicas y sociales, tenemos un auzolan por hacer y el compromiso de EH en seguir trabajando en esta dirección", ha remarcado.

El PP acusa a Sánchez de "bendecir" la entrega de la comunidad a Bildu

La vicesecretaria de Organización del PP y presidenta del PP de Navarra, Ana Beltrán, ha acusado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acudir a Navarra "para bendecir la entrega de la Comunidad Foral a Bildu". Estas declaraciones de Beltrán se producen después de hacerse público el acuerdo entre los socialistas y los abertzales. "Que horas después de la visita del presidente María Chivite haya anunciado su acuerdo presupuestario con Bildu demuestra que Sánchez acudió a Navarra a tutelar el acuerdo", ha señalado la vicesecretaria del PP en un comunicado difundido por el partido.

Beltrán ha denunciado que el pacto presupuestario entre PSN y Bildu se produce a pesar de que la presidenta de Navarra podía haber acordado con otras formaciones y dejar al margen a esta formación. "Todo esto demuestra que la renuncia del PSOE es total y prefiere pactar con los que justifican a los asesinos, antes que con los demócratas", ha apuntado.

La dirigente conservadora ha expuesto que "la deriva del PSOE arrancó en Navarra cuando el propio Sánchez inició su hoja de ruta de la mentira prometiendo que jamás pactaría con Bildu". "No sólo lo hizo, sino que sentó las bases de una relación con quienes no condenan el terrorismo e inició un camino de cesiones marcado por el acercamiento de presos etarras", ha asegurado.